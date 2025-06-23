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Новости Покушение на зеленского
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Покушение на Зеленского удалось предотвратить в Польше, агент РФ задержан, - Малюк

Покушение на Зеленского: президента хотели убить в Польше

Президента Украины Владимира Зеленского планировали убить в польском аэропорту Жешува. Для этого привлекли военного пенсионера-поляка.

Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Малюка, агентом был польский военный пенсионер, завербованный еще в советское время.

Его "расконсервировали" для физического устранения Зеленского в аэропорту Жешув. Среди вариантов: атака FPV-дроном или снайперский огонь.

"Это все было реализовано, мы его задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа", - добавил Малюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше будут судить мужчину, который предлагал спецслужбам РФ сотрудничество в осуществлении покушения на Зеленского, - Офис Генпрокурора

Также Малюк рассказал о попытке покушения на Зеленского в Киеве: сотрудники УГО должны были ликвидировать его во время перехода на территории Офиса президента, СБУ почти два года пыталось проникнуть в агентурную группу.

Кроме президента, эта же группа собирала информацию и готовила покушения на Буданова и Малюка.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) покушение (1054) Польша (8540) СБУ (20120) Малюк Василий (89)


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Топ комментарии
+64
Що це за день замахи на "патріотів" Зеленський ,Гордон ?
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23.06.2025 15:45 Ответить
+53
Мужик мог стать национальным героем Украины...
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23.06.2025 15:46 Ответить
+49
Затримав Татаров з ножом в зубах.
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23.06.2025 15:43 Ответить
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Випадково дізнався, що помер Девід Лінч, бо наші ЗМІ чогось мовчали, при тому, що це така величина...а потім згадав, що він у Києві зустрічався з Порошенком.
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23.06.2025 18:32 Ответить
А таку ***.ю ще зтось вірить???
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23.06.2025 18:39 Ответить
Співробітників УДО могли би і на поліграфі регулярно тестувати
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23.06.2025 18:48 Ответить
У замах на боневтіка ще можна було б якось повірити.
Та після "замахів" на брата агента ФСБ Єрмака і на цілого ГОРДОНА (!!!) є лише одне питання - пане Малюк, якби Ви не видумували цю маячню, може було би більше часу на щось дійсно важливе і корисне? За "павутину" величезний респект, прекрасна спецоперація, але крім неї була лише одна подібна за зухвалістю - підрив фури на мосту (підрив опор не згадую, бо міст досі стоїть). Може, якщо не видумувати замахи на брата агента ФСБ, то вдасться таки завалити той міст чи навіть обнулити #уйла?
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23.06.2025 18:49 Ответить
Походу, скоро тут будуть все неугодне будуть блокувати, а ось що йде зі США, вони не хочуть взагалі розмовляти з зтімуром і його командою, у них є повний спектр їх махінанацій, так зараз Білий дім поставе питання або Шмигаль ,Єрмак або Україні буде ізда, і тоді всім хто хоть копійку витянув під час війни теж!
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23.06.2025 18:50 Ответить
сьогодні Малюк малю "заслуги" для "зе влади" .яких в реальному житті немає...
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23.06.2025 20:22 Ответить
Та знаємо, знаємо. І про ворожий десант на Банкову, і про те як Татаров різав чеченців на шматки прямо в офісі президента.... Знаємо і звісно віримо....
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23.06.2025 20:34 Ответить
Він сподівається що цими казочками про замахи на себе він придасть собі значущості , підніме собі рейтинг і поверне до себе повагу у суспільстві? Він таки дійсно має всіх за дурнів....
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23.06.2025 20:39 Ответить
Це нова юмористична рубрика? Прикольно!
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23.06.2025 20:43 Ответить
Та на воно кому потрібне. Він на посаді більше користі кацап принесе ніж дохлий чи інший през.
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23.06.2025 20:57 Ответить
Хотіли б москалі вбити зеленського - то вже вбили б. Питання лише в тому, а чи вигідно і потрібно воно ім? Як наприклад відносно того факту що в саме в той день, коли зеленський приіздив у визволенний Херсон, москалі не обстрілювали місто? А потім пізніше вони навіть самі виклали відео як там з дронів ,,вели" його кортеж..... І не вбили.....Хоча обстрілюють Херсон кожного божого дня і полюють з дронів навіть за звичайними перехожими на вулицях..... А тут сам президентський кортеж, і не чипали... Совпаденіє?
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23.06.2025 21:01 Ответить
Перед кожним самитом "замах" щоб всьому світу було донесено хто є потужним лідером на якого полюють відставні пенсіонери.
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23.06.2025 21:19 Ответить
Ржунімагу))
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23.06.2025 21:59 Ответить
Байки Діда Панаса перед сном. До чого докотились: мамо нас люди хвалять.
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23.06.2025 22:23 Ответить
Наш Лідор вже обігнав фіделя кастро по кількості замахів. Ще й не втік. Це потужно і незламно!💩
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24.06.2025 01:11 Ответить
поржал
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24.06.2025 08:58 Ответить
Дивно, на всіх замахи, тільки на єрмака немає. Розчищає дорогу до банкової? Кому?
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24.06.2025 09:13 Ответить
Знято!

15 хвилин на туалет і знімаємо нову байку.
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24.06.2025 12:12 Ответить
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