Я публично приглашаю Путина приехать в Киев, если он решится, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский пригласил российского диктатора Владимира Путина в Киев на переговоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

"Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это все равно что с Путиным встречаться в Киеве. Я могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно.

Мы хотим конструктивно договориться о реальном окончании войны, мы хотим договориться о встрече, которая может стать результативной. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что встреча на уровне лидеров должна решить вопросы, по которым переговорные группы не имеют мандата, в частности относительно территорий.

Что предшествовало?

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с диктатором РФ Путиным для решения двух самых чувствительных вопросов путем мирных переговоров.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

