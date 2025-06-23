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Новини Замах на Зеленського
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Замаху на Зеленського вдалося запобігти у Польщі, агента РФ затримали, - Малюк

Замах на Зеленського: президента хотіли вбити у Польщі

Президента України Володимира Зеленського планували вбити в польському аеропорту Жешува. Для цього залучили військового пенсіонера-поляка. 

Про це на зустрічі з журналістами повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ

За словами Малюка, агентом був польський військовий пенсіонер, завербований ще за радянських часів.

Його "розконсервували" для фізичного усунення Зеленського в аеропорту Жешув. Серед варіантів: атака FPV-дроном або снайперський вогонь.

"Це все було реалізовано, ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота", - додав Малюк.

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Також Малюк розповів про спробу замаху на Зеленського в Києві: співробітники УДО мали ліквідувати його під час переходу на території Офісу президента, СБУ майже два роки намагалася проникнути в агентурну групу.

Окрім президента, ця ж група збирала інформацію і готувала замахи на Буданова та Малюка.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) замах (567) Польща (8662) СБУ (13052) Малюк Василь (113)


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Топ коментарі
+64
Що це за день замахи на "патріотів" Зеленський ,Гордон ?
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23.06.2025 15:45 Відповісти
+53
Мужик мог стать национальным героем Украины...
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23.06.2025 15:46 Відповісти
+49
Затримав Татаров з ножом в зубах.
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23.06.2025 15:43 Відповісти
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Випадково дізнався, що помер Девід Лінч, бо наші ЗМІ чогось мовчали, при тому, що це така величина...а потім згадав, що він у Києві зустрічався з Порошенком.
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23.06.2025 18:32 Відповісти
А таку ***.ю ще зтось вірить???
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23.06.2025 18:39 Відповісти
Співробітників УДО могли би і на поліграфі регулярно тестувати
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23.06.2025 18:48 Відповісти
У замах на боневтіка ще можна було б якось повірити.
Та після "замахів" на брата агента ФСБ Єрмака і на цілого ГОРДОНА (!!!) є лише одне питання - пане Малюк, якби Ви не видумували цю маячню, може було би більше часу на щось дійсно важливе і корисне? За "павутину" величезний респект, прекрасна спецоперація, але крім неї була лише одна подібна за зухвалістю - підрив фури на мосту (підрив опор не згадую, бо міст досі стоїть). Може, якщо не видумувати замахи на брата агента ФСБ, то вдасться таки завалити той міст чи навіть обнулити #уйла?
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23.06.2025 18:49 Відповісти
Походу, скоро тут будуть все неугодне будуть блокувати, а ось що йде зі США, вони не хочуть взагалі розмовляти з зтімуром і його командою, у них є повний спектр їх махінанацій, так зараз Білий дім поставе питання або Шмигаль ,Єрмак або Україні буде ізда, і тоді всім хто хоть копійку витянув під час війни теж!
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23.06.2025 18:50 Відповісти
сьогодні Малюк малю "заслуги" для "зе влади" .яких в реальному житті немає...
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23.06.2025 20:22 Відповісти
Та знаємо, знаємо. І про ворожий десант на Банкову, і про те як Татаров різав чеченців на шматки прямо в офісі президента.... Знаємо і звісно віримо....
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23.06.2025 20:34 Відповісти
Він сподівається що цими казочками про замахи на себе він придасть собі значущості , підніме собі рейтинг і поверне до себе повагу у суспільстві? Він таки дійсно має всіх за дурнів....
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23.06.2025 20:39 Відповісти
Це нова юмористична рубрика? Прикольно!
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23.06.2025 20:43 Відповісти
Та на воно кому потрібне. Він на посаді більше користі кацап принесе ніж дохлий чи інший през.
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23.06.2025 20:57 Відповісти
Хотіли б москалі вбити зеленського - то вже вбили б. Питання лише в тому, а чи вигідно і потрібно воно ім? Як наприклад відносно того факту що в саме в той день, коли зеленський приіздив у визволенний Херсон, москалі не обстрілювали місто? А потім пізніше вони навіть самі виклали відео як там з дронів ,,вели" його кортеж..... І не вбили.....Хоча обстрілюють Херсон кожного божого дня і полюють з дронів навіть за звичайними перехожими на вулицях..... А тут сам президентський кортеж, і не чипали... Совпаденіє?
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23.06.2025 21:01 Відповісти
Перед кожним самитом "замах" щоб всьому світу було донесено хто є потужним лідером на якого полюють відставні пенсіонери.
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23.06.2025 21:19 Відповісти
Ржунімагу))
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23.06.2025 21:59 Відповісти
Байки Діда Панаса перед сном. До чого докотились: мамо нас люди хвалять.
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23.06.2025 22:23 Відповісти
Наш Лідор вже обігнав фіделя кастро по кількості замахів. Ще й не втік. Це потужно і незламно!💩
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24.06.2025 01:11 Відповісти
поржал
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24.06.2025 08:58 Відповісти
Дивно, на всіх замахи, тільки на єрмака немає. Розчищає дорогу до банкової? Кому?
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24.06.2025 09:13 Відповісти
Знято!

15 хвилин на туалет і знімаємо нову байку.
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24.06.2025 12:12 Відповісти
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