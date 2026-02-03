РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9198 посетителей онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ
2 196 2

Задержан агент ФСБ, который "втемную" использовал мать, чтобы шпионить за Силами обороны в Дружковке, - СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского агента. По заказу ФСБ он корректировал вражеский огонь по прифронтовой Дружковке и ее окрестностям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

российский агент из Дружковки

Детали

По материалам дела, задачи оккупантов выполнял 41-летний местный житель, который скрывался от мобилизации и ждал полной оккупации региона. В поле зрения рашистов он попал, когда написал в чат-бот российской спецслужбы о своей готовности к сотрудничеству.

"Установлено, что, уклоняясь от призыва, фигурант почти не выходил из дома. Поэтому для сбора координат потенциальных "целей" он обманом привлек свою мать, которая не догадывалась о его работе на ФСБ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан военный, который "сливал" врагу локации ПВО возле украинских аэродромов, - СБУ. ФОТО

Как женщина собирала информацию?

Задокументировано, как женщина проходила по городу во время получения волонтерской помощи и по просьбе сына обращала внимание на локации украинских защитников.

"По возвращении домой фигурант расспрашивал ее о местах сосредоточения Сил обороны или движении военных колонн в направлении передовой.

Полученную информацию он сразу "сливал" своему куратору - сотруднику ФСБ, который дистанционно завербовал уклониста и поручил ему корректировать атаки РФ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Пожизненное заключение получили 2 агента ФСБ, которые действовали "в связке" и шпионили в трех регионах Украины, - СБУ

Намерения РФ

С помощью агента оккупанты надеялись отслеживать и обстреливать позиции украинских войск.

Задержание агента РФ

  • Контрразведчики СБУ задержали агента по месту жительства. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны в зоне разведывательной активности врага.
  • Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на ФСБ.
  • Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (20650) шпионаж (1481) Дружковка (141)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ловлять якусь мелюзгу. А коли крупну рибу будуть витягати з провладних кабінетів?
показать весь комментарий
03.02.2026 10:23 Ответить
імітація , хоть , щось роблять , відволікти увагу від зрадника Баканова і Наумова , ермака , Татарова , які продавали терріторіі , а зеленський їх для цього призначав , ***** не дивлячись на Держ зраду , мегакорупцію
показать весь комментарий
03.02.2026 11:43 Ответить
 
 