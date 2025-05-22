У Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у здійсненні замаху на Зеленського, - Офіс Генпрокурора

У Польщі судитимуть особу, яка пропонувала спецслужбам рф співпрацю у здійсненні замаху на життя Президента України.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Прокурор Національної прокуратури Республіки Польща скерував до суду обвинувальний акт стосовно особи, яка мала намір сприяти спецслужбам РФ у здійсненні підривної діяльності проти України. Цю особу було затримано у квітні 2024 року за результатами тісної взаємодії Офісу Генпрокурора, СБУ та органів правопорядку Республіки Польща.

Прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора під час документування злочинної діяльності вищого військового керівництва ЗС РФ встановили, що громадянин Польщі за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування ЗС РФ. Він повідомив їх про готовність працювати на користь військової розвідки держави-агресора. Чоловік запропонував збирати та передавати РФ інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка на території Республіки Польща. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя Президента України Володимира Зеленського під час його перебування в цій країні.

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Завдяки скоординованій роботі польських – Агентство внутрішньої безпеки і Національна прокуратура Республіки Польща та українських правоохоронців – Офіс Генерального прокурора і Служба безпеки України вдалося зібрати докази щодо агента спецслужб РФ, ідентифікувати та затримати його на території Республіки Польща.

Польська прокуратура висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 § 3 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Розслідування проводило Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Республіки Польща.

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Офіс Генерального прокурора висловив подяку польським колегам за оперативне реагування та ефективну міжнародну співпрацю.