Задержана 17-летняя агент РФ, которая помогала врагу готовить новый удар по Бурштынской ТЭС, - СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Ивано-Франковске еще одну российскую агентку. Ею оказалась завербованная врагом 17-летняя выпускница местного техникума, которая по заданию рашистов готовила новую серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Прикарпатья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какова цель врага?

По материалам дела, больше всего врага интересовала Бурштынская тепловая электростанция.

По заданию врага фигурантка проводила доразведку возле ТЭС, чтобы выяснить ее техническое состояние после предыдущих обстрелов, сфотографировать внешний периметр объекта и "отчитаться" спецслужбе РФ.

Как установило расследование, девушка попала в поле зрения российской военной разведки (более известной как ГРУ РФ), когда разместила объявление о поиске работы на одном из интернет-ресурсов.

"После дистанционной вербовки за обещание "легких заработков" агентка совершила выезд в направлении Бурштынской ТЭС.

Для конспирации фигурантка сначала выехала из областного центра на такси, а непосредственно к энергообъекту направлялась пешком", - говорится в сообщении.

Детали

Прибыв в "пункт назначения", она осуществила фото- и видеофиксацию зданий ТЭС с привязкой к электронным координатам на карте.

В частности, установлено, что агентка "изучала" одну из опорных подстанций в Ивано-Франковске.

Задержание

Контрразведчики СБУ задержали фигурантку "на горячем" вблизи стратегически важного объекта. На месте происшествия у нее изъят смартфон, на который она собирала разведданные и контактировала с российским спецслужбовцем.

Также во время обыска в доме задержанной изъяты еще четыре мобильных телефона, которые она меняла для конспирации связи с куратором.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

