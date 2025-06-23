Покушение на Зеленского удалось предотвратить в Польше, агент РФ задержан, - Малюк

Президента Украины Владимира Зеленского планировали убить в польском аэропорту Жешува. Для этого привлекли военного пенсионера-поляка.

Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Малюка, агентом был польский военный пенсионер, завербованный еще в советское время.

Его "расконсервировали" для физического устранения Зеленского в аэропорту Жешув. Среди вариантов: атака FPV-дроном или снайперский огонь.

"Это все было реализовано, мы его задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа", - добавил Малюк.

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Также Малюк рассказал о попытке покушения на Зеленского в Киеве: сотрудники УГО должны были ликвидировать его во время перехода на территории Офиса президента, СБУ почти два года пыталось проникнуть в агентурную группу.

Кроме президента, эта же группа собирала информацию и готовила покушения на Буданова и Малюка.