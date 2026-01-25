Понад 1700 дронів, більш ніж 1380 КАБів та 69 ракет випустила РФ по Україні за тиждень, - Зеленський
Росія продовжує атакувати енергетику, критичну інфраструктуру та житлові будинки в Україні, застосовуючи дрони, керовані авіаційні бомби та ракети.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакувала РФ
Зазначається, що лише за цей тиждень росіяни випустили по Україні:
- понад 1700 ударних дронів,
- більш ніж 1380 керованих авіаційних бомб,
- 69 ракет різних типів.
Цілі окупантів
"Головні мішені, куди бʼє Росія зараз, – наша енергетика, критична інфраструктура, житлові будинки… Кожен масований удар Росії може стати руйнівним", - розповів Зеленський.
Посилення ППО
Президент наголосив, що ракети до систем ППО потрібні щодня, і Україна продовжує працювати з Америкою та Європою, щоб було більше захисту неба.
"Сьогодні у Вільнюсі координуємось із нашими партнерами в регіоні – Литвою і Польщею. Працюємо з кожним лідером, щоб посилювати Україну. Всі мають чітко усвідомлювати, яка загроза йде з Росії, і саме наші народи розуміють це найкраще. Дякую всім, хто допомагає нам стояти міцно", - додав він.
Масована атака РФ 24 січня
- За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
- У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
- Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зауважив, що особливість сьогоднішньої атаки полягає в застосуванні Росією ракет Х-22.
