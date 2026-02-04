Цього тижня стане ясно, чи готовий Путін до миру, адже є ознаки, що переговори багатообіцяльні, - ЗМІ
Сьогодні в Абу-Дабі розпочинається черговий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні.
І хоча загальна перспектива для України залишається не менш похмурою, проте, як пише Politico, є ознаки того, що результати переговорів цього тижня можуть нарешті дати відповідь на ключове питання: чи серйозно налаштований російський диктатор Володимир Путін на укладення миру, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як зазначає видання, за словами деяких українських і американських джерел, знайомих з ходом переговорів, є ознаки того, що нинішні переговори можуть бути більш багатообіцяючими, ніж прийнято вважати.
"Раніше ці переговори були як виривання зубів без анестезії", – сказав американський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ.
"Раніше мені хотілося кричати, коли я бачив черговий звіт, в якому говорилося, що переговори були "конструктивними". Але тепер я помічаю, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозніше".
Він також висловив обережні надії, що "є розумні шанси покласти край цьому конфлікту навесні".
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбудуться наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
За братушєк обідно, чи що?
То яки таки перемовини в Абу Дабі можуть допомогти ?
Просто ці перемовини "причина " виїхати з України і відпочити поки путін буде обстрілювати міста.
Чи може "багатообіцяючі"?