Понад 5 700 КАБів за місяць: січень став наймасштабнішим за авіаударами РФ з початку вторгнення, - Міноборони
Січень 2026 року став рекордним для війни за масштабами застосування росавіацією керованих авіаційних бомб. За даними Генштабу ЗСУ, протягом місяця ворог скинув понад 5 700 КАБів по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Найбільше скинутих КАБів за місяць
У січні 2026 року зафіксовано найбільшу кількість скинутих російською авіацією на позиції Сил оборони України та прифронтові населені пункти КАБів – понад 5 700. Попередній максимум було зафіксовано у жовтні 2025 року, коли ворог застосував понад 5 300 КАБів.
Максимум застосування КАБів впродовж доби
18 січня армія росії скинула найбільшу кількість керованих авіаційних бомб – 316 бомб – це максимум застосування КАБів впродовж доби за всі попередні періоди війни.
За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, протягом місяця зафіксовано понад 5 300 бойових зіткнень (у грудні 2025 року – понад 5 500). Найгарячішою добою місяця на фронті стало 31 січня – 338 бойових зіткнень.
Загалом за перший місяць року російські війська здійснили понад 113 000 обстрілів, зокрема понад 2 400 – із реактивних систем залпового вогню.
Спитайте хтось цього потужного підтримувача України і забезпечувальника справделивого миру - шановні натівські партнери хоч на 5-й рік війни нам дадуть хоч і пару сотень ракет для Ф-16 щоб відігнати русняві КАБоносці чи папуасам зброї не положено, а тільки вічна морквина з написом "членство в НАТО" перед мордою ?
Українці ж тупі папуаси - мають вірити що США+ЕС четвертий рік поспіль ледве-ледве нашкрібають ракет на ті 3-4 десятки пускових які нам дали ще в 22 році. А оті сотні установок в арміях НАТО і їх союзників - то так, для краси і на запчастини.
