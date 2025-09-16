"ПриватБанк" повторно виставить на продаж колишній стадіон і футбольну базу Коломойського у Дніпрі. ФОТО

Державний "ПриватБанк" наприкінці вересня планує виставити на продаж на майданчику "Prozorro.Продажі" стадіон "Дніпро-Арена" (раніше - "Металург") та футбольну учбово-тренувальну базу в Дніпрі.

Продаж активу відповідає стратегії зниження обсягів нерухомого майна, що перейшло на баланс банку як забезпечення за кредитами до націоналізації, повідомляє пресслужба банку.

"Дніпро-Арена" – стадіон європейського класу на 31 003 місця, реконструйований і відкритий у 2008 році. Поле 105×68 м, підігрів і автополив, система штучного освітлення, роздягальні, зали для розминки, тренажерна, приміщення для ЗМІ та суддів, VIP-ложа на 296 місць, ресторан на 550 місць, паркування для спортсменів, персоналу та глядачів. Адреса: м. Дніпро, вул. Херсонська, 7. Учбово-тренувальна база в лісопарковій зоні ж/м Придніпровськ збудована у 1971 році, реконструйована у 2010-му. До складу входять три штучні та чотири трав’яні поля, критий манеж із штучним покриттям і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання, два офісно-житлові корпуси, медико-відновлювальний центр, конференц-зала, кімната для нарад, басейн, тренажерна зала, сауна та душові. Адреси: м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича, 12 та 14.

Як повідомлялося, державний "ПриватБанк" вже виставляв на продаж футбольний стадіон "Дніпро-Арена", будівлі, крите футбольне поле та тренувальну базу футбольного клубу у Дніпрі у січні 2023 року зі стартовою ціною 113,04 млн грн, проте тоді знайти покупця не вдалось.