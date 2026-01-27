УЕФА наложил штрафы на Динамо и Шахтер за поведение болельщиков

УЕФА принял решение о дисциплинарных санкциях в отношении украинских клубов по итогам матчей общего этапа Лиги конференций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы УЕФА.

Согласно решению организации, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" были оштрафованы за действия болельщиков во время еврокубковых поединков. Санкции касаются использования пиротехники и распространения месседжей, которые в УЕФА признали неуместными для спортивных мероприятий.

За что оштрафовали украинские клубы

Киевское "Динамо" обязано выплатить 3 тысячи евро за зажигание файеров на трибунах во время матча против итальянской "Фиорентины". Дополнительно клуб получил штраф в 5 тысяч евро за размещение месседжа, который, по оценке УЕФА, не соответствовал формату спортивного события.

Донецкий "Шахтер" оштрафован на 8 750 евро за аналогичное нарушение во время номинально домашнего поединка против хорватской "Риеки".

В УЕФА не уточнили, какое именно содержание месседжей стало основанием для применения финансовых санкций.

На данный момент "Шахтер" остается единственным представителем Украины в еврокубках и готовится к матчам 1/8 финала Лиги конференций.

