Более 5 700 КАБ за месяц: январь стал самым масштабным по авиаударам РФ с начала вторжения, - Минобороны
Январь 2026 года стал рекордным для войны по масштабам применения росавиацией управляемых авиационных бомб. По данным Генштаба ВСУ, в течение месяца враг сбросил более 5 700 УАБ по позициям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Больше всего сброшенных КАБ за месяц
В январе 2026 года зафиксировано наибольшее количество сброшенных российской авиацией на позиции Сил обороны Украины и прифронтовые населенные пункты КАБов – более 5 700. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2025 года, когда враг применил более 5 300 КАБов.
Максимум применения КАБов в течение суток
18 января армия России сбросила наибольшее количество управляемых авиационных бомб – 316 бомб – это максимум применения КАБов в течение суток за все предыдущие периоды войны.
По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение месяца зафиксировано более 5 300 боевых столкновений (в декабре 2025 года – более 5 500). Самым горячим днем месяца на фронте стало 31 января – 338 боевых столкновений.
Всего за первый месяц года российские войска осуществили более 113 000 обстрелов, в том числе более 2 400 – из реактивных систем залпового огня.
Спитайте хтось цього потужного підтримувача України і забезпечувальника справделивого миру - шановні натівські партнери хоч на 5-й рік війни нам дадуть хоч і пару сотень ракет для Ф-16 щоб відігнати русняві КАБоносці чи папуасам зброї не положено, а тільки вічна морквина з написом "членство в НАТО" перед мордою ?
Українці ж тупі папуаси - мають вірити що США+ЕС четвертий рік поспіль ледве-ледве нашкрібають ракет на ті 3-4 десятки пускових які нам дали ще в 22 році. А оті сотні установок в арміях НАТО і їх союзників - то так, для краси і на запчастини.
який потужний президент такий і електорат.
Літають безкарно ....