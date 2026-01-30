Я публично приглашаю Путина приехать в Киев, если он решится, - Зеленский

Зеленский пригласил Путина в Киев: что известно?

Президент Владимир Зеленский пригласил российского диктатора Владимира Путина в Киев на переговоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Подробности

"Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это все равно что с Путиным встречаться в Киеве. Я могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно.

Мы хотим конструктивно договориться о реальном окончании войны, мы хотим договориться о встрече, которая может стать результативной. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что встреча на уровне лидеров должна решить вопросы, по которым переговорные группы не имеют мандата, в частности относительно территорий.

Читайте: Москву обсуждают как возможное место встречи Зеленского и Путина, - Песков

Что предшествовало?

  • Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с диктатором РФ Путиным для решения двух самых чувствительных вопросов путем мирных переговоров.

  • Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Читайте также: Зеленский провел беседу с Мерцем: Немецкие Patriot и IRIS-T защищают значительную часть украинской энергетики

Зеленский Владимир путин владимир переговоры с Россией
Топ комментарии
+17
Конкурс капітанів?
Птьфу, ***!
30.01.2026 10:17 Ответить
+7
Вова, ти ж скільки пробув в мацкві! всі сауни знаєш, тому напевно він точно не поїде, а от тебе по памяті можуть викликати як в минулі часи!
30.01.2026 10:19 Ответить
+5
Класний хід !!! 10:0 в користь ЗЄ.
30.01.2026 10:14 Ответить
Нехай на Майдан вийде без охорони і запросить Пуйла в Київ публічно. Цікаво скільки проживе після цього.
30.01.2026 10:20 Ответить
Одна шутка не працює двічі, це вже ж було.
30.01.2026 10:26 Ответить
А ми ж підписали Римський статут?
30.01.2026 10:15 Ответить
От тупе! Невже не вистачило фантазії виставити умову для його поїздки в москву - вихід кацапів на границі 91-го року?
30.01.2026 10:17 Ответить
Є різниця між комплектом "балістика + нафта + ядерка + приїжджай в Москву" і "приїжджай в Київ". Але взагалі так, друга армія світу, незламність, то чому б і ні.
30.01.2026 10:17 Ответить
це вже не до добра... Куба і Венесуела взамін України.. чи що??. Покликало х..йла... мо в Бучу відвезеш цього пдра??
30.01.2026 10:19 Ответить
Іран забув додати..ну і ще пару/тройку країн можеш вигадати...
30.01.2026 11:22 Ответить
Если бы украинцы захватили 20 процентов рфии и продолжали наступать, то можно было бы диктовать условия кому куда ехать... а так... шутки-подколки... но это не конкурс капитанов квн...
30.01.2026 10:19 Ответить
Все він по ділу відповів. Зустріч має бути на нейтральній території, тим більше - з брехливим ******, яке порушує будь-яку обіцянки.
30.01.2026 10:55 Ответить
Він "по ділу" навіть довітру сходити не може...
30.01.2026 11:24 Ответить
та ср*ти на це Ху*ло з найвищої дзвіниці Києва та Львова !!! цю "сво" воно вже програло, так само як в 1989 комуно-нацистька, ріпоїдо-совока імперія зла, тюрма народів (срср) програла війну в Афганістані, почала сипатися і через 3 роки успішно здохла !!!
30.01.2026 11:21 Ответить
Вова, ти ж скільки пробув в мацкві! всі сауни знаєш, тому напевно він точно не поїде, а от тебе по памяті можуть викликати як в минулі часи!
30.01.2026 10:19 Ответить
А те, що МКС видав ордер на ×уйла, Віслюк ппроспав, як і Конституцію. Такими заявами він ставить Україну на рівень Монголії - зелений невіглас нахапався лайна в ідіота Трампа.
30.01.2026 10:20 Ответить
Єдина вірна відповідь на кацапську маячню. Члєнограй хоча б в тролінгу мастак.
30.01.2026 10:22 Ответить
Фуфло недоумкувате він в усьому.
30.01.2026 10:29 Ответить
Виродок, які переговори? Кацапи кожну ніч, кожен день нищать і окуповують Україну
30.01.2026 10:23 Ответить
Нічого раша не підпише,поки
є гроші на війну,поки диктатури
будуть допомагати зброєю.
Але,Індія вже купує рашн нафту
по 25$/бар,танкери арештовують.
В кінці 2027 року Европа взагалі не
купуватиме кацапський газ.
Є ще золото...вони його добувають
багато,нажаль.
Є приказка: скільки мотузці не
витись,а кінець буває...
30.01.2026 10:24 Ответить
"зе" має посилати куйла в міжнародний трибунал.а не запрошувати злочинця на оглядини своїх злочинів від яких він буде тільки в "акує"
30.01.2026 10:24 Ответить
Дуже конструктивно....в стилі сам дурак
30.01.2026 10:25 Ответить
Так. А як інакше з кацапами? Каравай їм спекти?
30.01.2026 10:41 Ответить
А могло бути якось інакше? Що це за пропозиція прибути на поклон до москви і довіритись на чесне слово *****, який своє слово взагалі ніколи не тримає?
30.01.2026 10:56 Ответить
А Що раніше жаважало йому там по саунам вештатися,і принижувати Україну? Що сі сталося ?
30.01.2026 11:27 Ответить
Так хочется миру що аж не хочется до Москви
30.01.2026 10:27 Ответить
ідь давай, виступишь там, про повію пожартуєш
30.01.2026 10:27 Ответить
Треба їхати,хоч на членина подивитися.....під фінал
30.01.2026 10:29 Ответить
Диктатор ***** повинен бути знищений, а не кудись там запрошений!
30.01.2026 10:29 Ответить
Ржака буде коли хоч двійник уйла приїде, куди Зеленський чкурне, чи з під якого дивану будуть його витягувати? Взагалі це тупо прозвучало бо пройшло два дні.
30.01.2026 10:29 Ответить
Так чекали поки якийсь "тамбовський" йому шуткугумора напише..Воно ж потужно саме на таке не здатне.
30.01.2026 11:29 Ответить
А Путін казав таке ж гідранту- " якщо наважиться" ?
30.01.2026 10:30 Ответить
Дзеркальна відповідь - але краще було би запросити на нейтральну територію, припустимо, в Гаагу.
30.01.2026 10:32 Ответить
- Я готовий до будь-яких переговорів в будь-якому форматі!
- То приїзжай в москву.
- Нє, я туди не хочу, хай краще путін приїде в Київ. В Будапешт також нє хочу, там Орбан, а в Мінську Лукашенко... Та давайте краще створимо підготовчу групу з весільних генералів і будемо домовлятись про подальші домовленості і просто тягнути час як просять у ЄС.
30.01.2026 10:32 Ответить
Точно - краще здати керівництво країни у заручники *****. Це ти пропонуєш зробити? Чи віруєш у гарантії *****?
30.01.2026 10:59 Ответить
Не приїде. Нема такого транспорту щоб перевезли стільки "чємаданчіков".
30.01.2026 10:35 Ответить
Х-уйло має померти, або серйозно захворіти до стану недієздатності, щоб відбулося принаймні призупинення війни, 24.02.2022 він особисто зробив помилку, яку ніколи не схоче визнати, тому війну не припинить, бо у нього був план знищити суб'єктність України. Не схоже що з фюрером московитів щось скоро станеться.
Україна має максимально зберігати свої життя і дбати про максимальну трупацію ворога, дбати і прораховувати, щоб кожен км захопленої української землі коштував х-уйловцям максимально можливу ціну, це ті завдання, які зараз вирішуються Збройними Силами України.
А на ближче майбутнє, може Трамп здохне, чи втратить контроль над політикумом США, він вносить великий деструктив у міжнародну політику, легалізував Х-уйла і максимально шкодить Україні, було б непогано.
30.01.2026 10:36 Ответить
Зєбіл вже запрошував Пуйла в 2022 році і шашлички в травні йому обіцяв. Історія знову повторюється?
30.01.2026 10:37 Ответить
Що ти несеш горе президент ? це кривавий убивця терорист який убив сотні тисяч невиних українців і ти запрошуєш в Київ ,цей нациський виродок якщо і має кудись поїхати то в гаазький трибунал ,а краще хай його відправлять на концерт кобзона.
30.01.2026 10:39 Ответить
У Зелі вологі мрії закомплексованого розважальника на корпоративах. Пуйло до нього приїде, ага.
30.01.2026 10:43 Ответить
Так і ти, Осел, до вирішення тереторіального питання не маєш ніяких повноважень.
30.01.2026 10:45 Ответить
які дешеві понти...
30.01.2026 10:53 Ответить
Хтось ще сумнівається шо наш ГоловПастух - "дебіл-недоучка"?
30.01.2026 10:56 Ответить
Х уйло в Київ може приїхати тільки або в дохлому вигляді або якщо поселиться в клітку в київському зоопарку
30.01.2026 10:57 Ответить
Щоб нікому не було образливо хай зустрінуться десь точно посередині кордону України в рашки десь в Харківській області, ця пісня буде довга..або там давно вже узгоджена зустріч пу і зе десь в іншій країні, в ця недолуга дешева гра на публіку це все заплановано
30.01.2026 11:05 Ответить
Зе обирає, гдє сайтісь посєрєдінє?
30.01.2026 11:26 Ответить
Ай-яй-яй! Ішак так був готовий до зустрічі з ******, а тут на тобі - всрався. "Герой", але в бункері з кількома памперсами.
30.01.2026 11:54 Ответить
Що за цирк, хоча й не дивно. ЗЕ... досить займатися клоунадою, вирішувати потрібно негайно закінчення війни, тиснути на будь-яку зустріч, нейтральну країну для переговорів, а не ці ляпи посилати... Пора виходити з ролі 95 кварталу...
30.01.2026 12:09 Ответить
Я не гарантую що не вбю цю падлюку.
30.01.2026 12:41 Ответить
Стадіон так стадіон?
З путіним це не проканає
30.01.2026 14:37 Ответить
Молодець . Потролив добряче ...
30.01.2026 16:20 Ответить
Это уровень не Зеленского!
Это я приглашаю путина ***** в Киев на Позняки!,🤪🫡🇺🇦
30.01.2026 16:34 Ответить
 
 