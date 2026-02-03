УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17312 відвідувачів онлайн
Новини Шпигунство на користь РФ Шпигунство РФ в Європі
1 289 7

У Польщі чоловіка, який понад 30 років працював у Міноборони, підозрюють у шпигунстві для РФ

міноборони польщі

У штаб-квартирі Міністерства оборони Польщі затримали посадовця, якого підозрюють у співпраці з іноземними спецслужбами. 

Про це повідомояє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Польщі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наразі тривають судові процедури. Розслідуванням справи займається Служба військової контррозвідки Польщі.

Раніше про інцидент повідомляв польський портал Onet. За даними видання, йдеться про 60-річного чоловіка, який розпочав роботу в Міноборони ще у 1990-х роках та протягом цього часу обіймав різні посади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 5 700 КАБів за місяць: січень став наймасштабнішим за авіаударами РФ з початку вторгнення, - Міноборони

За інформацією Onet, посадовця підозрюють у співпраці з представниками російської та білоруської розвідок. Під час затримання правоохоронці провели обшуки на його робочому місці та за місцем проживання.

"Ми знаємо, що цей чоловік безпосередньо контактував і зустрічався з особами, ідентифікованими як представники східних служб", - повідомили джерела видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано 17-річну агентку РФ, яка допомагала ворогу готувати новий удар по Бурштинській ТЕС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Міноборони (7829) Польща (9268) шпигунство (1115)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ото є КУРВА!
показати весь коментар
03.02.2026 17:07 Відповісти
треба виловити ціх щюрів ,Польша знає шо робити , вони їх знищать ...це ж не зеленськоміндічний кагал ,зрадник на зраднику ,живуть і процвітають , на крові українців ! ...
показати весь коментар
03.02.2026 17:07 Відповісти
Цього феесбешного лайна по всьому світу дуже багато, а найбільше в Україні - ціла філія працює безкарно, бо Малюка з неї звільнили...
показати весь коментар
03.02.2026 17:08 Відповісти
Нормальна оборона)штірліц?))
показати весь коментар
03.02.2026 17:16 Відповісти
Ляхам треба добре пошукати, бо їх там більше, ніж один. Згадайте хто у нас був у МО, СБУ та розвідці, суцільні агенти фсб.
показати весь коментар
03.02.2026 17:18 Відповісти
Чому був? Є і зараз ...
показати весь коментар
03.02.2026 19:03 Відповісти
І поляки люди всякі. Не вчать історію країни, в якій живуть, як і більшість українців. А немає у кцапів таких сусідів, на кого б вони не нападали.
показати весь коментар
03.02.2026 17:19 Відповісти
 
 