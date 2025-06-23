Справа про замах на Зеленського у квітні 2024 року вже в суді, - глава МВС Польщі Семоняк
Справа про запобігання підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського мала місце у квітні 2024 року і завершилася затриманням громадянина Польщі.
Про це розповів міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк, пише RMF FM, інформує Цензор.НЕТ.
"Справа про запобігання підготовці замаху на президента України мала місце у квітні 2024 року і закінчилася затриманням Агентством національної безпеки та арештом громадянина Польщі, який мав такі плани і намагався налагодити співпрацю з російськими спецслужбами",- сказав польський міністр.
Він додав, що 19 травня 2025 року проти підозрюваного правоохоронні органи подали обвинувальний акт до суду.
Неформально представники польських спецслужб у розмові із журналістами заявили, що фактичної спроби замаху в Жешуві не було – йдеться, ймовірно, про ранні плани, підготовлені в Москві.
За даними польської прокуратури, завдання Павла К. полягали у зборі та наданні інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі.
За словами слідчих з України, з якими співпрацювали польські служби, зібрана інформація мала допомогти російським службам спланувати можливий замах на президента Зеленського.
Павлу К. загрожує 8 років ув'язнення.
Нагадаємо, що раніше глава СБУ Василю Малюк заявляв, що президента України Володимира Зеленського планували вбити в польському аеропорту Жешува. Для цього залучили військового пенсіонера-поляка.
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Ото батя ермаг поржет со всем кланом
Джерело: https://censor.net/ua/n3559525
Ірак, Катар і Бахрейн зазнали ракетного обстрілу з боку Ірану.
То шоу з захватом заручників в атобусі на початку президентства, то якісь «замахи», то битва в ОП.
Правда, який актор, такі і сценаристи! Ех, Малюк, Малюк, навіщо ти намолов у стилі раннього буданова?
Ну ось, означає замаху як такого, не було.
За кого мають людей,що таку квартальщину вкидують їм? І ще матеріал для розжовування у зелолизів,типу генопольського.