Справа про замах на Зеленського у квітні 2024 року вже в суді, - глава МВС Польщі Семоняк

Справа про запобігання підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського мала місце у квітні 2024 року і завершилася затриманням громадянина Польщі.

Про це розповів міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк, пише RMF FM, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа про запобігання підготовці замаху на президента України мала місце у квітні 2024 року і закінчилася затриманням Агентством національної безпеки та арештом громадянина Польщі, який мав такі плани і намагався налагодити співпрацю з російськими спецслужбами",- сказав польський міністр.

Він додав, що 19 травня 2025 року проти підозрюваного правоохоронні органи подали обвинувальний акт до суду.

Неформально представники польських спецслужб у розмові із журналістами заявили, що фактичної спроби замаху в Жешуві не було – йдеться, ймовірно, про ранні плани, підготовлені в Москві.

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За даними польської прокуратури, завдання Павла К. полягали у зборі та наданні інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі.

За словами слідчих з України, з якими співпрацювали польські служби, зібрана інформація мала допомогти російським службам спланувати можливий замах на президента Зеленського.

Павлу К. загрожує 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше глава СБУ Василю Малюк заявляв, що президента України Володимира Зеленського планували вбити в польському аеропорту Жешува. Для цього залучили військового пенсіонера-поляка.

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