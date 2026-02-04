Цього тижня стане ясно, чи готовий Путін до миру, адже є ознаки, що переговори багатообіцяльні, - ЗМІ

Сьогодні в Абу-Дабі розпочинається черговий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні.

І хоча загальна перспектива для України залишається не менш похмурою, проте, як пише Politico, є ознаки того, що результати переговорів цього тижня можуть нарешті дати відповідь на ключове питання: чи серйозно налаштований російський диктатор Володимир Путін на укладення миру, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, за словами деяких українських і американських джерел, знайомих з ходом переговорів, є ознаки того, що нинішні переговори можуть бути більш багатообіцяючими, ніж прийнято вважати.

"Раніше ці переговори були як виривання зубів без анестезії", – сказав американський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ.

"Раніше мені хотілося кричати, коли я бачив черговий звіт, в якому говорилося, що переговори були "конструктивними". Але тепер я помічаю, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозніше".

Він також висловив обережні надії, що "є розумні шанси покласти край цьому конфлікту навесні".

