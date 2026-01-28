Германия в ближайшее время передаст Украине новые системы IRIS-T, - посол Томс

Германия уже передала Украине девять систем противовоздушной обороны IRIS-T и ожидает поставки новых комплексов в ближайшее время.

Об этом в интервью "Суспильному" сообщил новый посол Германии в Украине Гайко Томс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже передали на самом деле девять систем IRIS-T, насколько мне известно, и в ближайшее время ожидается поставка еще новых систем IRIS-T", - сказал посол.

Томс отметил, что обеспечение противовоздушной обороны является критически важным, а Германия пока остается крупнейшим партнером Украины в сфере предоставления ПВО, в то же время признав, что этой помощи все еще недостаточно.

Посол также напомнил, что в конце 2025 года Германия передала Украине два дополнительных комплекса Patriot и продолжает поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

"Я знаю, что этого все еще недостаточно. Как я уже говорил, я также живу здесь и понимаю, какова ситуация, я знаю реалии. Но мы делаем все, что можем, и прилагаем максимум усилий, чтобы поддержать Украину - как через непосредственную помощь энергетическому сектору, так и через предоставление средств противовоздушной обороны", - сказал Томс.

