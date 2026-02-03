Более 5 700 КАБ за месяц: январь стал самым масштабным по авиаударам РФ с начала вторжения, - Минобороны

Новый уровень ударов РФ: КАБы атакуют гражданские города

Январь 2026 года стал рекордным для войны по масштабам применения росавиацией управляемых авиационных бомб. По данным Генштаба ВСУ, в течение месяца враг сбросил более 5 700 УАБ по позициям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.

Больше всего сброшенных КАБ за месяц

В январе 2026 года зафиксировано наибольшее количество сброшенных российской авиацией на позиции Сил обороны Украины и прифронтовые населенные пункты КАБов – более 5 700. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2025 года, когда враг применил более 5 300 КАБов.

Максимум применения КАБов в течение суток

18 января армия России сбросила наибольшее количество управляемых авиационных бомб – 316 бомб – это максимум применения КАБов в течение суток за все предыдущие периоды войны.

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение месяца зафиксировано более 5 300 боевых столкновений (в декабре 2025 года – более 5 500). Самым горячим днем месяца на фронте стало 31 января – 338 боевых столкновений.

Всего за первый месяц года российские войска осуществили более 113 000 обстрелов, в том числе более 2 400 – из реактивных систем залпового огня.

Топ комментарии
Там Хрютте в Раду приїхав, кажуть. З Котлетою вже сфоткався.
Спитайте хтось цього потужного підтримувача України і забезпечувальника справделивого миру - шановні натівські партнери хоч на 5-й рік війни нам дадуть хоч і пару сотень ракет для Ф-16 щоб відігнати русняві КАБоносці чи папуасам зброї не положено, а тільки вічна морквина з написом "членство в НАТО" перед мордою ?
03.02.2026 14:31 Ответить
Так міжнародні партнери роблять все можливе щоб не давати Україні зброю перемоги, щоб в результаті після війни Україна не стала потужною у військовому сенсі державою! Нам дають старі літаки, потім не дають до них ракети та бомби, але навіть якщо у нас ракети та бомби з'являються вони не впливають на перебіг подій на фронті, бо їх катастрофічно мало вони вже не влучають в задану точку через російський РЕБ.
03.02.2026 16:14 Ответить
Потрібно терміново купляти Гріпени з ракетами Метеор, щоб збивати російські літаки. Все що нам передавали раніше нездатне збивати російські літаки на відстані 200+км.
03.02.2026 14:41 Ответить
цікаво чому ж так... невже на майже 5-у році війни ніхто не підсвітив шановним партнерам цю проблему, ай-ай-ай
03.02.2026 15:55 Ответить
Так міжнародні партнери роблять все можливе щоб не давати Україні зброю перемоги, щоб в результаті після війни Україна не стала потужною у військовому сенсі державою! Нам дають старі літаки, потім не дають до них ракети та бомби, але навіть якщо у нас ракети та бомби з'являються вони не впливають на перебіг подій на фронті, бо їх катастрофічно мало вони вже не влучають в задану точку через російський РЕБ.
03.02.2026 16:14 Ответить
саме так і є. А якщо не приведи Боже зброї виявляється достатня кількість - потім не дають ні одної нової одиниці роками, як Хаймарси, і звісно що обмежують снаряди до них.
Українці ж тупі папуаси - мають вірити що США+ЕС четвертий рік поспіль ледве-ледве нашкрібають ракет на ті 3-4 десятки пускових які нам дали ще в 22 році. А оті сотні установок в арміях НАТО і їх союзників - то так, для краси і на запчастини.
05.02.2026 17:27 Ответить
Добрий день. Я перестаю розуміти, у нас ( в Україні) взагалі нема чим відповідати (то про якісь Фламінго та ін.) Так це все брехня. Так що відбувається. Як це може бути. Ми по вуха в брехні. Так на що ідуть міліарди грошей. Просто розкрадаються. Піпец а не країна. І всім по......й.
03.02.2026 14:49 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c29y90zz78zo 50 кабів щомісяця від французів - в 100 раз меньше ніж підсанкціонного ...уйла
03.02.2026 14:55 Ответить
У довбойобів знов НАТА вінавата... А спитати у ЗЕлупи де наші 3000 ракет фламінго та мільйони дронів, мозгів не вистачає чи совісті? Де той блекаут на масквє, про який зелений ***** варнякав пару місяців тому??? Нема, бо бабло на оборону спізжено, досі у війська постачаються браковані міни, досі ніхто за це не відповів, бо все давно продано-перепродано та в офшори відкладено, а найвеличніший підор просто крутить відосики для імбіцилів та робмть все, щоб Україна дійшла до стану капітуляції. Люди єрмака на місцях, їх ніхто не чіпає, люди Галущенка на місція, їх ніхто не чіпає, тобто схема "двушка на москву" працює і зараз, просто з арени прибрали хлєбальники єрмака і міндіча, щоб не дратуівли і все. ЗЕлупа це смотрящій за нашою поразкою,
03.02.2026 14:59 Ответить
ти фламінгами каби зібрався збивати?
який потужний президент такий і електорат.
03.02.2026 15:56 Ответить
Цікаво не можу ніде знайти інформацію. Чи це все ще радянські каби які рашисти модифікують. Чи вже нові виготовленні під час війни.
03.02.2026 15:07 Ответить
5700 КАБів - це найменше 1425 вилетів літаків !
Літають безкарно ....
03.02.2026 15:18 Ответить
я думаю, що цей рекорд буде перебитий не раз
03.02.2026 15:50 Ответить
Чотири роки бросають ці Каби і нуль рішення проти цього ефективного озброєння. Що це - імпотенція, дурість, некомпетентність, відсутність бажання? Безкарність ворога - втрати наших хлопців, дітей, жінок...
03.02.2026 16:50 Ответить
 
 