Неумелая дипломатия Трампа создает основу для новой войны в Украине, - The Telegraph

Мирный процесс, который завершает одну войну, но в то же время может спровоцировать другую, является рискованным. Похоже, Дональд Трамп не до конца это осознает, отправляя своего спецпредставителя Уиткоффа с поручением заключить соглашение – фактически любое – между Украиной и РФ.

Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что эти переговоры будут сосредоточены на том, что Уиткофф назвал "одним вопросом", который остается нерешенным: будущее Донецкой области на востоке Украины, говорится в материале.

The Telegraph напоминает, что российский диктатор Путин пытается получить на переговорах то, чего не смог достичь военным путем.

"Но этого все еще недостаточно для Путина. Он настаивает не только на сохранении того, что он сейчас имеет, но и на том, чтобы получить еще больше.

И требование Путина не просто несправедливо, но и глубоко бесчеловечно. На этой территории проживает около 200 000 жителей, которых передадут врагу, который, если судить по опыту, убьет мужчин, изнасилует женщин и похитит детей", - отмечают авторы.

Издание предупреждает, что еще более опасным является то, что передача этой территории России может создать условия для новой войны.

"Эта жизненно важная территория охватывает одни из самых мощных оборонительных сооружений Украины, в частности города-крепости Краматорск и Славянск, которые защищают остальную часть страны и путь к Киеву.

Если все эти тщательно построенные опорные пункты просто передадут России, это откроет Путину путь к началу очередного вторжения, направленного на завоевание всей Украины, что всегда было его истинной целью", - подчеркнули там.

Журналисты отмечают, что любой настоящий посредник в мирных переговорах сразу бы заметил эту хитрость. Но Трамп и Уиктофф, стремящиеся к славе за посредничество, не мучатся этим и потакают мировоззрению Путина.

"Очевидным способом выйти из тупика и достичь соглашения было бы, чтобы президент США сказал своему российскому коллеге отказаться от этого абсурдного требования в отношении территории, которую московские войска не захватили.

Трамп мог бы поддержать это реальным давлением, например, поставляя Украине крылатые ракеты "Томагавк" для уничтожения российских нефтеперерабатывающих заводов, или позволяя Сенату принять законопроект, который лежал без рассмотрения уже год, чтобы подавить экспорт нефти Кремлем путем введения американских тарифов в размере 500 процентов для любой страны, которая ее покупает", - пишет издание.

Вместо этого Трамп считает себя беспристрастным посредником между агрессором и жертвой, не рассматривая никаких претензий по существу, а лишь поручая Уиткоффу разработать формулировки, с которыми стороны смогут притвориться, что пришли к соглашению.

Журналисты пишут, что альтернативой могли бы стать совместные усилия США и Европы для давления на Путина.

Но даже сейчас Трамп и Уиткофф, кажется, все еще считают Зеленского главным препятствием, которое нужно преодолеть, а Путина - относительно разумным.

"Короче говоря, неумелая дипломатия Трампа может либо продлить сегодняшнюю войну, либо достичь несовершенного мира, который посеет семена следующей", - подытожили авторы.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Шмыгаль сообщил, що РФ атаковала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.