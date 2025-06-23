Замаху на Зеленського вдалося запобігти у Польщі, агента РФ затримали, - Малюк

Президента України Володимира Зеленського планували вбити в польському аеропорту Жешува. Для цього залучили військового пенсіонера-поляка.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Малюка, агентом був польський військовий пенсіонер, завербований ще за радянських часів.

Його "розконсервували" для фізичного усунення Зеленського в аеропорту Жешув. Серед варіантів: атака FPV-дроном або снайперський вогонь.

"Це все було реалізовано, ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота", - додав Малюк.

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Також Малюк розповів про спробу замаху на Зеленського в Києві: співробітники УДО мали ліквідувати його під час переходу на території Офісу президента, СБУ майже два роки намагалася проникнути в агентурну групу.

Окрім президента, ця ж група збирала інформацію і готувала замахи на Буданова та Малюка.