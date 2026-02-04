УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17577 відвідувачів онлайн
Новини Тристоронні перемовини в ОАЕ
4 367 37

Цього тижня стане ясно, чи готовий Путін до миру, адже є ознаки, що переговори багатообіцяльні, - ЗМІ

Є ознаки того, що переговори можуть принести результати

Сьогодні в Абу-Дабі розпочинається черговий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні.

І хоча загальна перспектива для України залишається не менш похмурою, проте, як пише Politico, є ознаки того, що результати переговорів цього тижня можуть нарешті дати відповідь на ключове питання: чи серйозно налаштований російський диктатор Володимир Путін на укладення миру, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Як зазначає видання, за словами деяких українських і американських джерел, знайомих з ходом переговорів, є ознаки того, що нинішні переговори можуть бути більш багатообіцяючими, ніж прийнято вважати.

"Раніше ці переговори були як виривання зубів без анестезії", – сказав американський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ.

"Раніше мені хотілося кричати, коли я бачив черговий звіт, в якому говорилося, що переговори були "конструктивними". Але тепер я помічаю, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозніше".

Він також висловив обережні надії, що "є розумні шанси покласти край цьому конфлікту навесні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода між РФ та Україною близька в усьому, за винятком питань, які дійсно мають значення - Politico

Мирні перемовини в ОАЕ

Також читайте: Я публічно запрошую Путіна приїхати в Київ, якщо він наважиться, - Зеленський

Автор: 

путін володимир (25361) переговори з Росією (1578) війна в Україні (8299)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Це було вже. І не раз, і не два.
показати весь коментар
04.02.2026 09:06 Відповісти
+13
путлер не для миру починав війну
показати весь коментар
04.02.2026 09:07 Відповісти
+12
За стільки років не стало ясно, в тут раптом стане.
показати весь коментар
04.02.2026 09:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це було вже. І не раз, і не два.
показати весь коментар
04.02.2026 09:06 Відповісти
Товчуть воду в ступі.
показати весь коментар
04.02.2026 09:51 Відповісти
путлер не для миру починав війну
показати весь коментар
04.02.2026 09:07 Відповісти
За стільки років не стало ясно, в тут раптом стане.
показати весь коментар
04.02.2026 09:08 Відповісти
мир без покарання злочинців світового штибу - то не мир, то - хрипкий швидкий подих перед пожежею більшого масштабу...
показати весь коментар
04.02.2026 09:10 Відповісти
Война продлится до существенного ослабления одной из сторон. Все остальное - манипуляции
показати весь коментар
04.02.2026 09:10 Відповісти
Є сенс вгадувати якої саме?
показати весь коментар
04.02.2026 09:13 Відповісти
У кассабів немає нікого за спиною с суттєвою підтримкою. Гадаю, що рф впаде першою
показати весь коментар
04.02.2026 09:16 Відповісти
А Трамп?
показати весь коментар
04.02.2026 09:43 Відповісти
Трамп його і потопить. У нафті
показати весь коментар
04.02.2026 09:45 Відповісти
Обсереться і схоже що не раз.
показати весь коментар
04.02.2026 09:53 Відповісти
а китай?
показати весь коментар
04.02.2026 14:06 Відповісти
А шо Китай? Китай на всіх бабки заробляє. І на стороні нароссії в драку не полізе. Китаю Європа як партнер потрібна, а нароссію і так заглотить і перетравить
показати весь коментар
04.02.2026 14:38 Відповісти
А м'яч, м'яч на чиїй стороні 😸❓ А карти в усіх є😸❓
показати весь коментар
04.02.2026 09:10 Відповісти
А вам не терпиться, щоб саме лідор став "готовим".
За братушєк обідно, чи що?
показати весь коментар
04.02.2026 09:18 Відповісти
ага , через два тижні
показати весь коментар
04.02.2026 09:11 Відповісти
Ну якщо вже військові коментатори , яки багато років служили в армії , полковники прямо кажуть , що війну можливо зупинити тільки ударами по маскві балістичними ракетами , яких в Україні за дванадцять років війни досі немає.
То яки таки перемовини в Абу Дабі можуть допомогти ?
Просто ці перемовини "причина " виїхати з України і відпочити поки путін буде обстрілювати міста.
показати весь коментар
04.02.2026 09:11 Відповісти
Журналісти загубили нюх?
показати весь коментар
04.02.2026 09:20 Відповісти
Кому еще путин должен ВЫСРАТЬСЯ на голову ,чтоб вы поняли что он САТАНА ???!!!!((((
показати весь коментар
04.02.2026 09:33 Відповісти
Яке всесвітня марення ! А почав Трамп, що ми в одному кроці від угоди !
показати весь коментар
04.02.2026 09:34 Відповісти
Невміла дипломатія Трампа створює основу для нової війни в Україні, - The Telegraph Джерело: https://censor.net/ua/n3598801
показати весь коментар
04.02.2026 09:34 Відповісти
Люди , а кому нужен ОБОСРАВШИЙСЯ мир ??? смотреть как УНИЧТОЖАЮТ страну с 52 милоионным населением и не остановить убийц , это что за мир такой ???? Украина показала своим примером своим миролюбием и так с ней поступить это верх ЦИНИЗМА !!! мир НИЧТОЖЕН и заслужил чтоб его стерли в труху !!! Украина форэвэ !!!
показати весь коментар
04.02.2026 09:38 Відповісти
Світ був такий завжди. Нещодавно один бульбулятор викрав президента іншої країни. Усі прикинулися що це нормально.
показати весь коментар
04.02.2026 09:47 Відповісти
Ой, не треба. Самі венесуельці радіють, є якась надія, хоча всі розуміють, що бронзовий дебіл не для того його викрав. Мало викрав. Якби забрав ще *****, бульбофюрера, корейську пампушку, комуністичну жовтопику потвору, іранських ******* та інших підарів, то може б і премію миру дали.
показати весь коментар
04.02.2026 13:17 Відповісти
Цього тижня стане ясно, погодиться Зеленський на капітуляцію чи ні. Так правильно. Думаю що ні.
показати весь коментар
04.02.2026 09:45 Відповісти
Піндоси і кацапи розводять всіх, а дурні ведуться
показати весь коментар
04.02.2026 10:18 Відповісти
Не треба бути політиком,аналітиком щоб висловити те що тільки повний розвал економіки паРаші змусить пуйла не тільки закінчити війну але і забратись з України з окупованих територій включно з Крима.
показати весь коментар
04.02.2026 10:25 Відповісти
Немає і не буде ніяких ознак допоки не буде знищено кілька мільйонів кацапів та не звільнено усі українські території!
показати весь коментар
04.02.2026 10:28 Відповісти
наступні дні місяці тижні роки будуть вирішальними
показати весь коментар
04.02.2026 10:52 Відповісти
Обісцяльні?
Чи може "багатообіцяючі"?
показати весь коментар
04.02.2026 11:01 Відповісти
БагатообіСцяючі
показати весь коментар
04.02.2026 11:52 Відповісти
"Багатообіцяльні" - немає такого слова. Що мав на увазі редактор - невідомо.
показати весь коментар
04.02.2026 13:53 Відповісти
"Хотят ли русские войны?" Риторичне питання...
показати весь коментар
04.02.2026 12:24 Відповісти
Світ наївних лохів. «Чи готовий ***** до миру?» - що це за запитання взагалі? Чому саме на цьому тижні буде видно? Чому не минулого тижня? Може наступний вже точно покаже чи готове ***** до миру? Ці новини вже неможливо серйозно коментувати і серйозно до них ставитись.
показати весь коментар
04.02.2026 13:07 Відповісти
Серйозно? А до цього, типу, було щось незрозуміло?
показати весь коментар
04.02.2026 13:23 Відповісти
 
 