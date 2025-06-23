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Новости Покушение на зеленского
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Дело о покушении на Зеленского в апреле 2024 года уже в суде, - глава МВД Польши Семоняк

В Польше прокомментировали заявление Малюка о попытке покушения на Зеленского

Дело о предотвращении подготовки покушения на президента Украины Владимира Зеленского имело место в апреле 2024 года и завершилось задержанием гражданина Польши.

Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк, пишет RMF FM, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело о предотвращении подготовки покушения на президента Украины имело место в апреле 2024 года и закончилось задержанием Агентством национальной безопасности и арестом гражданина Польши, который имел такие планы и пытался наладить сотрудничество с российскими спецслужбами", - сказал польский министр.

Он добавил, что 19 мая 2025 года против подозреваемого правоохранительные органы подали обвинительный акт в суд.

Неформально представители польских спецслужб в разговоре с журналистами заявили, что фактической попытки покушения в Жешуве не было - речь, вероятно, идет о ранних планах, подготовленных в Москве.

Читайте также: В Польше будут судить мужчину, который предлагал спецслужбам РФ сотрудничество в осуществлении покушения на Зеленского, - Офис Генпрокурора

По данным польской прокуратуры, задачи Павла К. заключались в сборе и предоставлении информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши.

По словам следователей из Украины, с которыми сотрудничали польские службы, собранная информация должна была помочь российским службам спланировать возможное покушение на президента Зеленского.

Павлу К. грозит 8 лет заключения.

Напомним, что ранее глава СБУ Василий Малюк заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского планировали убить в польском аэропорту Жешува. Для этого привлекли военного пенсионера-поляка.

Читайте также: Покушение на Зеленского удалось предотвратить в Польше, агента РФ задержали, - Малыш

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) покушение (1054) Польша (8540)


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Топ комментарии
+7
Ви головне виділіть, "що фактичної спроби замаху в Жешуві не було.."
Джерело: https://censor.net/ua/n3559525
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23.06.2025 19:54 Ответить
+5
не стріляйте піаніста , він грає чим вміє
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23.06.2025 19:52 Ответить
+3
Спасибо вам, братцы
Ото батя ермаг поржет со всем кланом
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23.06.2025 19:51 Ответить
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Спасибо вам, братцы
Ото батя ермаг поржет со всем кланом
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23.06.2025 19:51 Ответить
Федина чи Маруся?
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23.06.2025 20:33 Ответить
Старуха Шапокляк.
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23.06.2025 20:53 Ответить
не стріляйте піаніста , він грає чим вміє
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23.06.2025 19:52 Ответить
Порох виноватий буде 100500%
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23.06.2025 19:52 Ответить
Ви головне виділіть, "що фактичної спроби замаху в Жешуві не було.."
Джерело: https://censor.net/ua/n3559525
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23.06.2025 19:54 Ответить
Превентивно...
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23.06.2025 21:46 Ответить
❗️Іранське державне телебачення IRIB повідомляє про початок операції «Башарат аль-Фатх» проти американських баз.

Ірак, Катар і Бахрейн зазнали ракетного обстрілу з боку Ірану.
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23.06.2025 19:57 Ответить
"Башарат аль-Фатх" в переводе с арабского означает "Радостная весть о победе" или "Благая весть о завоевании".
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23.06.2025 19:59 Ответить
🤡🤡🤡🤡🤡😂😂😂😂😂
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23.06.2025 20:13 Ответить
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23.06.2025 20:20 Ответить
Це нова юмористична рубрика? Прикольно!
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23.06.2025 20:45 Ответить
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23.06.2025 20:53 Ответить
Павла К. понять, простить і відпустить. Я б ще нагородила
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23.06.2025 20:55 Ответить
Тобто що в сухому залишку? Поляк дійсно співпрацював з москалями та збирав дані про аеропорт в Жешуві-Ясьонці. Це те, що кажуть польські спецслужби. Вся інфа про те, що ніби то цей поляк готував замах на носія потужних незламних ZEлених яєць, йде не від поляків, а від нашої СБУ і в польській статті підкреслюється фразами "за словами слідчих з України зібрана інформація мала допомогти російським службам спланувати можливий замах на президента Зеленського." Тобто інформація про так званий "замах" поляками не підтверджується, хоча агента затримали поляки, він громадянин Польщі, поляки його допитували, поляки ведуть слідство, він зараз у польській тюрмі. АЛЕ висновок про типу "підготовку замаху на зеленського" роблять не поляки, а українські слідчі Тобто з таким же успіхом можна стверджувати, що цей поляк готував замах на будь-кого, хто користується або планував скористуватися послугами аеропорту в Жешуві-Ясьонці. І 100% москальський агент збирав дані про цей аеропорт як про обєкт можливого захоплення москалями в майбутньому, бо ***** і далі розвиває плани військового вртучання в Європу, зокрема й у Польщу. Але ж наші курви підсуїтилися та поспішили подати інфу таким чином, що типу готували замах на найвеличнішого Боневтіка, ну на кого ж ще???
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23.06.2025 21:03 Ответить
Які ж херові сценаристи працюють на зеленського?
То шоу з захватом заручників в атобусі на початку президентства, то якісь «замахи», то битва в ОП.
Правда, який актор, такі і сценаристи! Ех, Малюк, Малюк, навіщо ти намолов у стилі раннього буданова?
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23.06.2025 21:34 Ответить
Клоун нічк с шоу вийти неможе
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23.06.2025 21:47 Ответить
Та кому це чмо треба. Ну буде на одного безтолкового мудака менше і користь країні та народу. Це ж баласт на шиї держави.
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23.06.2025 21:57 Ответить
Сотні тисяч загиблих від війни українців, а тут з замахом на безтолкових клоунів ЗЄлю і Дєніску Єлдака піар-хороводи водять, ЗЄбіли, блд!
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23.06.2025 22:38 Ответить
Ну дЕрьмак сказав шо 🤡 " самий кращий президент ,всіх времьон і народів " ...тому перед другим строком, треба розпіярити ,як зеленського вбивали неодноразово ...
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23.06.2025 22:53 Ответить
"Неформально представники польських спецслужб у розмові із журналістами заявили, що фактичної спроби замаху в Жешуві не було - йдеться, ймовірно, про ранні плани, підготовлені в Москві".
Ну ось, означає замаху як такого, не було.
За кого мають людей,що таку квартальщину вкидують їм? І ще матеріал для розжовування у зелолизів,типу генопольського.
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24.06.2025 00:09 Ответить
Воно й як актор - нездара. Навіть на себе покушєніє і то зіграти не може.
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24.06.2025 00:58 Ответить
 
 