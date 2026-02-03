УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9175 відвідувачів онлайн
Новини Фото Шпигунство на користь РФ
6 596 27

Затримано 17-річну агентку РФ, яка допомагала ворогу готувати новий удар по Бурштинській ТЕС, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Івано-Франківську ще одну російську агентку. Нею виявилась завербована ворогом 17-річна випускниця місцевого технікуму, яка за завданням рашистів готувала нову серію ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Прикарпаття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

зрадниця з Прикарпаття
зрадниця з Прикарпаття
зрадниця з Прикарпаття
зрадниця з Прикарпаття
зрадниця з Прикарпаття

Яка ціль ворога?

За матеріалами справи, найбільше ворога цікавила Бурштинська теплова електростанція.

За завданням ворога фігурантка проводила дорозвідку біля ТЕС, щоб з’ясувати її технічний стан після попередніх обстрілів, сфотографувати зовнішній периметр об’єкта і "прозвітувати" спецслужбі РФ.

Як встановило розслідування, дівчина потрапила до уваги російської воєнної розвідки (більш відомої як гру рф), коли розмістила оголошення про пошук роботи на одному з інтернет-ресурсів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агента ФСБ, який "втемну" використовував матір, щоб шпигувати за Силами оборони у Дружківці, - СБУ. ФОТО

"Після дистанційного вербування за обіцянку "легких заробітків", агентка здійснила виїзд у напрямку Бурштинської ТЕС.

Для конспірації фігурантка спочатку виїхала з обласного центру на таксі, а безпосередньо до енергооб’єкта прямувала пішки", - йдеться у повідомленні. 

Деталі

Прибувши до "пункту призначення", вона здійснила фото,- відеофіксацію будівель ТЕС з прив’язкою до електронних координат на карті.

Зокрема, встановлено, що агентка "вивчала" одну із опорних підстанцій в Івано-Франківську.

Також читайте: Затримано військового, який "зливав" ворогу локації ППО біля українських аеродромів, - СБУ. ФОТО

Затримання

  • Контррозвідники СБУ затримали фігурантку "на гарячому" поблизу стратегічно важливого об’єкта. На місці події у неї вилучено смартфон, на який вона збирала розвіддані та контактувала з російським спецслужбістом.
  • Також під час обшуку в оселі затриманої вилучено ще чотири мобільні телефони, які вона змінювала для конспірації зв’язку з куратором.
  • На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
  • Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Також читайте: Довічне ув’язнення отримали 2 агенти ФСБ, які діяли "у зв’язці" та шпигували у трьох регіонах України, - СБУ

Автор: 

Івано-Франківськ (523) СБУ (13843) ТЕС (944) шпигунство (1115) Івано-Франківська область (1039)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
За такі речі треба давати пожиттєве, як за участь у масовому вбивстві у складі терористичного угруповання.
показати весь коментар
03.02.2026 12:25 Відповісти
+17
Непокаране, стефанчуком-зеленським та «Урядовцями», упродовж 4 років зло коригувальників, обертається щоденними убивствами ******* Українців!!!
показати весь коментар
03.02.2026 12:24 Відповісти
+15
Неповнолітня курва злигалася з кацапами. Заради копійчаних грошей не те, що Батьківщину , а й маму рідну продасть. Нічого вже її не виправить, але хоч років на десять тюрьма ізолює цю потвору.
показати весь коментар
03.02.2026 12:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Непокаране, стефанчуком-зеленським та «Урядовцями», упродовж 4 років зло коригувальників, обертається щоденними убивствами ******* Українців!!!
показати весь коментар
03.02.2026 12:24 Відповісти
кацапська підарська розвідка завдяки нашим підарам та підоршам вивчила вже українську мову
не перепитують, усе рашистам зрозуміло на солов'їній
показати весь коментар
03.02.2026 12:25 Відповісти
Не забывай что там полно наших манкуртов, с территории Бамбаса. Да и вся Белгородская область наполовину состоит из украинцев . Вряд ли с ней работали ФСБ из какого-нибудь Новосибирска
показати весь коментар
03.02.2026 14:35 Відповісти
хіба тіко з лугандонії?
не забувай, скіко підарів мусарів, прокурорів, суддів та сбу-шників перейшли на службу до кацапів у Криму ще з 14-го, а також на Херсонщині та Запоріжчині з 22-го
показати весь коментар
03.02.2026 14:44 Відповісти
За такі речі треба давати пожиттєве, як за участь у масовому вбивстві у складі терористичного угруповання.
показати весь коментар
03.02.2026 12:25 Відповісти
І на уранові копальні..бо утримувати оце пожиттєво - дороге задоволення
показати весь коментар
03.02.2026 12:33 Відповісти
Уже давно пропонував позасудове рішення: вивозить в поле, садитьу клітку, і з її мобілки посилать кацапам координати. Або ту ж клітку поміщать на дахи об'єктів критичної інфраструктури... І хай чекають "прильоту"... Моментально, у інших, пропаде бажання зароблять "легкі гроші"...
показати весь коментар
03.02.2026 12:35 Відповісти
Найкраще за зразком ерефців: голяком в лісі скотчем догори ногами до дерева і хай обдумує свою поведінку до повного замерзання.
показати весь коментар
03.02.2026 13:26 Відповісти
Та це вже безнадійно. Ніякого морального стержню. Простіше приспати
показати весь коментар
03.02.2026 20:19 Відповісти
Може заборонити сайти з пошуку роботи?
показати весь коментар
03.02.2026 12:25 Відповісти
Просто тупа вівця.
показати весь коментар
03.02.2026 12:26 Відповісти
Та ні. Вона розуміє що робить.
показати весь коментар
03.02.2026 12:36 Відповісти
Шукала легкого заробітку і легко заробила.
показати весь коментар
03.02.2026 12:26 Відповісти
А що, бурштинську тец вже перетягли в інше місце? Розвідка орків недремлет.
Тягніть в нове- вже запалили.
показати весь коментар
03.02.2026 12:27 Відповісти
Неповнолітня курва злигалася з кацапами. Заради копійчаних грошей не те, що Батьківщину , а й маму рідну продасть. Нічого вже її не виправить, але хоч років на десять тюрьма ізолює цю потвору.
показати весь коментар
03.02.2026 12:28 Відповісти
Напевно твоя, бо допис тебе образив.
показати весь коментар
03.02.2026 12:40 Відповісти
Я своїм давно пояснив- що якщо хтось намагається вас відіслати кудись на розвідку стаціонарних обєктів- як то тец, гес, різні заводи, атомні електростанції, гори озера чи ріки- подивіться на гугл картах- якщо вони там є - то то провокатори сбу, які не хочуть на фронт, вислужуються перед начальством та дають план. При цьому не хочуть виявляти дійсно агентів, які працюють на фсб, володіють секретною інфрмацією та передають її оркам.
Агентуру в сбу, розвідці, штабах, вищому керівництві держави.
показати весь коментар
03.02.2026 12:48 Відповісти
Сподіваюся мовнюки помітили якою мовою спілкується дівчина, та чого варте твердження що якби усі говорили українською то пиня б не напав.
показати весь коментар
03.02.2026 12:38 Відповісти
На городі бузина, а в Києві дядько.
Справа не в тому напав бо х*ло, або не напав, а в тому чи треба допомагати йому, підтримуючи мову держави-агресора.
показати весь коментар
03.02.2026 13:04 Відповісти
Счезни дришля ЗЕлена!
показати весь коментар
03.02.2026 14:31 Відповісти
Кацап східенцю, а якою мовою балакала Анна Герман?Одна чи дві тупі віці і на заході знайдуться,а не масове колоборанство східняків.
показати весь коментар
03.02.2026 20:03 Відповісти
простітутка.. правнука ахфіцера... який в будьонівці прискакав колись
показати весь коментар
03.02.2026 12:40 Відповісти
Хай курва покрутить до кінця війни колесо динамо-машини. Цікаво, хоч на кілька квартир вистачить?
показати весь коментар
03.02.2026 12:44 Відповісти
Так вона ще й українською вела переписку. Це якось дивно. Не схоже на прихильницю руського міра. Може справді надурили її, думала що сбу допомогає чи ще щось
показати весь коментар
03.02.2026 13:50 Відповісти
По навчальних закладах розповсюдити і про терміни ув'язнення щоб знали
показати весь коментар
03.02.2026 13:54 Відповісти
*********...
показати весь коментар
04.02.2026 00:22 Відповісти
 
 