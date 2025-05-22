В Польше будут судить мужчину, который предлагал спецслужбам РФ сотрудничество в совершении покушения на Зеленского, - Офис Генпрокурора
В Польше будут судить человека, который предлагал спецслужбам рф сотрудничество в осуществлении покушения на жизнь Президента Украины.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Прокурор Национальной прокуратуры Республики Польша направил в суд обвинительный акт в отношении лица, которое намеревалось содействовать спецслужбам РФ в осуществлении подрывной деятельности против Украины. Это лицо было задержано в апреле 2024 года по результатам тесного взаимодействия Офиса Генпрокурора, СБУ и органов правопорядка Республики Польша.
Прокуроры Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора во время документирования преступной деятельности высшего военного руководства ВС РФ установили, что гражданин Польши по собственной инициативе наладил контакт с представителями командования ВС РФ. Он сообщил им о готовности работать в пользу военной разведки государства-агрессора. Мужчина предложил собирать и передавать РФ информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка на территории Республики Польша. Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на жизнь Президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания в этой стране.
Благодаря скоординированной работе польских (Агентство внутренней безопасности и Национальная прокуратура Республики Польша) и украинских правоохранителей (Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины) удалось собрать доказательства в отношении агента спецслужб РФ, идентифицировать и задержать его на территории Республики Польша.
Польская прокуратура выдвинула задержанному обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы, что квалифицируется по ст. 130 § 3 Уголовного кодекса Республики Польша.
Расследование проводило Агентство внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры Республики Польша.
Офис Генерального прокурора выразил благодарность польским коллегам за оперативное реагирование и эффективное международное сотрудничество.
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СЬОГОДНІШНЯ НОВИНА В СПРАВІ ПОРОШЕНКО- Слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) Артем Яблонський, який підписав звернення до Апарату Верховної Ради України щодо кримінального провадження проти Петра Порошенка, раніше працював у прокуратурі та переслідував учасників Революції Гідності , він сьогодні не прийшов на засідання суду по справі Порошенко - (вірний слуга ПОРТНОВА) СЛУЧАЙНАААА?
із за басків?
після візиту, зе!найпотужнішого, там що небуть згорить.
Там живут такие прекрасные бегуны и мотоциклисты
з ними все ясно!
а, от в буркіна фасо?
оце питання.......
він вже перестав подавати апеляції бо дохлий.
А якщо громадянин України пропонує іншим громадянам співпрацю щодо сексуального насильства на зеленого у збоченій формі, то його певно також будуть судити?
... тут на цензорі чув, якщо...
Аж невдобно... 😁😁😁
Банкова як розпочала передвиборчу кампанію у 2020-му, так і продовжує. На решту проблем/викликів їм плювати.
пропонував фсбешникам зробити замах на агента ФСБ в Україні! куда цей світ котиться?