Дело о покушении на Зеленского в апреле 2024 года уже в суде, - глава МВД Польши Семоняк
Дело о предотвращении подготовки покушения на президента Украины Владимира Зеленского имело место в апреле 2024 года и завершилось задержанием гражданина Польши.
Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк, пишет RMF FM, информирует Цензор.НЕТ.
"Дело о предотвращении подготовки покушения на президента Украины имело место в апреле 2024 года и закончилось задержанием Агентством национальной безопасности и арестом гражданина Польши, который имел такие планы и пытался наладить сотрудничество с российскими спецслужбами", - сказал польский министр.
Он добавил, что 19 мая 2025 года против подозреваемого правоохранительные органы подали обвинительный акт в суд.
Неформально представители польских спецслужб в разговоре с журналистами заявили, что фактической попытки покушения в Жешуве не было - речь, вероятно, идет о ранних планах, подготовленных в Москве.
По данным польской прокуратуры, задачи Павла К. заключались в сборе и предоставлении информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши.
По словам следователей из Украины, с которыми сотрудничали польские службы, собранная информация должна была помочь российским службам спланировать возможное покушение на президента Зеленского.
Павлу К. грозит 8 лет заключения.
Напомним, что ранее глава СБУ Василий Малюк заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского планировали убить в польском аэропорту Жешува. Для этого привлекли военного пенсионера-поляка.
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Ото батя ермаг поржет со всем кланом
Джерело: https://censor.net/ua/n3559525
Ірак, Катар і Бахрейн зазнали ракетного обстрілу з боку Ірану.
То шоу з захватом заручників в атобусі на початку президентства, то якісь «замахи», то битва в ОП.
Правда, який актор, такі і сценаристи! Ех, Малюк, Малюк, навіщо ти намолов у стилі раннього буданова?
Ну ось, означає замаху як такого, не було.
За кого мають людей,що таку квартальщину вкидують їм? І ще матеріал для розжовування у зелолизів,типу генопольського.