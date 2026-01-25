Более 1700 дронов, более 1380 КАБов и 69 ракет выпустила РФ по Украине за неделю, - Зеленский

Россия продолжает атаковать энергетику, критическую инфраструктуру и жилые дома в Украине, применяя дроны, управляемые авиационные бомбы и ракеты.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковала РФ

Отмечается, что только за эту неделю россияне выпустили по Украине:

Цели оккупантов

"Главные мишени, по которым сейчас бьет Россия, – наша энергетика, критическая инфраструктура, жилые дома... Каждый массированный удар России может стать разрушительным", – рассказал Зеленский.

Усиление ПВО

Президент подчеркнул, что ракеты для систем ПВО нужны ежедневно, и Украина продолжает работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба.

"Сегодня в Вильнюсе координируемся с нашими партнерами в регионе – Литвой и Польшей. Работаем с каждым лидером, чтобы усиливать Украину. Все должны четко осознавать, какая угроза исходит от России, и именно наши народы понимают это лучше всего. Спасибо всем, кто помогает нам стоять крепко", - добавил он.

Массированная атака РФ 24 января

  • По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
  • В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
  • Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что особенность сегодняшней атаки заключается в применении Россией ракет Х-22.

Українцям цікаві успіхи України, а не кацапів.
25.01.2026 10:24 Ответить
25.01.2026 10:24 Ответить
Зате в нас самий гарний, мабуть і найдорожчий підрахуй!
25.01.2026 11:15 Ответить
25.01.2026 11:15 Ответить
Раніше такі заяви зачитували прессекретарі.А зараз Найвеличніший цим займається.Бо у нього правило-ні дня без бла-бла-бла.
25.01.2026 10:31 Ответить
25.01.2026 10:31 Ответить
************ работают,за страну можно быть спокойным,скоро опять на веселые майские шашлычки.
25.01.2026 11:23 Ответить
25.01.2026 11:23 Ответить
69 ракет випустила РФ по Україні за тиждень

Тю. Так це ж менше, ніж ЗЄ язиком Фламінго випускає.
25.01.2026 11:52 Ответить
25.01.2026 11:52 Ответить
Статист ху@в
25.01.2026 12:07 Ответить
25.01.2026 12:07 Ответить
Що б ти вже подох, гнидоза хрипата.
25.01.2026 12:34 Ответить
25.01.2026 12:34 Ответить
Коли вже в цього імбіцила язик відсохне за цю статистику. Воно шляється по світу, за наші налоги та поміч того ж світу і рахує - скіки там в'ї....о по отим моїм виборцям в Україні.
25.01.2026 13:27 Ответить
25.01.2026 13:27 Ответить
Внутрішні окупанти не мають місцевого виробництва ЗРК навіть в дискурсі. Навіть ракет по ліцензії. Навіть окремих компонент.
25.01.2026 14:12 Ответить
25.01.2026 14:12 Ответить
нарешті, блеат, дочекалися новин від шмарклі. у наступному відосику очікуємо прогноз погоди та курси валют. один х...й на більше воно не здатне. лох, він і у 48 лох
25.01.2026 16:14 Ответить
25.01.2026 16:14 Ответить
 
 