Зеленский провел беседу с Мерцем: Германские Patriot и IRIS-T защищают значительную часть украинской энергетики

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Помощь от Германии

Зеленский отметил, что Германия очень помогает Украине с первых дней этой войны.

"И это чрезвычайно большой вклад в спасение жизней украинцев и нашу способность защищаться от российской агрессии. Фридрих демонстрирует настоящее лидерство, и я очень ценю нашу координацию. Европа становится сильнее благодаря нашим совместным шагам и поддержке Германии для нашей защиты, которая является одной из крупнейших во многих аспектах в Европе", - сказал президент.

По словам главы государства, именно "немецкие Patriot и IRIS-T защищают значительную часть нашей энергетики и наших городов".

"Уже сейчас есть также важный пакет энергетической поддержки. Каждый такой шаг делает Украину сильнее. Благодарю за такую ощутимую поддержку", - сказал Зеленский.

Читайте также: Германия в ближайшее время передаст Украине новые системы IRIS-T, - посол Томс

Дальнейшее сотрудничество

Также стороны говорили о дальнейшем сотрудничестве и договорились о совместной работе между Украиной и Германией и партнерами в Европе на следующей неделе.

"Благодарен за готовность Германии помогать и с восстановлением нашей страны. Договорились, что наши команды проработают все необходимые шаги", - добавил Зеленский.

Читайте также: Германия готовит новые поставки систем ПВО IRIS-T для Украины

Германия Зеленский Владимир помощь Фридрих Мерц
Топ комментарии
29.01.2026 23:14 Ответить
29.01.2026 23:14 Ответить
29.01.2026 23:13 Ответить
Про тауруси вже, напевно, і не згадують.
29.01.2026 23:08 Ответить
тауруси на відміну від фламінго існують
29.01.2026 23:14 Ответить
Пакт про взаємне не згадування Таурусів і Фламінгів.
29.01.2026 23:14 Ответить
Про Тауруси, як і про Томагавки взагалі ніхто вже і не згадає. Значить були домовленості у Європ з Гамерикою : українці нехай лише обороняються, а про наступ забудуть. Так шо ми приречені на довгі роки війни.
30.01.2026 00:30 Ответить
Та не буде довгих років. Путін до кінця року винесе всю енергетику, міста і економіка впадуть і станеться просто внутрішній колапс. Згадайте як колись югославію мілошевича добивали. Там відразу всі мости розбомбили і електростанції. А як в Україні настане первіснообщиний лад навряд чи люди будуть довго це терпіти як хочуть глобалісти. Хоча в них плани щоб Україна протрималась до 30 року а вже потім розпалась.
30.01.2026 02:42 Ответить
Ти таке не говори. Тут у половини серцевий напад станеться поки дочитают
30.01.2026 06:38 Ответить
фото прекрасне )
29.01.2026 23:13 Ответить
єрмак при розлученні забрав усе взуття з підборами
30.01.2026 05:00 Ответить
Гнида зелена! На нари мудака обкуреного!
29.01.2026 23:14 Ответить
На Троєщині в курсі?
30.01.2026 01:11 Ответить
Яка мразь, яка мразота, оте хріпате карликове. Все своє зупинив і клянчить, жидва у іншіх шоб допомогу розікрасти. Не давайте владі крадіїв нічого - нехай на оті отримані гроші з 22 року будує своє. Не буде воно цього робити - то не давайте своє - бо ціль у цьго хрипатого пацюка, по домовленності з плешив карліком - це вклад гниди у розпад ЕС - того і живе ще.
30.01.2026 03:54 Ответить
 
 