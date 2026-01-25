УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9242 відвідувача онлайн
Новини Відео Обстріли України
786 11

Понад 1700 дронів, більш ніж 1380 КАБів та 69 ракет випустила РФ по Україні за тиждень, - Зеленський

Росія продовжує атакувати енергетику, критичну інфраструктуру та житлові будинки в Україні, застосовуючи дрони, керовані авіаційні бомби та ракети.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чим атакувала РФ

Зазначається, що лише за цей тиждень росіяни випустили по Україні:

Цілі окупантів

"Головні мішені, куди бʼє Росія зараз, – наша енергетика, критична інфраструктура, житлові будинки… Кожен масований удар Росії може стати руйнівним", - розповів Зеленський.

Посилення ППО

Президент наголосив, що ракети до систем ППО потрібні щодня, і Україна продовжує працювати з Америкою та Європою, щоб було більше захисту неба.

"Сьогодні у Вільнюсі координуємось із нашими партнерами в регіоні – Литвою і Польщею. Працюємо з кожним лідером, щоб посилювати Україну. Всі мають чітко усвідомлювати, яка загроза йде з Росії, і саме наші народи розуміють це найкраще. Дякую всім, хто допомагає нам стояти міцно", - додав він.

Масована атака РФ 24 січня

  • За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
  • У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
  • Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зауважив, що особливість сьогоднішньої атаки полягає в застосуванні Росією ракет Х-22.

Автор: 

Зеленський Володимир (27626) обстріл (33717) ракети (4383) дрони (7982) КАБ (530)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Українцям цікаві успіхи України, а не кацапів.
показати весь коментар
25.01.2026 10:24 Відповісти
+4
Зате в нас самий гарний, мабуть і найдорожчий підрахуй!
показати весь коментар
25.01.2026 11:15 Відповісти
+3
Статист ху@в
показати весь коментар
25.01.2026 12:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українцям цікаві успіхи України, а не кацапів.
показати весь коментар
25.01.2026 10:24 Відповісти
Зате в нас самий гарний, мабуть і найдорожчий підрахуй!
показати весь коментар
25.01.2026 11:15 Відповісти
Раніше такі заяви зачитували прессекретарі.А зараз Найвеличніший цим займається.Бо у нього правило-ні дня без бла-бла-бла.
показати весь коментар
25.01.2026 10:31 Відповісти
************ работают,за страну можно быть спокойным,скоро опять на веселые майские шашлычки.
показати весь коментар
25.01.2026 11:23 Відповісти
69 ракет випустила РФ по Україні за тиждень

Тю. Так це ж менше, ніж ЗЄ язиком Фламінго випускає.
показати весь коментар
25.01.2026 11:52 Відповісти
Статист ху@в
показати весь коментар
25.01.2026 12:07 Відповісти
Що б ти вже подох, гнидоза хрипата.
показати весь коментар
25.01.2026 12:34 Відповісти
Коли вже в цього імбіцила язик відсохне за цю статистику. Воно шляється по світу, за наші налоги та поміч того ж світу і рахує - скіки там в'ї....о по отим моїм виборцям в Україні.
показати весь коментар
25.01.2026 13:27 Відповісти
Внутрішні окупанти не мають місцевого виробництва ЗРК навіть в дискурсі. Навіть ракет по ліцензії. Навіть окремих компонент.
показати весь коментар
25.01.2026 14:12 Відповісти
нарешті, блеат, дочекалися новин від шмарклі. у наступному відосику очікуємо прогноз погоди та курси валют. один х...й на більше воно не здатне. лох, він і у 48 лох
показати весь коментар
25.01.2026 16:14 Відповісти
 
 