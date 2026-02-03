Поляка, який готував замах на Зеленського, визнали винним у шпигунстві на користь РФ

У Польщі визнали винним у шпигунстві на користь російської розвідки 50-річного чоловіка, який у 2024 році допомагав в організації замаху на президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський, інформує Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що поляк, Павел К., свого часу висловив бажання працювати на російську розвідку та виконувати розвідувальні завдання. Зокрема, він мав передавати Росії дані щодо охорони аеропорту "Жешув – Ясьонка" для планування замаху на життя Зеленського.

Також Павел К. заявляв про готовність приєднатися до приватної військової компанії "Вагнер" та до військової частини Головного розвідувального управління РФ.

З огляду на це, окружний суд у Замості визнав чоловіка винним у шпигунстві на користь розвідки РФ та призначив йому загальне покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні 2024 року СБУ та ОГП спільно з правоохоронцями Польщі викрили російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на Президента України.

Раніше ексглава СБУ Василь Малюк заявляв, що президента України Володимира Зеленського планували вбити в польському аеропорту Жешува. Для цього залучили військового пенсіонера-поляка.

