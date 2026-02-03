Понад 5 700 КАБів за місяць: січень став наймасштабнішим за авіаударами РФ з початку вторгнення, - Міноборони

Січень 2026 року став рекордним для війни за масштабами застосування росавіацією керованих авіаційних бомб. За даними Генштабу ЗСУ, протягом місяця ворог скинув понад 5 700 КАБів по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах.

У січні 2026 року зафіксовано найбільшу кількість скинутих російською авіацією на позиції Сил оборони України та прифронтові населені пункти КАБів – понад 5 700. Попередній максимум було зафіксовано у жовтні 2025 року, коли ворог застосував понад 5 300 КАБів.

18 січня армія росії скинула найбільшу кількість керованих авіаційних бомб – 316 бомб – це максимум застосування КАБів впродовж доби за всі попередні періоди війни.

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, протягом місяця зафіксовано понад 5 300 бойових зіткнень (у грудні 2025 року – понад 5 500). Найгарячішою добою місяця на фронті стало 31 січня – 338 бойових зіткнень.

Загалом за перший місяць року російські війська здійснили понад 113 000 обстрілів, зокрема понад 2 400 – із реактивних систем залпового вогню.