Более 1700 дронов, более 1380 КАБов и 69 ракет выпустила РФ по Украине за неделю, - Зеленский

Россия продолжает атаковать энергетику, критическую инфраструктуру и жилые дома в Украине, применяя дроны, управляемые авиационные бомбы и ракеты.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковала РФ

Отмечается, что только за эту неделю россияне выпустили по Украине:

более 1700 ударных дронов,

более 1380 управляемых авиационных бомб,

69 ракет различных типов.

Цели оккупантов

"Главные мишени, по которым сейчас бьет Россия, – наша энергетика, критическая инфраструктура, жилые дома... Каждый массированный удар России может стать разрушительным", – рассказал Зеленский.

Усиление ПВО

Президент подчеркнул, что ракеты для систем ПВО нужны ежедневно, и Украина продолжает работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба.

"Сегодня в Вильнюсе координируемся с нашими партнерами в регионе – Литвой и Польшей. Работаем с каждым лидером, чтобы усиливать Украину. Все должны четко осознавать, какая угроза исходит от России, и именно наши народы понимают это лучше всего. Спасибо всем, кто помогает нам стоять крепко", - добавил он.

