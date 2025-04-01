В Італії спустили на воду два кораблі полярного класу: їх збудували зі сталі українського "Метінвесту". ФОТО

В Італії спустили на воду два судна-близнюки – експедиційні кораблі полярного класу Seabourn Venture і Seabourn Pursuit.

Вони були побудовані італійським суднобудівельником T. Mariotti, зі сталі, виробленої підприємствами "Метінвесту" Ріната Ахметова, повідомляє пресслужба компанії.

Загалом для будівництва суден знадобилося 10 000 тонн гарячекатаного сталевого листа.

"Ці круїзні кораблі оснащені сучасним обладнанням і технологіями, і можуть здійснювати подорожі до Арктики й Антарктики в осінній і літній сезон. На кожному судні – 10 палуб, 8 з яких – з доступом для пасажирів", – зазначається у повідомленні.

Вони обладнані для максимального комфорту пасажирів: на борту є ресторани й бари, оздоровчий комплекс із тренажерною залою, залою для аеробіки, салоном краси, сауною, спа-басейном, процедурними кабінетами для масажу, є відкритий басейн на кормі та відкриті джакузі, декілька магазинів та бутиків. Наразі Seabourn Venture і Seabourn Pursuit курсують північними морями, пропонуючи своїм гостям подорожі в різні куточки дикої природи.

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"Як відомо, по всьому світу є знакові об’єкти, створені зі сталі "Метінвесту". Головними з них є найбільший у світі вітрильний лайнер Flying Сlipper, культурний простір The Shed у Нью-Йорку, та улюблене місце закоханих – хмарочос The Shard у Лондоні. Також сталь "Метінвесту" використовувалась при будівництві НСК "Олімпійський" та скляного пішохідного мосту у Києві, а також для зведення саркофагу ЧАЕС", – додали в компанії.