В Польше мужчину, который более 30 лет работал в Минобороны, подозревают в шпионаже в пользу РФ

Минобороны Польши

В штаб-квартире Министерства обороны Польши задержали чиновника, которого подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. 

В настоящее время продолжаются судебные процедуры. Расследованием дела занимается Служба военной контрразведки Польши.

Ранее об инциденте сообщал польский портал Onet. По данным издания, речь идет о 60-летнем мужчине, который начал работу в Минобороны еще в 1990-х годах и в течение этого времени занимал различные должности.

По информации Onet, чиновника подозревают в сотрудничестве с представителями российской и белорусской разведок. Во время задержания правоохранители провели обыски на его рабочем месте и по месту жительства.

"Мы знаем, что этот человек непосредственно контактировал и встречался с лицами, идентифицированными как представители восточных служб", - сообщили источники издания.

Ото є КУРВА!
03.02.2026 17:07 Ответить
треба виловити ціх щюрів ,Польша знає шо робити , вони їх знищать ...це ж не зеленськоміндічний кагал ,зрадник на зраднику ,живуть і процвітають , на крові українців ! ...
03.02.2026 17:07 Ответить
Цього феесбешного лайна по всьому світу дуже багато, а найбільше в Україні - ціла філія працює безкарно, бо Малюка з неї звільнили...
03.02.2026 17:08 Ответить
Нормальна оборона)штірліц?))
03.02.2026 17:16 Ответить
Ляхам треба добре пошукати, бо їх там більше, ніж один. Згадайте хто у нас був у МО, СБУ та розвідці, суцільні агенти фсб.
03.02.2026 17:18 Ответить
Чому був? Є і зараз ...
03.02.2026 19:03 Ответить
І поляки люди всякі. Не вчать історію країни, в якій живуть, як і більшість українців. А немає у кцапів таких сусідів, на кого б вони не нападали.
03.02.2026 17:19 Ответить
 
 