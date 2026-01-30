Я публично приглашаю Путина приехать в Киев, если он решится, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский пригласил российского диктатора Владимира Путина в Киев на переговоры.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.
Подробности
"Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это все равно что с Путиным встречаться в Киеве. Я могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно.
Мы хотим конструктивно договориться о реальном окончании войны, мы хотим договориться о встрече, которая может стать результативной. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что встреча на уровне лидеров должна решить вопросы, по которым переговорные группы не имеют мандата, в частности относительно территорий.
Что предшествовало?
- Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с диктатором РФ Путиным для решения двух самых чувствительных вопросов путем мирных переговоров.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.
Птьфу, ***!
є гроші на війну,поки диктатури
будуть допомагати зброєю.
Але,Індія вже купує рашн нафту
по 25$/бар,танкери арештовують.
В кінці 2027 року Европа взагалі не
купуватиме кацапський газ.
Є ще золото...вони його добувають
багато,нажаль.
Є приказка: скільки мотузці не
витись,а кінець буває...
- То приїзжай в москву.
- Нє, я туди не хочу, хай краще путін приїде в Київ. В Будапешт також нє хочу, там Орбан, а в Мінську Лукашенко... Та давайте краще створимо підготовчу групу з весільних генералів і будемо домовлятись про подальші домовленості і просто тягнути час як просять у ЄС.
Україна має максимально зберігати свої життя і дбати про максимальну трупацію ворога, дбати і прораховувати, щоб кожен км захопленої української землі коштував х-уйловцям максимально можливу ціну, це ті завдання, які зараз вирішуються Збройними Силами України.
А на ближче майбутнє, може Трамп здохне, чи втратить контроль над політикумом США, він вносить великий деструктив у міжнародну політику, легалізував Х-уйла і максимально шкодить Україні, було б непогано.
З путіним це не проканає
Это я приглашаю путина ***** в Киев на Позняки!,🤪🫡🇺🇦