Более 1700 дронов, более 1380 КАБов и 69 ракет выпустила РФ по Украине за неделю, - Зеленский
Россия продолжает атаковать энергетику, критическую инфраструктуру и жилые дома в Украине, применяя дроны, управляемые авиационные бомбы и ракеты.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковала РФ
Отмечается, что только за эту неделю россияне выпустили по Украине:
- более 1700 ударных дронов,
- более 1380 управляемых авиационных бомб,
- 69 ракет различных типов.
Цели оккупантов
"Главные мишени, по которым сейчас бьет Россия, – наша энергетика, критическая инфраструктура, жилые дома... Каждый массированный удар России может стать разрушительным", – рассказал Зеленский.
Усиление ПВО
Президент подчеркнул, что ракеты для систем ПВО нужны ежедневно, и Украина продолжает работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба.
"Сегодня в Вильнюсе координируемся с нашими партнерами в регионе – Литвой и Польшей. Работаем с каждым лидером, чтобы усиливать Украину. Все должны четко осознавать, какая угроза исходит от России, и именно наши народы понимают это лучше всего. Спасибо всем, кто помогает нам стоять крепко", - добавил он.
Массированная атака РФ 24 января
- По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
- В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
- Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что особенность сегодняшней атаки заключается в применении Россией ракет Х-22.
Тю. Так це ж менше, ніж ЗЄ язиком Фламінго випускає.