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Новости Покушение на зеленского
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В Польше будут судить мужчину, который предлагал спецслужбам РФ сотрудничество в совершении покушения на Зеленского, - Офис Генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский

В Польше будут судить человека, который предлагал спецслужбам рф сотрудничество в осуществлении покушения на жизнь Президента Украины.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Прокурор Национальной прокуратуры Республики Польша направил в суд обвинительный акт в отношении лица, которое намеревалось содействовать спецслужбам РФ в осуществлении подрывной деятельности против Украины. Это лицо было задержано в апреле 2024 года по результатам тесного взаимодействия Офиса Генпрокурора, СБУ и органов правопорядка Республики Польша.

Прокуроры Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора во время документирования преступной деятельности высшего военного руководства ВС РФ установили, что гражданин Польши по собственной инициативе наладил контакт с представителями командования ВС РФ. Он сообщил им о готовности работать в пользу военной разведки государства-агрессора. Мужчина предложил собирать и передавать РФ информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка на территории Республики Польша. Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на жизнь Президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания в этой стране.

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Благодаря скоординированной работе польских (Агентство внутренней безопасности и Национальная прокуратура Республики Польша) и украинских правоохранителей (Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины) удалось собрать доказательства в отношении агента спецслужб РФ, идентифицировать и задержать его на территории Республики Польша.

Польская прокуратура выдвинула задержанному обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы, что квалифицируется по ст. 130 § 3 Уголовного кодекса Республики Польша.

Расследование проводило Агентство внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры Республики Польша.

Также читайте: Суд в Киеве не стал рассматривать дело о подготовке покушения на Зеленского в 2024 году, - СМИ

Офис Генерального прокурора выразил благодарность польским коллегам за оперативное реагирование и эффективное международное сотрудничество.

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) покушение (1045) Польша (8493) Офис Генпрокурора (2486)


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Топ комментарии
+23
касабська вистава для рейтингу нелоха
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22.05.2025 17:15
+11
зеленський загубив так багато українського народу ,та скалічив ,здав пів України ,то на нього одного замаху буде замало ...черга стоїть ,розірвати цього поца 🤡, на шматочки ...
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22.05.2025 17:44
+10
Може, тойво... помилування...
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22.05.2025 17:15
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касабська вистава для рейтингу нелоха
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22.05.2025 17:15 Ответить
Екс-прокурор, Артем Яблонський який переслідував учасників Майдану, тепер керує розслідуванням злочинів проти Майдан 20 / 7 / 2021 (два роки влади Зеленского)
СЬОГОДНІШНЯ НОВИНА В СПРАВІ ПОРОШЕНКО- Слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) Артем Яблонський, який підписав звернення до Апарату Верховної Ради України щодо кримінального провадження проти Петра Порошенка, раніше працював у прокуратурі та переслідував учасників Революції Гідності , він сьогодні не прийшов на засідання суду по справі Порошенко - (вірний слуга ПОРТНОВА) СЛУЧАЙНАААА?
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22.05.2025 17:18 Ответить
Нова загадочка- "Який президент великий деморкат й борець за мир НА ЕКСПОРТ й політичний узурпатор влади ВСЕРЕДИНІ ?" Все б нічого, якби це не рвало ефективність співпраці такої експортної псевдодемократіїї з партенарми у страшній війні. Якби це не рвало Ураїну для вибору подальшого шляху її виживання ...
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22.05.2025 17:19 Ответить
а чому касабська? вони ж не ідіоти, тому розуміють, що навіть імітація замаху може вийти з-під контролю, як з вухом рудого сталося, наприклад.
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22.05.2025 21:24 Ответить
Може, тойво... помилування...
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22.05.2025 17:15 Ответить
випустити десь біля українського кордону і дати грошей ? )))
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22.05.2025 17:44 Ответить
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22.05.2025 17:16 Ответить
ви не любите мадрід?
із за басків?
після візиту, зе!найпотужнішого, там що небуть згорить.
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22.05.2025 17:37 Ответить
Наоборот - обожаю
Там живут такие прекрасные бегуны и мотоциклисты
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22.05.2025 20:43 Ответить
ну, польща, то таке!
з ними все ясно!
а, от в буркіна фасо?
оце питання.......
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22.05.2025 17:26 Ответить
Циркова вистава..
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22.05.2025 17:26 Ответить
судіть за замах на зеленського портнова.
він вже перестав подавати апеляції бо дохлий.
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22.05.2025 17:27 Ответить
Х-мм.
А якщо громадянин України пропонує іншим громадянам співпрацю щодо сексуального насильства на зеленого у збоченій формі, то його певно також будуть судити?
... тут на цензорі чув, якщо...
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22.05.2025 17:34 Ответить
Яке кончєне це зелене лайно .
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22.05.2025 17:40 Ответить
зеленський загубив так багато українського народу ,та скалічив ,здав пів України ,то на нього одного замаху буде замало ...черга стоїть ,розірвати цього поца 🤡, на шматочки ...
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22.05.2025 17:44 Ответить
Оце поляки жруть....
Аж невдобно... 😁😁😁
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22.05.2025 17:46 Ответить
Немає сенсу чинити замах на Зєлю - він може з легкістю заховатися від куль та ракет за своїми сталевими яйцями.
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22.05.2025 18:04 Ответить
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22.05.2025 18:26 Ответить
Його спочатку на адекватність оцінити треба: пропонувати ФСБ знищити одного з найкращих агентів (або лоха, якого "втемну" розігрує їхній агент "Козир"). Таких подарунків кремлядям окрім ЗЕ! ніхто не зробить, тому їм він вигідний живий і у кріслі Президента. Тому й розпочато/продовжено "аби не Порох", посилення тиску та збільшення кількості лайна на КМДА і мера Києва, компанії "а от Гончаренко - регіонал, запроданець, колаборант і т.д. (потрібне підкреслити)"

Банкова як розпочала передвиборчу кампанію у 2020-му, так і продовжує. На решту проблем/викликів їм плювати.
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22.05.2025 18:08 Ответить
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22.05.2025 20:24 Ответить
от курва поляк!

пропонував фсбешникам зробити замах на агента ФСБ в Україні! куда цей світ котиться?
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22.05.2025 19:13 Ответить
Та щож це коїться ?! Кожен день замах, а результату нуль!
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22.05.2025 19:25 Ответить
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22.05.2025 20:25 Ответить
Нє! Ні фіга! Ніякого вбивства!!!! Я не згодна!!! Воно має сидіти на нарах до своєї смерті!!!
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22.05.2025 19:28 Ответить
Da da , Tromba tozhe dvaraza strelali ....cirk . 🤡
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22.05.2025 19:39 Ответить
Питання, а як той чоловік спалився? Якщо координувала сбу, то мабудь ця інфа полякам підкинули сбу? Цікаво, а вони як цей контакт розкрили? Ой, може це кремль сбу шепнув? Ой, ой, ой
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22.05.2025 19:40 Ответить
Всі так покушаються на нашого Бубочку, вже навіть черговий поляк, а навіщо? Десь були постріли, чи тільки слова психічно хворої людини, чи людини, яка пожартувала? Хоча про що я, в нас діє новий інститут теорії кримінального права -превентивність, згідно з якою на розгляд влади, особливо Бубочки і його РНБО приймати рішення не до всіх, а кого вони запідозрили. Як приклад, чоловік, який має яйця може стати потенційним гвалтівником і щоб попередити цей злочин, його потрібно ізолювати.
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22.05.2025 20:49 Ответить
лох.вони ж поддєльніки - а він замах.
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22.05.2025 21:31 Ответить
 
 