Задержан агент ФСБ, который "втемную" использовал мать, чтобы шпионить за Силами обороны в Дружковке, - СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского агента. По заказу ФСБ он корректировал вражеский огонь по прифронтовой Дружковке и ее окрестностям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Детали

По материалам дела, задачи оккупантов выполнял 41-летний местный житель, который скрывался от мобилизации и ждал полной оккупации региона. В поле зрения рашистов он попал, когда написал в чат-бот российской спецслужбы о своей готовности к сотрудничеству.

"Установлено, что, уклоняясь от призыва, фигурант почти не выходил из дома. Поэтому для сбора координат потенциальных "целей" он обманом привлек свою мать, которая не догадывалась о его работе на ФСБ", - говорится в сообщении.

Как женщина собирала информацию?

Задокументировано, как женщина проходила по городу во время получения волонтерской помощи и по просьбе сына обращала внимание на локации украинских защитников.

"По возвращении домой фигурант расспрашивал ее о местах сосредоточения Сил обороны или движении военных колонн в направлении передовой.

Полученную информацию он сразу "сливал" своему куратору - сотруднику ФСБ, который дистанционно завербовал уклониста и поручил ему корректировать атаки РФ", - говорится в сообщении.

Намерения РФ

С помощью агента оккупанты надеялись отслеживать и обстреливать позиции украинских войск.

