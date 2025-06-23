Покушение на Зеленского удалось предотвратить в Польше, агент РФ задержан, - Малюк
Президента Украины Владимира Зеленского планировали убить в польском аэропорту Жешува. Для этого привлекли военного пенсионера-поляка.
Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Малюка, агентом был польский военный пенсионер, завербованный еще в советское время.
Его "расконсервировали" для физического устранения Зеленского в аэропорту Жешув. Среди вариантов: атака FPV-дроном или снайперский огонь.
"Это все было реализовано, мы его задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа", - добавил Малюк.
Также Малюк рассказал о попытке покушения на Зеленского в Киеве: сотрудники УГО должны были ликвидировать его во время перехода на территории Офиса президента, СБУ почти два года пыталось проникнуть в агентурную группу.
Кроме президента, эта же группа собирала информацию и готовила покушения на Буданова и Малюка.
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Та після "замахів" на брата агента ФСБ Єрмака і на цілого ГОРДОНА (!!!) є лише одне питання - пане Малюк, якби Ви не видумували цю маячню, може було би більше часу на щось дійсно важливе і корисне? За "павутину" величезний респект, прекрасна спецоперація, але крім неї була лише одна подібна за зухвалістю - підрив фури на мосту (підрив опор не згадую, бо міст досі стоїть). Може, якщо не видумувати замахи на брата агента ФСБ, то вдасться таки завалити той міст чи навіть обнулити #уйла?
15 хвилин на туалет і знімаємо нову байку.