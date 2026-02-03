РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9218 посетителей онлайн
Новости Фото Шпионаж в пользу РФ
6 596 27

Задержана 17-летняя агент РФ, которая помогала врагу готовить новый удар по Бурштынской ТЭС, - СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Ивано-Франковске еще одну российскую агентку. Ею оказалась завербованная врагом 17-летняя выпускница местного техникума, которая по заданию рашистов готовила новую серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Прикарпатья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ. 

Больше читайте в нашем Telegram-канале

предательница из Прикарпатья
предательница из Прикарпатья
предательница из Прикарпатья
предательница из Прикарпатья
предательница из Прикарпатья

Какова цель врага?

По материалам дела, больше всего врага интересовала Бурштынская тепловая электростанция.

По заданию врага фигурантка проводила доразведку возле ТЭС, чтобы выяснить ее техническое состояние после предыдущих обстрелов, сфотографировать внешний периметр объекта и "отчитаться" спецслужбе РФ.

Как установило расследование, девушка попала в поле зрения российской военной разведки (более известной как ГРУ РФ), когда разместила объявление о поиске работы на одном из интернет-ресурсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан агент ФСБ, который "втемну" использовал мать, чтобы шпионить за Силами обороны в Дружковке, - СБУ. ФОТО

"После дистанционной вербовки за обещание "легких заработков" агентка совершила выезд в направлении Бурштынской ТЭС.

Для конспирации фигурантка сначала выехала из областного центра на такси, а непосредственно к энергообъекту направлялась пешком", - говорится в сообщении. 

Детали

Прибыв в "пункт назначения", она осуществила фото- и видеофиксацию зданий ТЭС с привязкой к электронным координатам на карте.

В частности, установлено, что агентка "изучала" одну из опорных подстанций в Ивано-Франковске.

Читайте также: Задержан военный, который "сливал" врагу локации ПВО возле украинских аэродромов, - СБУ. ФОТО

Задержание

  • Контрразведчики СБУ задержали фигурантку "на горячем" вблизи стратегически важного объекта. На месте происшествия у нее изъят смартфон, на который она собирала разведданные и контактировала с российским спецслужбовцем.
  • Также во время обыска в доме задержанной изъяты еще четыре мобильных телефона, которые она меняла для конспирации связи с куратором.
  • На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: Пожизненное заключение получили 2 агента ФСБ, которые действовали "в связке" и шпионили в трех регионах Украины, - СБУ

Автор: 

Ивано-Франковск (816) СБУ (20650) ТЭС (304) шпионаж (1481) Ивано-Франковская область (990)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
За такі речі треба давати пожиттєве, як за участь у масовому вбивстві у складі терористичного угруповання.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:25 Ответить
+17
Непокаране, стефанчуком-зеленським та «Урядовцями», упродовж 4 років зло коригувальників, обертається щоденними убивствами ******* Українців!!!
показать весь комментарий
03.02.2026 12:24 Ответить
+15
Неповнолітня курва злигалася з кацапами. Заради копійчаних грошей не те, що Батьківщину , а й маму рідну продасть. Нічого вже її не виправить, але хоч років на десять тюрьма ізолює цю потвору.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Непокаране, стефанчуком-зеленським та «Урядовцями», упродовж 4 років зло коригувальників, обертається щоденними убивствами ******* Українців!!!
показать весь комментарий
03.02.2026 12:24 Ответить
кацапська підарська розвідка завдяки нашим підарам та підоршам вивчила вже українську мову
не перепитують, усе рашистам зрозуміло на солов'їній
показать весь комментарий
03.02.2026 12:25 Ответить
Не забывай что там полно наших манкуртов, с территории Бамбаса. Да и вся Белгородская область наполовину состоит из украинцев . Вряд ли с ней работали ФСБ из какого-нибудь Новосибирска
показать весь комментарий
03.02.2026 14:35 Ответить
хіба тіко з лугандонії?
не забувай, скіко підарів мусарів, прокурорів, суддів та сбу-шників перейшли на службу до кацапів у Криму ще з 14-го, а також на Херсонщині та Запоріжчині з 22-го
показать весь комментарий
03.02.2026 14:44 Ответить
За такі речі треба давати пожиттєве, як за участь у масовому вбивстві у складі терористичного угруповання.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:25 Ответить
І на уранові копальні..бо утримувати оце пожиттєво - дороге задоволення
показать весь комментарий
03.02.2026 12:33 Ответить
Уже давно пропонував позасудове рішення: вивозить в поле, садитьу клітку, і з її мобілки посилать кацапам координати. Або ту ж клітку поміщать на дахи об'єктів критичної інфраструктури... І хай чекають "прильоту"... Моментально, у інших, пропаде бажання зароблять "легкі гроші"...
показать весь комментарий
03.02.2026 12:35 Ответить
Найкраще за зразком ерефців: голяком в лісі скотчем догори ногами до дерева і хай обдумує свою поведінку до повного замерзання.
показать весь комментарий
03.02.2026 13:26 Ответить
Та це вже безнадійно. Ніякого морального стержню. Простіше приспати
показать весь комментарий
03.02.2026 20:19 Ответить
Може заборонити сайти з пошуку роботи?
показать весь комментарий
03.02.2026 12:25 Ответить
Просто тупа вівця.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:26 Ответить
Та ні. Вона розуміє що робить.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:36 Ответить
Шукала легкого заробітку і легко заробила.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:26 Ответить
А що, бурштинську тец вже перетягли в інше місце? Розвідка орків недремлет.
Тягніть в нове- вже запалили.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:27 Ответить
Неповнолітня курва злигалася з кацапами. Заради копійчаних грошей не те, що Батьківщину , а й маму рідну продасть. Нічого вже її не виправить, але хоч років на десять тюрьма ізолює цю потвору.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:28 Ответить
Напевно твоя, бо допис тебе образив.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:40 Ответить
Я своїм давно пояснив- що якщо хтось намагається вас відіслати кудись на розвідку стаціонарних обєктів- як то тец, гес, різні заводи, атомні електростанції, гори озера чи ріки- подивіться на гугл картах- якщо вони там є - то то провокатори сбу, які не хочуть на фронт, вислужуються перед начальством та дають план. При цьому не хочуть виявляти дійсно агентів, які працюють на фсб, володіють секретною інфрмацією та передають її оркам.
Агентуру в сбу, розвідці, штабах, вищому керівництві держави.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:48 Ответить
Сподіваюся мовнюки помітили якою мовою спілкується дівчина, та чого варте твердження що якби усі говорили українською то пиня б не напав.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:38 Ответить
На городі бузина, а в Києві дядько.
Справа не в тому напав бо х*ло, або не напав, а в тому чи треба допомагати йому, підтримуючи мову держави-агресора.
показать весь комментарий
03.02.2026 13:04 Ответить
Счезни дришля ЗЕлена!
показать весь комментарий
03.02.2026 14:31 Ответить
Кацап східенцю, а якою мовою балакала Анна Герман?Одна чи дві тупі віці і на заході знайдуться,а не масове колоборанство східняків.
показать весь комментарий
03.02.2026 20:03 Ответить
простітутка.. правнука ахфіцера... який в будьонівці прискакав колись
показать весь комментарий
03.02.2026 12:40 Ответить
Хай курва покрутить до кінця війни колесо динамо-машини. Цікаво, хоч на кілька квартир вистачить?
показать весь комментарий
03.02.2026 12:44 Ответить
Так вона ще й українською вела переписку. Це якось дивно. Не схоже на прихильницю руського міра. Може справді надурили її, думала що сбу допомогає чи ще щось
показать весь комментарий
03.02.2026 13:50 Ответить
По навчальних закладах розповсюдити і про терміни ув'язнення щоб знали
показать весь комментарий
03.02.2026 13:54 Ответить
*********...
показать весь комментарий
04.02.2026 00:22 Ответить
 
 