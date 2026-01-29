Зеленский провел беседу с Мерцем: Германские Patriot и IRIS-T защищают значительную часть украинской энергетики

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Помощь от Германии

Зеленский отметил, что Германия очень помогает Украине с первых дней этой войны.

"И это чрезвычайно большой вклад в спасение жизней украинцев и нашу способность защищаться от российской агрессии. Фридрих демонстрирует настоящее лидерство, и я очень ценю нашу координацию. Европа становится сильнее благодаря нашим совместным шагам и поддержке Германии для нашей защиты, которая является одной из крупнейших во многих аспектах в Европе", - сказал президент.

По словам главы государства, именно "немецкие Patriot и IRIS-T защищают значительную часть нашей энергетики и наших городов".

"Уже сейчас есть также важный пакет энергетической поддержки. Каждый такой шаг делает Украину сильнее. Благодарю за такую ощутимую поддержку", - сказал Зеленский.

Дальнейшее сотрудничество

Также стороны говорили о дальнейшем сотрудничестве и договорились о совместной работе между Украиной и Германией и партнерами в Европе на следующей неделе.

"Благодарен за готовность Германии помогать и с восстановлением нашей страны. Договорились, что наши команды проработают все необходимые шаги", - добавил Зеленский.

