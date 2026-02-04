На этой неделе станет ясно, готов ли Путин к миру, так как есть признаки, что переговоры - многообещающие, - СМИ

Сегодня в Абу-Даби начинается очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине.

И хотя общая перспектива для Украины остается не менее мрачной, однако, как пишет Politico, есть признаки того, что результаты переговоров на этой неделе могут наконец дать ответ на ключевой вопрос: серьезно ли настроен российский диктатор Владимир Путин на заключение мира, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, по словам некоторых украинских и американских источников, знакомых с ходом переговоров, есть признаки того, что нынешние переговоры могут быть более многообещающими, чем принято считать.

"Раньше эти переговоры были как вырывание зубов без анестезии", – сказал американский эксперт по внешней политике, который консультировал Киев.

"Раньше мне хотелось кричать, когда я видел очередной отчет, в котором говорилось, что переговоры были "конструктивными". Но теперь я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам более серьезно".

Он также выразил осторожные надежды, что "есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной".

