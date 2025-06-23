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Новини Замах на Зеленського
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Справа про замах на Зеленського у квітні 2024 року вже в суді, - глава МВС Польщі Семоняк

У Польщі прокоментували заяву Малюка про спробу замаху на Зеленського

Справа про запобігання підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського мала місце у квітні 2024 року і завершилася затриманням громадянина Польщі. 

Про це розповів міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк, пише RMF FM, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа про запобігання підготовці замаху на президента України мала місце у квітні 2024 року і закінчилася затриманням Агентством національної безпеки та арештом громадянина Польщі, який мав такі плани і намагався налагодити співпрацю з російськими спецслужбами",- сказав польський міністр.

Він додав, що 19 травня 2025 року проти підозрюваного правоохоронні органи подали обвинувальний акт до суду.

Неформально представники польських спецслужб у розмові із журналістами заявили, що фактичної спроби замаху в Жешуві не було – йдеться, ймовірно, про ранні плани, підготовлені в Москві.

Читайте також: У Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у здійсненні замаху на Зеленського, - Офіс Генпрокурора

За даними польської прокуратури, завдання Павла К. полягали у зборі та наданні інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі.

За словами слідчих з України, з якими співпрацювали польські служби, зібрана інформація мала допомогти російським службам спланувати можливий замах на президента Зеленського.

Павлу К. загрожує 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше глава СБУ Василю Малюк заявляв, що президента України Володимира Зеленського планували вбити в польському аеропорту Жешува. Для цього залучили військового пенсіонера-поляка.

Читайте також: Замаху на Зеленського вдалося запобігти у Польщі, агента РФ затримали, - Малюк

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) замах (567) Польща (8662)


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Топ коментарі
+7
Ви головне виділіть, "що фактичної спроби замаху в Жешуві не було.."
Джерело: https://censor.net/ua/n3559525
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23.06.2025 19:54 Відповісти
+5
не стріляйте піаніста , він грає чим вміє
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23.06.2025 19:52 Відповісти
+3
Спасибо вам, братцы
Ото батя ермаг поржет со всем кланом
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23.06.2025 19:51 Відповісти
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Спасибо вам, братцы
Ото батя ермаг поржет со всем кланом
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23.06.2025 19:51 Відповісти
Федина чи Маруся?
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23.06.2025 20:33 Відповісти
Старуха Шапокляк.
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23.06.2025 20:53 Відповісти
не стріляйте піаніста , він грає чим вміє
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23.06.2025 19:52 Відповісти
Порох виноватий буде 100500%
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23.06.2025 19:52 Відповісти
Ви головне виділіть, "що фактичної спроби замаху в Жешуві не було.."
Джерело: https://censor.net/ua/n3559525
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23.06.2025 19:54 Відповісти
Превентивно...
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23.06.2025 21:46 Відповісти
❗️Іранське державне телебачення IRIB повідомляє про початок операції «Башарат аль-Фатх» проти американських баз.

Ірак, Катар і Бахрейн зазнали ракетного обстрілу з боку Ірану.
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23.06.2025 19:57 Відповісти
"Башарат аль-Фатх" в переводе с арабского означает "Радостная весть о победе" или "Благая весть о завоевании".
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23.06.2025 19:59 Відповісти
🤡🤡🤡🤡🤡😂😂😂😂😂
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23.06.2025 20:13 Відповісти
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23.06.2025 20:20 Відповісти
Це нова юмористична рубрика? Прикольно!
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23.06.2025 20:45 Відповісти
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23.06.2025 20:53 Відповісти
Павла К. понять, простить і відпустить. Я б ще нагородила
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23.06.2025 20:55 Відповісти
Тобто що в сухому залишку? Поляк дійсно співпрацював з москалями та збирав дані про аеропорт в Жешуві-Ясьонці. Це те, що кажуть польські спецслужби. Вся інфа про те, що ніби то цей поляк готував замах на носія потужних незламних ZEлених яєць, йде не від поляків, а від нашої СБУ і в польській статті підкреслюється фразами "за словами слідчих з України зібрана інформація мала допомогти російським службам спланувати можливий замах на президента Зеленського." Тобто інформація про так званий "замах" поляками не підтверджується, хоча агента затримали поляки, він громадянин Польщі, поляки його допитували, поляки ведуть слідство, він зараз у польській тюрмі. АЛЕ висновок про типу "підготовку замаху на зеленського" роблять не поляки, а українські слідчі Тобто з таким же успіхом можна стверджувати, що цей поляк готував замах на будь-кого, хто користується або планував скористуватися послугами аеропорту в Жешуві-Ясьонці. І 100% москальський агент збирав дані про цей аеропорт як про обєкт можливого захоплення москалями в майбутньому, бо ***** і далі розвиває плани військового вртучання в Європу, зокрема й у Польщу. Але ж наші курви підсуїтилися та поспішили подати інфу таким чином, що типу готували замах на найвеличнішого Боневтіка, ну на кого ж ще???
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23.06.2025 21:03 Відповісти
Які ж херові сценаристи працюють на зеленського?
То шоу з захватом заручників в атобусі на початку президентства, то якісь «замахи», то битва в ОП.
Правда, який актор, такі і сценаристи! Ех, Малюк, Малюк, навіщо ти намолов у стилі раннього буданова?
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23.06.2025 21:34 Відповісти
Клоун нічк с шоу вийти неможе
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23.06.2025 21:47 Відповісти
Та кому це чмо треба. Ну буде на одного безтолкового мудака менше і користь країні та народу. Це ж баласт на шиї держави.
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23.06.2025 21:57 Відповісти
Сотні тисяч загиблих від війни українців, а тут з замахом на безтолкових клоунів ЗЄлю і Дєніску Єлдака піар-хороводи водять, ЗЄбіли, блд!
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23.06.2025 22:38 Відповісти
Ну дЕрьмак сказав шо 🤡 " самий кращий президент ,всіх времьон і народів " ...тому перед другим строком, треба розпіярити ,як зеленського вбивали неодноразово ...
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23.06.2025 22:53 Відповісти
"Неформально представники польських спецслужб у розмові із журналістами заявили, що фактичної спроби замаху в Жешуві не було - йдеться, ймовірно, про ранні плани, підготовлені в Москві".
Ну ось, означає замаху як такого, не було.
За кого мають людей,що таку квартальщину вкидують їм? І ще матеріал для розжовування у зелолизів,типу генопольського.
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24.06.2025 00:09 Відповісти
Воно й як актор - нездара. Навіть на себе покушєніє і то зіграти не може.
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24.06.2025 00:58 Відповісти
 
 