У Польщі чоловіка, який понад 30 років працював у Міноборони, підозрюють у шпигунстві для РФ

У штаб-квартирі Міністерства оборони Польщі затримали посадовця, якого підозрюють у співпраці з іноземними спецслужбами.

Про це повідомояє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Польщі.

Наразі тривають судові процедури. Розслідуванням справи займається Служба військової контррозвідки Польщі.

Раніше про інцидент повідомляв польський портал Onet. За даними видання, йдеться про 60-річного чоловіка, який розпочав роботу в Міноборони ще у 1990-х роках та протягом цього часу обіймав різні посади.

За інформацією Onet, посадовця підозрюють у співпраці з представниками російської та білоруської розвідок. Під час затримання правоохоронці провели обшуки на його робочому місці та за місцем проживання.

"Ми знаємо, що цей чоловік безпосередньо контактував і зустрічався з особами, ідентифікованими як представники східних служб", - повідомили джерела видання.

