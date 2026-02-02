Сибига – главе ФИФА Инфантино: РФ убивает украинцев, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возвращении России в международный футбол.

Об этом он написал в соцсети Х.

Ответ МИД

Сибига напомнил, что 679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол — Россия их убила.

"И она продолжает убивать еще больше, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну. Будущие поколения будут считать это позором, подобным Олимпиаде 1936 года", - подчеркнул глава МИД.

Что предшествовало?

Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино выступил против отстранения сборной России от участия в международных турнирах. По его мнению, санкции вызвали "разжигание ненависти".

Справка

В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах из-за начала полномасштабной войны против Украины.

Заявку России на проведение Чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах признали неприемлемой.

