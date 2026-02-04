РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11402 посетителя онлайн
Новости Мирный план США
6 633 63

Неумелая дипломатия Трампа создает основу для новой войны в Украине, - The Telegraph

Недостатки дипломатии Трампа в мирном процессе

Мирный процесс, который завершает одну войну, но в то же время может спровоцировать другую, является рискованным. Похоже, Дональд Трамп не до конца это осознает, отправляя своего спецпредставителя Уиткоффа с поручением заключить соглашение – фактически любое – между Украиной и РФ.

Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Ожидается, что эти переговоры будут сосредоточены на том, что Уиткофф назвал "одним вопросом", который остается нерешенным: будущее Донецкой области на востоке Украины, говорится в материале.

The Telegraph напоминает, что российский диктатор Путин пытается получить на переговорах то, чего не смог достичь военным путем. 

Читайте также: Шатдауна в США не будет: Трамп подписал соответствующий документ

"Но этого все еще недостаточно для Путина. Он настаивает не только на сохранении того, что он сейчас имеет, но и на том, чтобы получить еще больше.

И требование Путина не просто несправедливо, но и глубоко бесчеловечно. На этой территории проживает около 200 000 жителей, которых передадут врагу, который, если судить по опыту, убьет мужчин, изнасилует женщин и похитит детей", - отмечают авторы.

Издание предупреждает, что еще более опасным является то, что передача этой территории России может создать условия для новой войны.

"Эта жизненно важная территория охватывает одни из самых мощных оборонительных сооружений Украины, в частности города-крепости Краматорск и Славянск, которые защищают остальную часть страны и путь к Киеву.

Если все эти тщательно построенные опорные пункты просто передадут России, это откроет Путину путь к началу очередного вторжения, направленного на завоевание всей Украины, что всегда было его истинной целью", - подчеркнули там.

Читайте: Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk: Давление на Путина не работает

Журналисты отмечают, что любой настоящий посредник в мирных переговорах сразу бы заметил эту хитрость. Но Трамп и Уиктофф, стремящиеся к славе за посредничество, не мучатся этим и потакают мировоззрению Путина.

"Очевидным способом выйти из тупика и достичь соглашения было бы, чтобы президент США сказал своему российскому коллеге отказаться от этого абсурдного требования в отношении территории, которую московские войска не захватили.

Трамп мог бы поддержать это реальным давлением, например, поставляя Украине крылатые ракеты "Томагавк" для уничтожения российских нефтеперерабатывающих заводов, или позволяя Сенату принять законопроект, который лежал без рассмотрения уже год, чтобы подавить экспорт нефти Кремлем путем введения американских тарифов в размере 500 процентов для любой страны, которая ее покупает", - пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о войне в Украине: возможны хорошие новости

Вместо этого Трамп считает себя беспристрастным посредником между агрессором и жертвой, не рассматривая никаких претензий по существу, а лишь поручая Уиткоффу разработать формулировки, с которыми стороны смогут притвориться, что пришли к соглашению.

Журналисты пишут, что альтернативой могли бы стать совместные усилия США и Европы для давления на Путина. 

Но даже сейчас Трамп и Уиткофф, кажется, все еще считают Зеленского главным препятствием, которое нужно преодолеть, а Путина - относительно разумным.

"Короче говоря, неумелая дипломатия Трампа может либо продлить сегодняшнюю войну, либо достичь несовершенного мира, который посеет семена следующей", - подытожили авторы.

Читайте: Трамп об "энергетическом перемирии" в Украине: Путин сдержал свое слово

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Читайте также: Трамп не удивлен ночной массированной атакой России на энергетику Украины, - Белый дом

Автор: 

переговоры (5770) Трамп Дональд (8098) война в Украине (8226)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
показать весь комментарий
04.02.2026 08:47 Ответить
+18
@ "Трамп дав путіну "зелене світло" на удар у найхолоднішу ніч року, назвавши це пізніше "виконанням домовленостей".
Це не просто бентежить- це викликає лють.
Ми маємо робити своє і точно не довіряти нікому. Про які гарантії в майбутньому може йти мова, якщо шулери навіть ще не сіли за стіл, а вже карти краплені ?!
Вони не вміють грати чесно."
показать весь комментарий
04.02.2026 08:53 Ответить
+9
тож так і є. замість того, щоб вимагати у ху йла вивести свої окупаційні війська з України у її міжнародно-визнаних кордонах, а у разі невиконання ху йлом цієї вимоги, влупити санкції і по максимуму засипати Україну зброєю і навіть послати їй війська на допомогу, то той рудий довбо *** вимагає від України відвести свої війська з ще навіть не окупованої частини Донецької області.. брєд. після такого відведення українських військ, завтра ху йло не може, а практично гарантовано скаже, що Україні потрібно вивести ще свої війська з неокупованих ще частин Запорізької і Херсонської областей, а потім згадає і про новососію у межах 9 українських областей. а потім пригадає ультиматум НАТО від грудня 21-го року про забирання манатків нати на кордони 97-го року. цеж весь логічний ланцюжок тільки частини стратегічної задумки ху йла. якщо цього реально не розуміють у Білому домі, то там реально зараз сидять або телепні-корисні ідіоти, або реально агенти краснови...
показать весь комментарий
04.02.2026 08:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.02.2026 08:47 Ответить
Так, і русню нацьковує щодня. А русня наївна, ведеться, хоча (за Мовчаном) тільки і мріє, як би "вийті із вайни". І для цього "вийті із вайни" повинна Україна, забезпечивши достіжєніє всєх цєлєй сво. Інакше "вихадіть із вайни" русня не згона. І в цьому винна саме Європа, так.
показать весь комментарий
04.02.2026 08:53 Ответить
"Ти дурак" - це найрозумніше, що ви змогли відповісти.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:10 Ответить
Ваш пост нагорі не такий і простий, насправді.
З підковиркою.
Як і ваше запитання.
Яке є риторичним, бо відповідь ви знаєте чудово.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:14 Ответить
Ну, який ваш перший коментар, такий і мій у відповідь.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:20 Ответить
Зі слів Трампа, війну "розпалив" Джо Байден. З нового і найкращого: Times of israel: on Friday, the Justice Department's release of Epstein-related files included a 2020 FBI memorandum that is already generating intense attention. The document contains a series of serious and incendiary allegations involving Donald Trump, Jared Kushner, Chabad Lubavitch, Israeli intelligence, Alan Dershowitz, and Jeffrey Epstein. Dayly Mail: Christopher Steele said the https://www.dailymail.co.uk/news/fbi/index.html FBI had evidence yet to be published that links the disgraced billionaire paedophile to Russian organised https://www.dailymail.co.uk/news/crime/index.html crime - often a front for the then Soviet communist regime - as far back as the 1970s.'My understanding from my American sources is that as early as the 1970s, Epstein was effectively involved with Russian organised crime in Brighton Beach in New York and through them with the Russian mission in New York and was almost certainly recruited by them at that time.
показать весь комментарий
04.02.2026 08:55 Ответить
Cитуація стає абсолютно зрозумілою. Під виглядом "репатріації на історичну батьківщину" на Брайтон-Біч було створено кгбістсько-шпіонське кубло, де цілком зрозумілу роль відіграли представники найбільш нещасного народу світу. На певних етапах ключові особи зникають. Роберт Максвел нібито втопився після того як послизнувся на власній яхті. Посол Чуркін помер від "серцевої недостатності", а Епштейн покінчив життя "самогубством" у камері з цілодобовим візуальним наглядом.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:01 Ответить
Кацапе смердючий, а ти адресою не попутав? Тобі то z-ваєнкоров чи до **********, то там така, як ти мерзота збирається. А звідси йшов би ти на хрін.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:23 Ответить
Кацапе, та не смородь. Кал, пакети з калом, вигрібні ями, IQ... що ще там ти десь в якогось паркета висираєш?
А тепер сюди прилізло? здохни, гнидо кацапська, здохни.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:30 Ответить
як називається особа, яка б до чого б не торкнулась - все перетворюється в лайно
показать весь комментарий
04.02.2026 08:48 Ответить
АнтиМідас.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:03 Ответить
Мідарас...
показать весь комментарий
04.02.2026 09:45 Ответить
зєлєнскій
показать весь комментарий
04.02.2026 09:10 Ответить
Та йому галочка в переліку "завершених" війн потрібна. І гроші. Все.
показать весь комментарий
04.02.2026 08:51 Ответить
@ "Трамп дав путіну "зелене світло" на удар у найхолоднішу ніч року, назвавши це пізніше "виконанням домовленостей".
Це не просто бентежить- це викликає лють.
Ми маємо робити своє і точно не довіряти нікому. Про які гарантії в майбутньому може йти мова, якщо шулери навіть ще не сіли за стіл, а вже карти краплені ?!
Вони не вміють грати чесно."
показать весь комментарий
04.02.2026 08:53 Ответить
Старість, вона саме так і виглядає!
А, от яка дипломатія у молодого зе!нелоха?
Яка дипломатія у сцикливих пластелинових євро куколдів?
показать весь комментарий
04.02.2026 08:55 Ответить
В якій реальності існують автори цього опусу - ше цю війну потрібно закінчити
показать весь комментарий
04.02.2026 08:55 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2026 08:56 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2026 08:56 Ответить
тож так і є. замість того, щоб вимагати у ху йла вивести свої окупаційні війська з України у її міжнародно-визнаних кордонах, а у разі невиконання ху йлом цієї вимоги, влупити санкції і по максимуму засипати Україну зброєю і навіть послати їй війська на допомогу, то той рудий довбо *** вимагає від України відвести свої війська з ще навіть не окупованої частини Донецької області.. брєд. після такого відведення українських військ, завтра ху йло не може, а практично гарантовано скаже, що Україні потрібно вивести ще свої війська з неокупованих ще частин Запорізької і Херсонської областей, а потім згадає і про новососію у межах 9 українських областей. а потім пригадає ультиматум НАТО від грудня 21-го року про забирання манатків нати на кордони 97-го року. цеж весь логічний ланцюжок тільки частини стратегічної задумки ху йла. якщо цього реально не розуміють у Білому домі, то там реально зараз сидять або телепні-корисні ідіоти, або реально агенти краснови...
показать весь комментарий
04.02.2026 08:58 Ответить
Що тут можна коментувати?! Вичерпний огляд ситуації: НАРОЧНО ніби невміло дипломатії Трампа на користь агресора, яка дає т. Пу передишку - створює основу для нової війни в Україні,
показать весь комментарий
04.02.2026 09:00 Ответить
Це треба бути бути такими тупими Телеграфними стовпами, щоб побачити в службі рашистського агента дипломатію... трямпон дії як рашистський агент, виглядає як путлерівський агент і смердить як парашний агент..
показать весь комментарий
04.02.2026 09:00 Ответить
А яка може бути дипломатія, коли ху"ло тримає Тоампа за яйця епштейна?
показать весь комментарий
04.02.2026 09:01 Ответить
Трамп вимагає капітуляції, а британцям із Телеграф не потрібно щоб війна зупинялася. Жаба та гадюка.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:02 Ответить
Трампу пох#ю .
Але чомусь нак звана "укр. влада" майже за дванадцять років війни не має своїх балістичних ракет , щоб бити по маскві?
Совпадєніє або свідомий саботаж , щоб і далі винищувати українців..
показать весь комментарий
04.02.2026 09:03 Ответить
Балістичні ракети на папері є тільки в Пакистані та Індії. В Ізраїлі одна балістична ракета, яку ніколи не використовують (схоже це не найкраща ракета). У США після списання ATAMCS тільки ядерні. Якщо навіть у них немає, як Україна, яка за 30 років угробила буквально все, в тому числі всіх фахівців, зможе їх зробити. Навіть крилаті не може.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:14 Ответить
Виходить, що балістичні ракети є тільки в рф?
показать весь комментарий
04.02.2026 09:19 Ответить
Чому Україна не може купити ракети? Тому що їх практично ніде немає. В Європі одна крилата ракета яку роблять по штуці на місяць, як космічний корабель. В Америці Томагавк. Це все.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:28 Ответить
невміла "дипломатія" рудого штовхає світ до ядерної катастрофи... втім, йому байдуже, недовго бавитись залишилось. а далі - то вже ваші проблеми... і Байдена...
показать весь комментарий
04.02.2026 09:06 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2026 09:06 Ответить
Добре шо лідор не помиляється, бо не займається цим питанням взагалі.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:10 Ответить
Плили плили і на березі в*ралися 😸. Ясно з 2014 року Трамп винен. Браво. Не підготовка з 2019-2022 знову Трамп, корупція, саботаж мобілізації, міни, яйця, супутник не видимий і ТД. - Трамп, Трамп, Трамп... Прям совок вині десь там за бугром, аби не вони в нас би був рай😸. Рай совєт, рай адміністрація😸
показать весь комментарий
04.02.2026 09:15 Ответить
А журналісти The Telegraph в курсі про цю ваши писанину? Вони і знати не знають про все це А написали про те, про що написали. Тобто про об'єктивну реальність.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:42 Ответить
У кожного своя реальність, в мене як громадянина України своя правда.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:43 Ответить
Ну звісно. А хтось вірить що земля плоска.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:51 Ответить
Рудий чорт, просто підАр-педофіл, як і *****.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:20 Ответить
Чому «невміла»?
Як на мене,навпаки,навіть дуже вміла!
показать весь комментарий
04.02.2026 09:21 Ответить
Мирний марний процес...
показать весь комментарий
04.02.2026 09:32 Ответить
Все робиться навмисно !
показать весь комментарий
04.02.2026 09:38 Ответить
"Невміла дипломатія"
показать весь комментарий
04.02.2026 10:10 Ответить
Це так буває коли на троні клован-наркоман, маріонетка
показать весь комментарий
04.02.2026 10:26 Ответить
А може... Колір галстука у презедента не той ? Чи Порошенко дуже став заважати... Може в тарологів запитати..
показать весь комментарий
04.02.2026 11:55 Ответить
Вже майже рік пройшов - і що в результаті ?
показать весь комментарий
04.02.2026 14:12 Ответить
Все вірно сказано. Якщо ви винагороджуєте злочинця за злочин то ви підбурюєте його на нові злочини. І це не тільки робить сша а і Європа яка не дивлячись на всі злочини московського режиму продовжують стверджувати що Х'уйлу нужно сохраніть літсо. Бо відітєлі Х'уйлу потрібно показати своїм холопам що вони не даремно воювали. Бо вони обідяться і більше воювати не захочуть. Ви тільки вдумайтесь в це. Хіба це не підгрунтя для нових воєн?
показать весь комментарий
04.02.2026 10:21 Ответить
А мені здається що Європа ( найбільші країни + Балтика ) якраз допомагає, не зважаючи на ризик . А от верховний міндіч лише займає місце...
показать весь комментарий
04.02.2026 11:54 Ответить
Не буде ніякої нової війни, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
показать весь комментарий
04.02.2026 10:25 Ответить
Я теж так думаю.

Без міндіча, без аброхамії, без сирка.. коли відновить Державність та зробить масові страти квартальної шобли
показать весь комментарий
04.02.2026 11:52 Ответить
эх, а вот при бидоне и обамке как умело то все было🤣
показать весь комментарий
04.02.2026 10:40 Ответить
"для нової війни"? ЩО? тобто поточна вже закінчилась?
показать весь комментарий
04.02.2026 10:47 Ответить
Точніше було б сказати - "клінічний ідіотизм Трампа".
показать весь комментарий
04.02.2026 13:25 Ответить
 
 