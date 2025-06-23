Дело о покушении на Зеленского в апреле 2024 года уже в суде, - глава МВД Польши Семоняк

Дело о предотвращении подготовки покушения на президента Украины Владимира Зеленского имело место в апреле 2024 года и завершилось задержанием гражданина Польши.

Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк, пишет RMF FM, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело о предотвращении подготовки покушения на президента Украины имело место в апреле 2024 года и закончилось задержанием Агентством национальной безопасности и арестом гражданина Польши, который имел такие планы и пытался наладить сотрудничество с российскими спецслужбами", - сказал польский министр.

Он добавил, что 19 мая 2025 года против подозреваемого правоохранительные органы подали обвинительный акт в суд.

Неформально представители польских спецслужб в разговоре с журналистами заявили, что фактической попытки покушения в Жешуве не было - речь, вероятно, идет о ранних планах, подготовленных в Москве.

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По данным польской прокуратуры, задачи Павла К. заключались в сборе и предоставлении информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши.

По словам следователей из Украины, с которыми сотрудничали польские службы, собранная информация должна была помочь российским службам спланировать возможное покушение на президента Зеленского.

Павлу К. грозит 8 лет заключения.

Напомним, что ранее глава СБУ Василий Малюк заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского планировали убить в польском аэропорту Жешува. Для этого привлекли военного пенсионера-поляка.

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