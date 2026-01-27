УЕФА наложил штрафы на Динамо и Шахтер за поведение болельщиков

УЕФА принял решение о дисциплинарных санкциях в отношении украинских клубов по итогам матчей общего этапа Лиги конференций.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы УЕФА.

Согласно решению организации, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" были оштрафованы за действия болельщиков во время еврокубковых поединков. Санкции касаются использования пиротехники и распространения месседжей, которые в УЕФА признали неуместными для спортивных мероприятий.

За что оштрафовали украинские клубы

Киевское "Динамо" обязано выплатить 3 тысячи евро за зажигание файеров на трибунах во время матча против итальянской "Фиорентины". Дополнительно клуб получил штраф в 5 тысяч евро за размещение месседжа, который, по оценке УЕФА, не соответствовал формату спортивного события.

Донецкий "Шахтер" оштрафован на 8 750 евро за аналогичное нарушение во время номинально домашнего поединка против хорватской "Риеки".

В УЕФА не уточнили, какое именно содержание месседжей стало основанием для применения финансовых санкций.

На данный момент "Шахтер" остается единственным представителем Украины в еврокубках и готовится к матчам 1/8 финала Лиги конференций.

  • Ранее Международная федерация футбола (FIFA) объявила о партнерстве с платформой коротких видео TikTok для освещения Чемпионата мира по футболу 2026 года. Это поможет улучшить уровень сотрудничества и интеграции, что позволит TikTok предлагать полное освещение ЧМ-2026, включая большее количество оригинального контента.

фіфа вважає, що путлєр не *****???
27.01.2026 01:38 Ответить
Навпакі, фІфа вважае, що ***** не тільки путлер.
27.01.2026 03:30 Ответить
*****
27.01.2026 06:32 Ответить
Хтось воює, а хтось у футбол грає.
Кому війна а кому мати рідна.
27.01.2026 07:28 Ответить
Футбольні клуби то "підприємства критичної інфраструктури" .
27.01.2026 08:32 Ответить
UEFA Mafia
27.01.2026 09:31 Ответить
в середовищі вболівальників переважає думка, що Зеленський тут "ніпрічом"
27.01.2026 11:10 Ответить
 
 