Сибига – главе ФИФА Инфантино: РФ убивает украинцев, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возвращении России в международный футбол.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Ответ МИД
Сибига напомнил, что 679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол — Россия их убила.
"И она продолжает убивать еще больше, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну. Будущие поколения будут считать это позором, подобным Олимпиаде 1936 года", - подчеркнул глава МИД.
Что предшествовало?
Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино выступил против отстранения сборной России от участия в международных турнирах. По его мнению, санкции вызвали "разжигание ненависти".
Справка
- В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах из-за начала полномасштабной войны против Украины.
- Заявку России на проведение Чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах признали неприемлемой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Знаю!
- А еще он тебя называет одним матерным словом на букву "Х"!
- Ну что поделаешь, если похож…
Бо там або право сильного або право богатого.
А оці плачі Ярославни моралізаторські їх точно не колишуть.
Я не здивуюсь, якщо почую, що і ті "моральні дегенерати" згодом будуть казати(якщо ще не кажуть!) теж саме і про українську владу, до якої належить і сам Сібіга, бо про "двушка полєтєла в мАскву" знають не тільки ж українці, це вже "секрєт Полішенеля".
➤ Україна у 2025 році транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 9,73 млн т російської нафти.
➤ Йдеться, що у порівнянні з 2024-м обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 14% - з 11,36 до 9,73 млн т.
➤ Найбільше російської нафти у 2025 році було поставлено до Словаччини - майже 4,9 млн т, на 24% більше, ніж у 2024 році. Крім того, до Угорщини транспортовано 4,35 млн т млн т нафти, на 8% менше, ніж минулого року.
Правда очі коле, що вони воєнні злочинці-маніяки з *******!!
Смерть московітам!! ******, їх уже майже 2.000.000 орків відправив з 2014 року, до пригожина!!
Слава Україні!