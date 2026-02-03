УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12393 відвідувача онлайн
Новини Обстріли КАБами
846 14

Понад 5 700 КАБів за місяць: січень став наймасштабнішим за авіаударами РФ з початку вторгнення, - Міноборони

Новий рівень ударів РФ: КАБи атакують цивільні міста

Січень 2026 року став рекордним для війни за масштабами застосування росавіацією керованих авіаційних бомб. За даними Генштабу ЗСУ, протягом місяця ворог скинув понад 5 700 КАБів по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Найбільше скинутих КАБів за місяць

У січні 2026 року зафіксовано найбільшу кількість скинутих російською авіацією на позиції Сил оборони України та прифронтові населені пункти КАБів – понад 5 700. Попередній максимум було зафіксовано у жовтні 2025 року, коли ворог застосував понад 5 300 КАБів.

Читайте також: Рашисти атакували КАБами Запоріжжя: 4 поранених, пошкоджено понад сто квартир і 20 автівок (оновлено). ФОТОрепортаж

Максимум застосування КАБів впродовж доби

18 січня армія росії скинула найбільшу кількість керованих авіаційних бомб – 316 бомб – це максимум застосування КАБів впродовж доби за всі попередні періоди війни.

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, протягом місяця зафіксовано понад 5 300 бойових зіткнень (у грудні 2025 року – понад 5 500). Найгарячішою добою місяця на фронті стало 31 січня – 338 бойових зіткнень.

Дивіться також: Понад 1700 дронів, більш ніж 1380 КАБів та 69 ракет випустила РФ по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Загалом за перший місяць року російські війська здійснили понад 113 000 обстрілів, зокрема понад 2 400 – із реактивних систем залпового вогню.

Автор: 

Міноборони (7829) КАБ (538)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Там Хрютте в Раду приїхав, кажуть. З Котлетою вже сфоткався.
Спитайте хтось цього потужного підтримувача України і забезпечувальника справделивого миру - шановні натівські партнери хоч на 5-й рік війни нам дадуть хоч і пару сотень ракет для Ф-16 щоб відігнати русняві КАБоносці чи папуасам зброї не положено, а тільки вічна морквина з написом "членство в НАТО" перед мордою ?
показати весь коментар
03.02.2026 14:31 Відповісти
+1
Так міжнародні партнери роблять все можливе щоб не давати Україні зброю перемоги, щоб в результаті після війни Україна не стала потужною у військовому сенсі державою! Нам дають старі літаки, потім не дають до них ракети та бомби, але навіть якщо у нас ракети та бомби з'являються вони не впливають на перебіг подій на фронті, бо їх катастрофічно мало вони вже не влучають в задану точку через російський РЕБ.
показати весь коментар
03.02.2026 16:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там Хрютте в Раду приїхав, кажуть. З Котлетою вже сфоткався.
Спитайте хтось цього потужного підтримувача України і забезпечувальника справделивого миру - шановні натівські партнери хоч на 5-й рік війни нам дадуть хоч і пару сотень ракет для Ф-16 щоб відігнати русняві КАБоносці чи папуасам зброї не положено, а тільки вічна морквина з написом "членство в НАТО" перед мордою ?
показати весь коментар
03.02.2026 14:31 Відповісти
Потрібно терміново купляти Гріпени з ракетами Метеор, щоб збивати російські літаки. Все що нам передавали раніше нездатне збивати російські літаки на відстані 200+км.
показати весь коментар
03.02.2026 14:41 Відповісти
цікаво чому ж так... невже на майже 5-у році війни ніхто не підсвітив шановним партнерам цю проблему, ай-ай-ай
показати весь коментар
03.02.2026 15:55 Відповісти
Так міжнародні партнери роблять все можливе щоб не давати Україні зброю перемоги, щоб в результаті після війни Україна не стала потужною у військовому сенсі державою! Нам дають старі літаки, потім не дають до них ракети та бомби, але навіть якщо у нас ракети та бомби з'являються вони не впливають на перебіг подій на фронті, бо їх катастрофічно мало вони вже не влучають в задану точку через російський РЕБ.
показати весь коментар
03.02.2026 16:14 Відповісти
саме так і є. А якщо не приведи Боже зброї виявляється достатня кількість - потім не дають ні одної нової одиниці роками, як Хаймарси, і звісно що обмежують снаряди до них.
Українці ж тупі папуаси - мають вірити що США+ЕС четвертий рік поспіль ледве-ледве нашкрібають ракет на ті 3-4 десятки пускових які нам дали ще в 22 році. А оті сотні установок в арміях НАТО і їх союзників - то так, для краси і на запчастини.
показати весь коментар
05.02.2026 17:27 Відповісти
Добрий день. Я перестаю розуміти, у нас ( в Україні) взагалі нема чим відповідати (то про якісь Фламінго та ін.) Так це все брехня. Так що відбувається. Як це може бути. Ми по вуха в брехні. Так на що ідуть міліарди грошей. Просто розкрадаються. Піпец а не країна. І всім по......й.
показати весь коментар
03.02.2026 14:49 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c29y90zz78zo 50 кабів щомісяця від французів - в 100 раз меньше ніж підсанкціонного ...уйла
показати весь коментар
03.02.2026 14:55 Відповісти
У довбойобів знов НАТА вінавата... А спитати у ЗЕлупи де наші 3000 ракет фламінго та мільйони дронів, мозгів не вистачає чи совісті? Де той блекаут на масквє, про який зелений ***** варнякав пару місяців тому??? Нема, бо бабло на оборону спізжено, досі у війська постачаються браковані міни, досі ніхто за це не відповів, бо все давно продано-перепродано та в офшори відкладено, а найвеличніший підор просто крутить відосики для імбіцилів та робмть все, щоб Україна дійшла до стану капітуляції. Люди єрмака на місцях, їх ніхто не чіпає, люди Галущенка на місція, їх ніхто не чіпає, тобто схема "двушка на москву" працює і зараз, просто з арени прибрали хлєбальники єрмака і міндіча, щоб не дратуівли і все. ЗЕлупа це смотрящій за нашою поразкою,
показати весь коментар
03.02.2026 14:59 Відповісти
ти фламінгами каби зібрався збивати?
який потужний президент такий і електорат.
показати весь коментар
03.02.2026 15:56 Відповісти
Цікаво не можу ніде знайти інформацію. Чи це все ще радянські каби які рашисти модифікують. Чи вже нові виготовленні під час війни.
показати весь коментар
03.02.2026 15:07 Відповісти
5700 КАБів - це найменше 1425 вилетів літаків !
Літають безкарно ....
показати весь коментар
03.02.2026 15:18 Відповісти
я думаю, що цей рекорд буде перебитий не раз
показати весь коментар
03.02.2026 15:50 Відповісти
Чотири роки бросають ці Каби і нуль рішення проти цього ефективного озброєння. Що це - імпотенція, дурість, некомпетентність, відсутність бажання? Безкарність ворога - втрати наших хлопців, дітей, жінок...
показати весь коментар
03.02.2026 16:50 Відповісти
 
 