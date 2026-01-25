Понад 1700 дронів, більш ніж 1380 КАБів та 69 ракет випустила РФ по Україні за тиждень, - Зеленський

Росія продовжує атакувати енергетику, критичну інфраструктуру та житлові будинки в Україні, застосовуючи дрони, керовані авіаційні бомби та ракети.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакувала РФ

Зазначається, що лише за цей тиждень росіяни випустили по Україні:

понад 1700 ударних дронів,

більш ніж 1380 керованих авіаційних бомб,

69 ракет різних типів.

Також читайте: Сибіга про масований удар РФ: Ракети уразили не лише наших людей, а й стіл переговорів

Цілі окупантів

"Головні мішені, куди бʼє Росія зараз, – наша енергетика, критична інфраструктура, житлові будинки… Кожен масований удар Росії може стати руйнівним", - розповів Зеленський.

Також дивіться: Зеленський закликав посилити ППО України після масованої атаки РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Посилення ППО

Президент наголосив, що ракети до систем ППО потрібні щодня, і Україна продовжує працювати з Америкою та Європою, щоб було більше захисту неба.

"Сьогодні у Вільнюсі координуємось із нашими партнерами в регіоні – Литвою і Польщею. Працюємо з кожним лідером, щоб посилювати Україну. Всі мають чітко усвідомлювати, яка загроза йде з Росії, і саме наші народи розуміють це найкраще. Дякую всім, хто допомагає нам стояти міцно", - додав він.

Також читайте: РФ уперше за тривалий час застосувала ракети Х-22 для атаки на Київ, - Ігнат

Масована атака РФ 24 січня