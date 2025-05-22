УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9977 відвідувачів онлайн
Новини Замах на Зеленського
1 261 34

У Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у здійсненні замаху на Зеленського, - Офіс Генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський

У Польщі судитимуть особу, яка пропонувала спецслужбам рф співпрацю у здійсненні замаху на життя Президента України.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Прокурор Національної прокуратури Республіки Польща скерував до суду обвинувальний акт стосовно особи, яка мала намір сприяти спецслужбам РФ у здійсненні підривної діяльності проти України. Цю особу було затримано у квітні 2024 року за результатами тісної взаємодії Офісу Генпрокурора, СБУ та органів правопорядку Республіки Польща.

Прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора під час документування злочинної діяльності вищого військового керівництва ЗС РФ встановили, що громадянин Польщі за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування ЗС РФ. Він повідомив їх про готовність працювати на користь військової розвідки держави-агресора. Чоловік запропонував збирати та передавати РФ інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка на території Республіки Польща. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя Президента України Володимира Зеленського під час його перебування в цій країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляку, який допомагав в організації замаху на Зеленського, загрожує 8 років ув’язнення

Завдяки скоординованій роботі польських – Агентство внутрішньої безпеки і Національна прокуратура Республіки Польща та українських правоохоронців – Офіс Генерального прокурора і Служба безпеки України вдалося зібрати докази щодо агента спецслужб РФ, ідентифікувати та затримати його на території Республіки Польща.

Польська прокуратура висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 § 3 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Розслідування проводило Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Республіки Польща.

Також читайте: Суд у Києві не став розглядати справу про підготовку замаху на Зеленського у 2024 році, - ЗМІ

Офіс Генерального прокурора висловив подяку польським колегам за оперативне реагування та ефективну міжнародну співпрацю.

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) замах (558) Польща (8605) Офіс Генпрокурора (3268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
касабська вистава для рейтингу нелоха
показати весь коментар
22.05.2025 17:15
+11
зеленський загубив так багато українського народу ,та скалічив ,здав пів України ,то на нього одного замаху буде замало ...черга стоїть ,розірвати цього поца 🤡, на шматочки ...
показати весь коментар
22.05.2025 17:44
+10
Може, тойво... помилування...
показати весь коментар
22.05.2025 17:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
касабська вистава для рейтингу нелоха
показати весь коментар
22.05.2025 17:15 Відповісти
Екс-прокурор, Артем Яблонський який переслідував учасників Майдану, тепер керує розслідуванням злочинів проти Майдан 20 / 7 / 2021 (два роки влади Зеленского)
СЬОГОДНІШНЯ НОВИНА В СПРАВІ ПОРОШЕНКО- Слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) Артем Яблонський, який підписав звернення до Апарату Верховної Ради України щодо кримінального провадження проти Петра Порошенка, раніше працював у прокуратурі та переслідував учасників Революції Гідності , він сьогодні не прийшов на засідання суду по справі Порошенко - (вірний слуга ПОРТНОВА) СЛУЧАЙНАААА?
показати весь коментар
22.05.2025 17:18 Відповісти
Нова загадочка- "Який президент великий деморкат й борець за мир НА ЕКСПОРТ й політичний узурпатор влади ВСЕРЕДИНІ ?" Все б нічого, якби це не рвало ефективність співпраці такої експортної псевдодемократіїї з партенарми у страшній війні. Якби це не рвало Ураїну для вибору подальшого шляху її виживання ...
показати весь коментар
22.05.2025 17:19 Відповісти
а чому касабська? вони ж не ідіоти, тому розуміють, що навіть імітація замаху може вийти з-під контролю, як з вухом рудого сталося, наприклад.
показати весь коментар
22.05.2025 21:24 Відповісти
Може, тойво... помилування...
показати весь коментар
22.05.2025 17:15 Відповісти
випустити десь біля українського кордону і дати грошей ? )))
показати весь коментар
22.05.2025 17:44 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2025 17:16 Відповісти
ви не любите мадрід?
із за басків?
після візиту, зе!найпотужнішого, там що небуть згорить.
показати весь коментар
22.05.2025 17:37 Відповісти
Наоборот - обожаю
Там живут такие прекрасные бегуны и мотоциклисты
показати весь коментар
22.05.2025 20:43 Відповісти
ну, польща, то таке!
з ними все ясно!
а, от в буркіна фасо?
оце питання.......
показати весь коментар
22.05.2025 17:26 Відповісти
Циркова вистава..
показати весь коментар
22.05.2025 17:26 Відповісти
судіть за замах на зеленського портнова.
він вже перестав подавати апеляції бо дохлий.
показати весь коментар
22.05.2025 17:27 Відповісти
Х-мм.
А якщо громадянин України пропонує іншим громадянам співпрацю щодо сексуального насильства на зеленого у збоченій формі, то його певно також будуть судити?
... тут на цензорі чув, якщо...
показати весь коментар
22.05.2025 17:34 Відповісти
Яке кончєне це зелене лайно .
показати весь коментар
22.05.2025 17:40 Відповісти
зеленський загубив так багато українського народу ,та скалічив ,здав пів України ,то на нього одного замаху буде замало ...черга стоїть ,розірвати цього поца 🤡, на шматочки ...
показати весь коментар
22.05.2025 17:44 Відповісти
Оце поляки жруть....
Аж невдобно... 😁😁😁
показати весь коментар
22.05.2025 17:46 Відповісти
Немає сенсу чинити замах на Зєлю - він може з легкістю заховатися від куль та ракет за своїми сталевими яйцями.
показати весь коментар
22.05.2025 18:04 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2025 18:26 Відповісти
Його спочатку на адекватність оцінити треба: пропонувати ФСБ знищити одного з найкращих агентів (або лоха, якого "втемну" розігрує їхній агент "Козир"). Таких подарунків кремлядям окрім ЗЕ! ніхто не зробить, тому їм він вигідний живий і у кріслі Президента. Тому й розпочато/продовжено "аби не Порох", посилення тиску та збільшення кількості лайна на КМДА і мера Києва, компанії "а от Гончаренко - регіонал, запроданець, колаборант і т.д. (потрібне підкреслити)"

Банкова як розпочала передвиборчу кампанію у 2020-му, так і продовжує. На решту проблем/викликів їм плювати.
показати весь коментар
22.05.2025 18:08 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2025 20:24 Відповісти
от курва поляк!

пропонував фсбешникам зробити замах на агента ФСБ в Україні! куда цей світ котиться?
показати весь коментар
22.05.2025 19:13 Відповісти
Та щож це коїться ?! Кожен день замах, а результату нуль!
показати весь коментар
22.05.2025 19:25 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2025 20:25 Відповісти
Нє! Ні фіга! Ніякого вбивства!!!! Я не згодна!!! Воно має сидіти на нарах до своєї смерті!!!
показати весь коментар
22.05.2025 19:28 Відповісти
Da da , Tromba tozhe dvaraza strelali ....cirk . 🤡
показати весь коментар
22.05.2025 19:39 Відповісти
Питання, а як той чоловік спалився? Якщо координувала сбу, то мабудь ця інфа полякам підкинули сбу? Цікаво, а вони як цей контакт розкрили? Ой, може це кремль сбу шепнув? Ой, ой, ой
показати весь коментар
22.05.2025 19:40 Відповісти
Всі так покушаються на нашого Бубочку, вже навіть черговий поляк, а навіщо? Десь були постріли, чи тільки слова психічно хворої людини, чи людини, яка пожартувала? Хоча про що я, в нас діє новий інститут теорії кримінального права -превентивність, згідно з якою на розгляд влади, особливо Бубочки і його РНБО приймати рішення не до всіх, а кого вони запідозрили. Як приклад, чоловік, який має яйця може стати потенційним гвалтівником і щоб попередити цей злочин, його потрібно ізолювати.
показати весь коментар
22.05.2025 20:49 Відповісти
лох.вони ж поддєльніки - а він замах.
показати весь коментар
22.05.2025 21:31 Відповісти
 
 