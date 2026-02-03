Затримано агента ФСБ, який "втемну" використовував матір, щоб шпигувати за Силами оборони у Дружківці, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського агента. На замовлення ФСБ він коригував ворожий вогонь по прифронтовій Дружківці та її околицях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Деталі

За матеріалами справи, завдання окупантів виконував 41-річний місцевий мешканець, який ховався від мобілізації і чекав на повну окупацію регіону. В поле зору рашистів він потрапив, коли написав у чат-бот російської спецслужби про свою готовність до співпраці.

"Встановлено, що, уникаючи призову, фігурант майже не виходив з помешкання. Тому для збору координат потенційних "цілей" він обманом залучив свою матір, яка не здогадувалася про його роботу на ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Як жінка збирала інформацію?

Задокументовано, як жінка проходила містом під час отримання волонтерської допомоги і на прохання сина звертала увагу на локації українських захисників.

"Після повернення додому фігурант розпитував у неї про місця зосередження Сил оборони або рух військових колон у напрямку передової.

Отриману інформацію він одразу "зливав" своєму куратору - співробітнику ФСБ, який дистанційно завербував ухилянта і доручив йому коригувати атаки рф", - йдеться у повідомленні.

Наміри РФ

За допомогою агента окупанти сподівалися відстежувати та обстрілювати позиції українських військ.

