Поляка, який готував замах на Зеленського, визнали винним у шпигунстві на користь РФ

Президент Володимир Зеленський

У Польщі визнали винним у шпигунстві на користь російської розвідки 50-річного чоловіка, який у 2024 році допомагав в організації замаху на президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Слідство встановило, що поляк, Павел К., свого часу висловив бажання працювати на російську розвідку та виконувати розвідувальні завдання. Зокрема, він мав передавати Росії дані щодо охорони аеропорту "Жешув – Ясьонка" для планування замаху на життя Зеленського.

Також Павел К. заявляв про готовність приєднатися до приватної військової компанії "Вагнер" та до військової частини Головного розвідувального управління РФ.

З огляду на це, окружний суд у Замості визнав чоловіка винним у шпигунстві на користь розвідки РФ та призначив йому загальне покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Більше контексту

  • Нагадаємо, у квітні 2024 року СБУ та ОГП спільно з правоохоронцями Польщі викрили російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на Президента України. 
  • Раніше ексглава СБУ Василь Малюк заявляв, що президента України Володимира Зеленського планували вбити в польському аеропорту Жешува. Для цього залучили військового пенсіонера-поляка.

Топ коментарі
+27
03.02.2026 17:13 Відповісти
+10
Заспокойтеся.Ніхто нічого не планував.Вже що-що,а вбивати рашка вміє,у цьому у неї багатющий багатовіковий досвід.Не просто вбиває.а винахідливо,використовуючи льодоруби,"новічки",мотузку у ванній кімнаті при зачинених дверях.Може інсценування зробити,простріливши вухо,вбивши ззаду одного і підставивши іншого...Так що нашому нічого не загрожує,він то чудово знає.А з другої сторони навіть якось непристойно,стільки років і без замаху.От і появився поляк(1),збили оскомину...
03.02.2026 17:30 Відповісти
+8
Вибори,Прострелене вухо. вибори...
03.02.2026 17:27 Відповісти
03.02.2026 17:13 Відповісти
Плять
03.02.2026 17:19 Відповісти
3 роки за шпигунство? Якби він планував вбити Навроцького, то теж 3 роки дали б?
03.02.2026 17:19 Відповісти
То за хулиганку..
03.02.2026 17:20 Відповісти
03.02.2026 17:30 Відповісти
Та ну нафіг. Ті два дебіли, шо "приїхали подивитися на шпілі", яскравий приклад деградації кацапської розвідки. Може радянська розвідка і тримала багато чого за яйця. А тут пройоб за пройобом.
03.02.2026 17:48 Відповісти
Заспогойся! Бачив яке обличчя на світлині у найсміливішого, він вже змусив я рахувати замахи на себе.
Пожалійте його люди!
03.02.2026 19:55 Відповісти
Бідно, але чисто вдягнутий сталевий лев рахував замахи на нього. Вся черга ридала (майже С).
04.02.2026 12:53 Відповісти
Це зовсім інше!!
На кловуна руки планував наложити…
03.02.2026 18:00 Відповісти
03.02.2026 17:27 Відповісти
Московити планували вбити потужного хєрпіду? У 2024-му?
Це після того, як найвеличніший звільнив Залужного і увесь ГенШтаб (котрі стали поперек горла рашистам)? Я вже не згадую про незламний дух янєлоха при підготовці до повномаштабного вторгнення і "геніальні" стратегічні ходи після організації "Ставки" імені дєрьмака!

Ой, вірю-вірю!
Нє! Те, що той телепень пропонував ФСБ свої послуги - вірю, а в те, що московити хотіли вбити потужно-незламного найвеличнішого лідора Всесвіту - зовсім ні.
03.02.2026 17:47 Відповісти
Шпигунство тягне на мінімум 15 років, але враховуючи помʼякшувальні обставини, на кого саме готувався замах, дали 3,5 роки.
03.02.2026 17:56 Відповісти
03.02.2026 19:52 Відповісти
Хто цей мужній чоловік буде? Кому потім пам'ятник поставити буде треба
03.02.2026 17:58 Відповісти
Одне ясно; якби хотіли,то би змогли.
А хто би замість буратінки вийшов на арену: Віталій Володимирович чи Петро Олексійович? А їм то треба?
Бсф трохи наперед прораховує і притому, свого агента піарить.
03.02.2026 18:14 Відповісти
Зеленський як "невловимий Джо" з анекдоту!
03.02.2026 18:20 Відповісти
Ржунімагу))) Скільки можна дурити людей))) Зелохам зайде)))))))))))))))
03.02.2026 18:34 Відповісти
Це точно той чувак, який стріляв по шефіру в Києві!...
Сто пудов!...
03.02.2026 19:09 Відповісти
Скільки грошей отримав терпіла "за замах"?
За кожний рік ?
03.02.2026 19:51 Відповісти
Кому це зелене чмо треба .
03.02.2026 20:50 Відповісти
Викриття такого було б вигідним для Джокера; можливо, він навмисно це влаштував.
04.02.2026 16:02 Відповісти
 
 