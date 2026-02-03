Более 5 700 КАБ за месяц: январь стал самым масштабным по авиаударам РФ с начала вторжения, - Минобороны

Январь 2026 года стал рекордным для войны по масштабам применения росавиацией управляемых авиационных бомб. По данным Генштаба ВСУ, в течение месяца враг сбросил более 5 700 УАБ по позициям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Больше всего сброшенных КАБ за месяц

В январе 2026 года зафиксировано наибольшее количество сброшенных российской авиацией на позиции Сил обороны Украины и прифронтовые населенные пункты КАБов – более 5 700. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2025 года, когда враг применил более 5 300 КАБов.

Читайте также: Рашисты атаковали КАБами Запорожье: 4 раненых, повреждено более ста квартир и 20 автомобилей (обновлено). ФОТОрепортаж

Максимум применения КАБов в течение суток

18 января армия России сбросила наибольшее количество управляемых авиационных бомб – 316 бомб – это максимум применения КАБов в течение суток за все предыдущие периоды войны.

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение месяца зафиксировано более 5 300 боевых столкновений (в декабре 2025 года – более 5 500). Самым горячим днем месяца на фронте стало 31 января – 338 боевых столкновений.

Смотрите также: Более 1700 дронов, более 1380 КАБ и 69 ракет выпустила РФ по Украине за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Всего за первый месяц года российские войска осуществили более 113 000 обстрелов, в том числе более 2 400 – из реактивных систем залпового огня.