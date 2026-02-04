На этой неделе станет ясно, готов ли Путин к миру, так как есть признаки, что переговоры - многообещающие, - СМИ

Есть признаки того, что переговоры могут принести результаты

Сегодня в Абу-Даби начинается очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине.

И хотя общая перспектива для Украины остается не менее мрачной, однако, как пишет Politico, есть признаки того, что результаты переговоров на этой неделе могут наконец дать ответ на ключевой вопрос: серьезно ли настроен российский диктатор Владимир Путин на заключение мира, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Как отмечает издание, по словам некоторых украинских и американских источников, знакомых с ходом переговоров, есть признаки того, что нынешние переговоры могут быть более многообещающими, чем принято считать.

"Раньше эти переговоры были как вырывание зубов без анестезии", – сказал американский эксперт по внешней политике, который консультировал Киев.

"Раньше мне хотелось кричать, когда я видел очередной отчет, в котором говорилось, что переговоры были "конструктивными". Но теперь я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам более серьезно".

Он также выразил осторожные надежды, что "есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной".

Це було вже. І не раз, і не два.
04.02.2026 09:06 Ответить
путлер не для миру починав війну
04.02.2026 09:07 Ответить
За стільки років не стало ясно, в тут раптом стане.
04.02.2026 09:08 Ответить
04.02.2026 09:06 Ответить
Товчуть воду в ступі.
04.02.2026 09:51 Ответить
04.02.2026 09:07 Ответить
04.02.2026 09:08 Ответить
мир без покарання злочинців світового штибу - то не мир, то - хрипкий швидкий подих перед пожежею більшого масштабу...
04.02.2026 09:10 Ответить
Война продлится до существенного ослабления одной из сторон. Все остальное - манипуляции
04.02.2026 09:10 Ответить
Є сенс вгадувати якої саме?
04.02.2026 09:13 Ответить
У кассабів немає нікого за спиною с суттєвою підтримкою. Гадаю, що рф впаде першою
04.02.2026 09:16 Ответить
А Трамп?
04.02.2026 09:43 Ответить
Трамп його і потопить. У нафті
04.02.2026 09:45 Ответить
Обсереться і схоже що не раз.
04.02.2026 09:53 Ответить
а китай?
04.02.2026 14:06 Ответить
А шо Китай? Китай на всіх бабки заробляє. І на стороні нароссії в драку не полізе. Китаю Європа як партнер потрібна, а нароссію і так заглотить і перетравить
04.02.2026 14:38 Ответить
А м'яч, м'яч на чиїй стороні 😸❓ А карти в усіх є😸❓
04.02.2026 09:10 Ответить
А вам не терпиться, щоб саме лідор став "готовим".
За братушєк обідно, чи що?
04.02.2026 09:18 Ответить
ага , через два тижні
04.02.2026 09:11 Ответить
Ну якщо вже військові коментатори , яки багато років служили в армії , полковники прямо кажуть , що війну можливо зупинити тільки ударами по маскві балістичними ракетами , яких в Україні за дванадцять років війни досі немає.
То яки таки перемовини в Абу Дабі можуть допомогти ?
Просто ці перемовини "причина " виїхати з України і відпочити поки путін буде обстрілювати міста.
04.02.2026 09:11 Ответить
Журналісти загубили нюх?
04.02.2026 09:20 Ответить
Кому еще путин должен ВЫСРАТЬСЯ на голову ,чтоб вы поняли что он САТАНА ???!!!!((((
04.02.2026 09:33 Ответить
Яке всесвітня марення ! А почав Трамп, що ми в одному кроці від угоди !
04.02.2026 09:34 Ответить
Невміла дипломатія Трампа створює основу для нової війни в Україні, - The Telegraph Джерело: https://censor.net/ua/n3598801
04.02.2026 09:34 Ответить
Люди , а кому нужен ОБОСРАВШИЙСЯ мир ??? смотреть как УНИЧТОЖАЮТ страну с 52 милоионным населением и не остановить убийц , это что за мир такой ???? Украина показала своим примером своим миролюбием и так с ней поступить это верх ЦИНИЗМА !!! мир НИЧТОЖЕН и заслужил чтоб его стерли в труху !!! Украина форэвэ !!!
04.02.2026 09:38 Ответить
Світ був такий завжди. Нещодавно один бульбулятор викрав президента іншої країни. Усі прикинулися що це нормально.
04.02.2026 09:47 Ответить
Ой, не треба. Самі венесуельці радіють, є якась надія, хоча всі розуміють, що бронзовий дебіл не для того його викрав. Мало викрав. Якби забрав ще *****, бульбофюрера, корейську пампушку, комуністичну жовтопику потвору, іранських ******* та інших підарів, то може б і премію миру дали.
04.02.2026 13:17 Ответить
Цього тижня стане ясно, погодиться Зеленський на капітуляцію чи ні. Так правильно. Думаю що ні.
04.02.2026 09:45 Ответить
Піндоси і кацапи розводять всіх, а дурні ведуться
04.02.2026 10:18 Ответить
Не треба бути політиком,аналітиком щоб висловити те що тільки повний розвал економіки паРаші змусить пуйла не тільки закінчити війну але і забратись з України з окупованих територій включно з Крима.
04.02.2026 10:25 Ответить
Немає і не буде ніяких ознак допоки не буде знищено кілька мільйонів кацапів та не звільнено усі українські території!
04.02.2026 10:28 Ответить
наступні дні місяці тижні роки будуть вирішальними
04.02.2026 10:52 Ответить
Обісцяльні?
Чи може "багатообіцяючі"?
04.02.2026 11:01 Ответить
БагатообіСцяючі
04.02.2026 11:52 Ответить
"Багатообіцяльні" - немає такого слова. Що мав на увазі редактор - невідомо.
04.02.2026 13:53 Ответить
"Хотят ли русские войны?" Риторичне питання...
04.02.2026 12:24 Ответить
Світ наївних лохів. «Чи готовий ***** до миру?» - що це за запитання взагалі? Чому саме на цьому тижні буде видно? Чому не минулого тижня? Може наступний вже точно покаже чи готове ***** до миру? Ці новини вже неможливо серйозно коментувати і серйозно до них ставитись.
04.02.2026 13:07 Ответить
Серйозно? А до цього, типу, було щось незрозуміло?
04.02.2026 13:23 Ответить
 
 