Зеленский провел беседу с Мерцем: Германские Patriot и IRIS-T защищают значительную часть украинской энергетики
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Помощь от Германии
Зеленский отметил, что Германия очень помогает Украине с первых дней этой войны.
"И это чрезвычайно большой вклад в спасение жизней украинцев и нашу способность защищаться от российской агрессии. Фридрих демонстрирует настоящее лидерство, и я очень ценю нашу координацию. Европа становится сильнее благодаря нашим совместным шагам и поддержке Германии для нашей защиты, которая является одной из крупнейших во многих аспектах в Европе", - сказал президент.
По словам главы государства, именно "немецкие Patriot и IRIS-T защищают значительную часть нашей энергетики и наших городов".
"Уже сейчас есть также важный пакет энергетической поддержки. Каждый такой шаг делает Украину сильнее. Благодарю за такую ощутимую поддержку", - сказал Зеленский.
Дальнейшее сотрудничество
Также стороны говорили о дальнейшем сотрудничестве и договорились о совместной работе между Украиной и Германией и партнерами в Европе на следующей неделе.
"Благодарен за готовность Германии помогать и с восстановлением нашей страны. Договорились, что наши команды проработают все необходимые шаги", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль