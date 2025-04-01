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Новини
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В Італії спустили на воду два кораблі полярного класу: їх збудували зі сталі українського "Метінвесту". ФОТО

В Італії спустили на воду два кораблі зі сталі

В Італії спустили на воду два судна-близнюки – експедиційні кораблі полярного класу Seabourn Venture і Seabourn Pursuit.

Вони були побудовані італійським суднобудівельником T. Mariotti, зі сталі, виробленої підприємствами "Метінвесту" Ріната Ахметова, повідомляє пресслужба компанії.

Загалом для будівництва суден знадобилося 10 000 тонн гарячекатаного сталевого листа.

"Ці круїзні кораблі оснащені сучасним обладнанням і технологіями, і можуть здійснювати подорожі до Арктики й Антарктики в осінній і літній сезон. На кожному судні – 10 палуб, 8 з яких – з доступом для пасажирів", – зазначається у повідомленні.

Вони обладнані для максимального комфорту пасажирів: на борту є ресторани й бари, оздоровчий комплекс із тренажерною залою, залою для аеробіки, салоном краси, сауною, спа-басейном, процедурними кабінетами для масажу, є відкритий басейн на кормі та відкриті джакузі, декілька магазинів та бутиків. Наразі Seabourn Venture і Seabourn Pursuit курсують північними морями, пропонуючи своїм гостям подорожі в різні куточки дикої природи.

В Італії спустили на воду два кораблі зі сталі "Метінвесту"

В Італії спустили на воду два кораблі зі сталі "Метінвесту"

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"Як відомо, по всьому світу є знакові об’єкти, створені зі сталі "Метінвесту". Головними з них є найбільший у світі вітрильний лайнер Flying Сlipper, культурний простір The Shed у Нью-Йорку, та улюблене місце закоханих – хмарочос The Shard у Лондоні. Також сталь "Метінвесту" використовувалась при будівництві НСК "Олімпійський" та скляного пішохідного мосту у Києві, а також для зведення саркофагу ЧАЕС", – додали в компанії.

Автор: 

Італія (444) металургія (928) суднобудування (119) сталь (387) Метінвест (756) Новини компаній (3348)


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Дуже зворушливо.
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01.04.2025 19:30 Відповісти
Реклама як українці за безцінь віддали свої "ваучери" ахметке?
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01.04.2025 19:36 Відповісти
Українці багато чого і кому віддали. От вам віддали ядерну зброю і літаки з ракетами.
Це краще ніж " ваучєри Ахмєткє" і своєму директору птахофабрики?
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01.04.2025 19:59 Відповісти
Нічого українці не віддавали. Спочатку перекрашені комуняки з мєнтами та бандитами які захопили владу після розпаду совка, надрукували бумажки які назвали ваучерами, потім українців довели до зубожіння та майже голоду і ті за копійки пішли та продали ці бумажки представникам вищесказаних підарасів. От і все. Хто не продав ваучер той десятиліттями не отримував по них ніяких виплат так як підприємства по документах були збитковими.
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01.04.2025 21:11 Відповісти
і рижик гудок вже віджимав металургію в післяваучерні часи..
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01.04.2025 22:35 Відповісти
Все правильно. Спочатку ті, про яких я писав, віджали у держави, тобіш, перевели підприємства з державної власності в приватну шляхом ваучеризації, а тоді вже можна було і по рукам їх пускати...
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01.04.2025 22:59 Відповісти
Плакали від щастя усією маршруткою
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01.04.2025 19:44 Відповісти
з часом італійці можуть спалити кораблі так само ,як вчора в ночі,в Римі 17 штук новеньких маскових "теслюків"
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01.04.2025 20:13 Відповісти

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