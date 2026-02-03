Затримано 17-річну агентку РФ, яка допомагала ворогу готувати новий удар по Бурштинській ТЕС, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Івано-Франківську ще одну російську агентку. Нею виявилась завербована ворогом 17-річна випускниця місцевого технікуму, яка за завданням рашистів готувала нову серію ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Прикарпаття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Яка ціль ворога?

За матеріалами справи, найбільше ворога цікавила Бурштинська теплова електростанція.

За завданням ворога фігурантка проводила дорозвідку біля ТЕС, щоб з’ясувати її технічний стан після попередніх обстрілів, сфотографувати зовнішній периметр об’єкта і "прозвітувати" спецслужбі РФ.

Як встановило розслідування, дівчина потрапила до уваги російської воєнної розвідки (більш відомої як гру рф), коли розмістила оголошення про пошук роботи на одному з інтернет-ресурсів.

"Після дистанційного вербування за обіцянку "легких заробітків", агентка здійснила виїзд у напрямку Бурштинської ТЕС.

Для конспірації фігурантка спочатку виїхала з обласного центру на таксі, а безпосередньо до енергооб’єкта прямувала пішки", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Прибувши до "пункту призначення", вона здійснила фото,- відеофіксацію будівель ТЕС з прив’язкою до електронних координат на карті.

Зокрема, встановлено, що агентка "вивчала" одну із опорних підстанцій в Івано-Франківську.

Затримання

Контррозвідники СБУ затримали фігурантку "на гарячому" поблизу стратегічно важливого об’єкта. На місці події у неї вилучено смартфон, на який вона збирала розвіддані та контактувала з російським спецслужбістом.

Також під час обшуку в оселі затриманої вилучено ще чотири мобільні телефони, які вона змінювала для конспірації зв’язку з куратором.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

