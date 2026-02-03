В Польше мужчину, который более 30 лет работал в Минобороны, подозревают в шпионаже в пользу РФ
В штаб-квартире Министерства обороны Польши задержали чиновника, которого подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Польши.
В настоящее время продолжаются судебные процедуры. Расследованием дела занимается Служба военной контрразведки Польши.
Ранее об инциденте сообщал польский портал Onet. По данным издания, речь идет о 60-летнем мужчине, который начал работу в Минобороны еще в 1990-х годах и в течение этого времени занимал различные должности.
По информации Onet, чиновника подозревают в сотрудничестве с представителями российской и белорусской разведок. Во время задержания правоохранители провели обыски на его рабочем месте и по месту жительства.
"Мы знаем, что этот человек непосредственно контактировал и встречался с лицами, идентифицированными как представители восточных служб", - сообщили источники издания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль