У Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у здійсненні замаху на Зеленського, - Офіс Генпрокурора
У Польщі судитимуть особу, яка пропонувала спецслужбам рф співпрацю у здійсненні замаху на життя Президента України.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Прокурор Національної прокуратури Республіки Польща скерував до суду обвинувальний акт стосовно особи, яка мала намір сприяти спецслужбам РФ у здійсненні підривної діяльності проти України. Цю особу було затримано у квітні 2024 року за результатами тісної взаємодії Офісу Генпрокурора, СБУ та органів правопорядку Республіки Польща.
Прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора під час документування злочинної діяльності вищого військового керівництва ЗС РФ встановили, що громадянин Польщі за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування ЗС РФ. Він повідомив їх про готовність працювати на користь військової розвідки держави-агресора. Чоловік запропонував збирати та передавати РФ інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка на території Республіки Польща. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя Президента України Володимира Зеленського під час його перебування в цій країні.
Завдяки скоординованій роботі польських – Агентство внутрішньої безпеки і Національна прокуратура Республіки Польща та українських правоохоронців – Офіс Генерального прокурора і Служба безпеки України вдалося зібрати докази щодо агента спецслужб РФ, ідентифікувати та затримати його на території Республіки Польща.
Польська прокуратура висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 § 3 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Розслідування проводило Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Республіки Польща.
Офіс Генерального прокурора висловив подяку польським колегам за оперативне реагування та ефективну міжнародну співпрацю.
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СЬОГОДНІШНЯ НОВИНА В СПРАВІ ПОРОШЕНКО- Слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) Артем Яблонський, який підписав звернення до Апарату Верховної Ради України щодо кримінального провадження проти Петра Порошенка, раніше працював у прокуратурі та переслідував учасників Революції Гідності , він сьогодні не прийшов на засідання суду по справі Порошенко - (вірний слуга ПОРТНОВА) СЛУЧАЙНАААА?
із за басків?
після візиту, зе!найпотужнішого, там що небуть згорить.
Там живут такие прекрасные бегуны и мотоциклисты
з ними все ясно!
а, от в буркіна фасо?
оце питання.......
він вже перестав подавати апеляції бо дохлий.
А якщо громадянин України пропонує іншим громадянам співпрацю щодо сексуального насильства на зеленого у збоченій формі, то його певно також будуть судити?
... тут на цензорі чув, якщо...
Аж невдобно... 😁😁😁
Банкова як розпочала передвиборчу кампанію у 2020-му, так і продовжує. На решту проблем/викликів їм плювати.
пропонував фсбешникам зробити замах на агента ФСБ в Україні! куда цей світ котиться?