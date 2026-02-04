На этой неделе станет ясно, готов ли Путин к миру, так как есть признаки, что переговоры - многообещающие, - СМИ
Сегодня в Абу-Даби начинается очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине.
И хотя общая перспектива для Украины остается не менее мрачной, однако, как пишет Politico, есть признаки того, что результаты переговоров на этой неделе могут наконец дать ответ на ключевой вопрос: серьезно ли настроен российский диктатор Владимир Путин на заключение мира, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, по словам некоторых украинских и американских источников, знакомых с ходом переговоров, есть признаки того, что нынешние переговоры могут быть более многообещающими, чем принято считать.
"Раньше эти переговоры были как вырывание зубов без анестезии", – сказал американский эксперт по внешней политике, который консультировал Киев.
"Раньше мне хотелось кричать, когда я видел очередной отчет, в котором говорилось, что переговоры были "конструктивными". Но теперь я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам более серьезно".
Он также выразил осторожные надежды, что "есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной".
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
За братушєк обідно, чи що?
То яки таки перемовини в Абу Дабі можуть допомогти ?
Просто ці перемовини "причина " виїхати з України і відпочити поки путін буде обстрілювати міста.
дні місяці тижні рокибудуть вирішальними
Чи може "багатообіцяючі"?