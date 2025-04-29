У Ліверпулі збудували стадіон на 53 тисячі глядачів із сталі українського "Метінвесту"

Для будівництва нового стадіону "Бремлі-Мур Док" для футбольного клубу "Евертон" з англійського Ліверпуля використали 1 000 тонн гарячекатаного листа Spartan UK, виробленого на підприємствах групи "Метінвест".

Новий стадіон вже прийняв перших вболівальників, а урочисте відкриття заплановане на літо цього року, повідомляє пресслужба компанії.

"Під час будівництва стадіону була застосована стратегія "no-blockwork" – коли кожен елемент настільки ретельно спланований, що монтаж сталевих конструкцій відбувається без використання традиційної цегляної кладки. Такий підхід вимагав високоякісних матеріалів і ефективного виконання проєкту – і тут гарячекатаний лист Spartan UK Групи "Метінвест" відігравав одну з ключових ролей", – зазначається у повідомленні.

Раніше свої домашні матчі "Евертон" проводив на 39-тисячному стадіоні "Гудісон Парк", якому виповнилося вже 130 років. Тому у 2017 році було вирішено побудувати новий стадіон. А у цьому році він вже почав приймати вболівальників.

В компанії нагадали, що зі сталі "Метінвеста" також збудовано і головну арену України — НСК "Олімпійський".

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Як повідомлялося, нещодавно в Італії спустили на воду два кораблі полярного класу, також збудовані зі сталі українського "Метінвесту" Ріната Ахметова.

Судна-близнюки – експедиційні кораблі полярного класу Seabourn Venture і Seabourn Pursuit, вони оснащені сучасним обладнанням і технологіями, і можуть здійснювати подорожі до Арктики й Антарктики в осінній і літній сезон.