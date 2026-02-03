Задержан агент ФСБ, который "втемную" использовал мать, чтобы шпионить за Силами обороны в Дружковке, - СБУ
Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского агента. По заказу ФСБ он корректировал вражеский огонь по прифронтовой Дружковке и ее окрестностям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Детали
По материалам дела, задачи оккупантов выполнял 41-летний местный житель, который скрывался от мобилизации и ждал полной оккупации региона. В поле зрения рашистов он попал, когда написал в чат-бот российской спецслужбы о своей готовности к сотрудничеству.
"Установлено, что, уклоняясь от призыва, фигурант почти не выходил из дома. Поэтому для сбора координат потенциальных "целей" он обманом привлек свою мать, которая не догадывалась о его работе на ФСБ", - говорится в сообщении.
Как женщина собирала информацию?
Задокументировано, как женщина проходила по городу во время получения волонтерской помощи и по просьбе сына обращала внимание на локации украинских защитников.
"По возвращении домой фигурант расспрашивал ее о местах сосредоточения Сил обороны или движении военных колонн в направлении передовой.
Полученную информацию он сразу "сливал" своему куратору - сотруднику ФСБ, который дистанционно завербовал уклониста и поручил ему корректировать атаки РФ", - говорится в сообщении.
Намерения РФ
С помощью агента оккупанты надеялись отслеживать и обстреливать позиции украинских войск.
Задержание агента РФ
- Контрразведчики СБУ задержали агента по месту жительства. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны в зоне разведывательной активности врага.
- Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на ФСБ.
- Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
