Сибига – главе ФИФА Инфантино: РФ убивает украинцев, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты

Министр иностранных дел Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возвращении России в международный футбол.

Ответ МИД

Сибига напомнил, что 679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол — Россия их убила.

"И она продолжает убивать еще больше, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну. Будущие поколения будут считать это позором, подобным Олимпиаде 1936 года", - подчеркнул глава МИД.

Что предшествовало?

Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино выступил против отстранения сборной России от участия в международных турнирах. По его мнению, санкции вызвали "разжигание ненависти".

  • В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах из-за начала полномасштабной войны против Украины.
  • Заявку России на проведение Чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах признали неприемлемой.

россия ФИФА футбол Сибига Андрей
Інфантіно: ...не винуватий я, мене просто ху....ло купило...
02.02.2026 20:53 Ответить
Навіть зламаний годинник двічі на добу покаже точний час.
02.02.2026 20:42 Ответить
02.02.2026 20:41 Ответить
- О, мудрый удав Каа! Ты знаешь, что Маугли называет тебя земляным червяком?
- Знаю!
- А еще он тебя называет одним матерным словом на букву "Х"!
- Ну что поделаешь, если похож…
02.02.2026 20:43 Ответить
02.02.2026 20:41 Ответить
жалько орду , кацапчег ?
02.02.2026 22:14 Ответить
Зате наріду зайшло.Бовдурам завжни хамство заходить.
02.02.2026 22:37 Ответить
Жалко українців
02.02.2026 22:36 Ответить
Все було сказано правильно.
02.02.2026 22:32 Ответить
Що "правильно"?Оцей його пук в калюжу?
02.02.2026 22:38 Ответить
Ооооо як він потужно відповів!!!!!Прям як зе трампу нахамив а тепер як собачка навколо нього бігає і ластиться
03.02.2026 07:58 Ответить
ти робиш такі порівняння для того щоб і перед тобою бігали і ластились? )) а відповіли тобі не потужно, а по факту.
03.02.2026 14:32 Ответить
По факту чого?Що Сигіба,який прийшов в мзс з замів єрмака,тупо хамить замість монотонної повсякденної роботи?По факту?
03.02.2026 14:37 Ответить
Навіть зламаний годинник двічі на добу покаже точний час.
02.02.2026 20:42 Ответить
Якщо він не електронний
02.02.2026 21:32 Ответить
Треба ні в х писати, а заносити бабулети як московія і таким чином відстоювати свої права. Навіть не напряму, а через мережі фанатів і вплив на фіфа. Але то треба мати клепку і вміти грати на різних "полях"
Бо там або право сильного або право богатого.
А оці плачі Ярославни моралізаторські їх точно не колишуть.
02.02.2026 20:43 Ответить
100%
02.02.2026 22:34 Ответить
не з його писком когось називати дегенаратом
02.02.2026 20:46 Ответить
Про "моральні дегенерати" він гарно написав, згоден на всі 100! Але він забув, мабуть(?), нагадати про "наших", які обкрадають ЗСУ і за його ж словами "Попри те, що Росія не припинила війну".
Я не здивуюсь, якщо почую, що і ті "моральні дегенерати" згодом будуть казати(якщо ще не кажуть!) теж саме і про українську владу, до якої належить і сам Сібіга, бо про "двушка полєтєла в мАскву" знають не тільки ж українці, це вже "секрєт Полішенеля".
02.02.2026 20:47 Ответить
нагадати про наших кому? Інфантіно? ти шо, притрушене?
02.02.2026 22:50 Ответить
Інфантіно: ...не винуватий я, мене просто ху....ло купило...
02.02.2026 20:53 Ответить
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не собирается рассматривать возможность возвращения расии к международным соревнованиям, несмотря на слова президента Джанни Инфантино. Об этом сообщает издание The Times
02.02.2026 20:56 Ответить
Транзит російської нафти через Україну триватиме, ми не будемо розривати договір, який діє до 2029 року, - міністр енергетики Шмигаль

➤ Україна у 2025 році транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 9,73 млн т російської нафти.

➤ Йдеться, що у порівнянні з 2024-м обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 14% - з 11,36 до 9,73 млн т.

➤ Найбільше російської нафти у 2025 році було поставлено до Словаччини - майже 4,9 млн т, на 24% більше, ніж у 2024 році. Крім того, до Угорщини транспортовано 4,35 млн т млн т нафти, на 8% менше, ніж минулого року.
02.02.2026 20:58 Ответить
ЦТКашники та мєнти! Проявіть героїзм та підірвіть той нафтопровод-- і вас там не було-- то всьо каци!
02.02.2026 22:51 Ответить
Он, як забулькало з вигрібної мацковії, аж лайном плюються у мережі!
Правда очі коле, що вони воєнні злочинці-маніяки з *******!!
Смерть московітам!! ******, їх уже майже 2.000.000 орків відправив з 2014 року, до пригожина!!
Слава Україні!
02.02.2026 20:58 Ответить
Всі ці палеоті-мазаріні продажні тварини,і ціна їм копійка у базарний день.
02.02.2026 21:49 Ответить
Інфантильний поціновувач дармових (кацапських) грошей відпрацьовує свої 30 срібняків...
