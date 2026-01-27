В Германии готовятся к нападению России на НАТО, - Times

В Германии готовятся к нападению России на НАТО

В Германии считают, что до нападения России на страны НАТО осталось два-три года. При этом страна будет в эпицентре событий, как один из ключевых членов Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью руководителя Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенанта Геральда Функе для Times.

Подробности

Функе считает, что через два или три года можно ожидать сценария атаки России на страны НАТО. В этом случае одной из главных проблем станет логистика, поскольку десятки тысяч солдат НАТО нужно будет переправить на фронт.

Но логистические пути, скорее всего, будут повреждены российскими ракетно-дроновыми ударами, саботажем или кибератаками. Германия в этом сценарии будет одним из ключевых логистических центров Альянса.

"Для нас важно сохранить Германию как логистический центр и как можно дольше управлять линиями снабжения как можно плавнее, а это означает, что если один маршрут выйдет из строя, мы будем иметь возможность использовать другие", - пояснил генерал.

Читайте также: Германия пока не сможет поставлять Украине новые системы Patriot, - министр обороны Писториус

27.01.2026 13:56 Ответить
Тобто , вони дають нам два-три роки на існування. Мабуть вже все порахували, що без ппо та ракет ми більше не проіснуємо.
27.01.2026 14:07 Ответить
Якби Трамп був Президентом США у Німеччині ніхто б не вважав що до нападу Росії на країни НАТО залишилося два-три роки 🤔
27.01.2026 13:55 Ответить
Готуватися треба вже зараз - передати сталевому дикобразу більше фольксвагенів т4 і трохи грошей.
27.01.2026 13:54 Ответить
27.01.2026 13:56 Ответить
Ну это после перемирие через 2-3 года , явно во время войны и особенно после 7 лет войны с Украиной они сразу пойдут на нато , как то не логично
27.01.2026 14:12 Ответить
Яке ще пєрємірєє? ***** до останнього кацапа буде нас вбивати та запускати по нас шахеди та ракети.
Нема вже ніякого НАТО і кацапня це знає, так що наштампують шахедів та будуть гатити по ЄВРОПАХ.
27.01.2026 14:26 Ответить
Я даже не знаю что будет с рашкой в таком случаи
27.01.2026 14:34 Ответить
Нічого не буде. ***** в цьому вже переконався.
27.01.2026 15:04 Ответить
И пару месяцев на существование Полши
27.01.2026 14:54 Ответить
ну вже "ікспєрди" давали Україні 2-3 дні. Так у Польщі принаймні є власні Abrams і K2, САУ K9 та Krab, системи РСЗВ HIMARS та K239 Chunmoo, літаки F-35 та FA-50, а також ППО Patriot. , резерв і бюджет, а в нас того всього не було
27.01.2026 15:35 Ответить
В Україні замість цього є "гарний цар" з рецептами шашликів і його команда зрадників
27.01.2026 16:02 Ответить
Нідерланди теж готуються. Дивився передачу на цю тему. Чуваки зіткнулися з дуже великою проблемою. Виявилося, що навіть якшо в тебе є гроші, за рік-два армію з нуля не побудувати. А ще іде великий спротив ідіотів...
27.01.2026 14:11 Ответить
Коли нема людей що готові стати солдатами армію не побудувати ні за які гроші, а з такими людьми велика проблема
27.01.2026 14:25 Ответить
Люди є, з цим якраз в НЛ проблем нема. А шо з тими людьми робити? Професійних вояків з досвідом розігнали, бази та приміщення переробили в овочесховища, танки і всяку іншу зброю розпродали. (Нічого не нагадує?) Тепер все це в темпі вальса відновлюють, але рухається повільніше ніж хотілося...
27.01.2026 14:43 Ответить
нема там кого набрати в особовий склад, пацифістів які не готові захищати Неметчину трохи більше ніж дохрєна. А якщо хтось з політиків зробить кроки для мілітаризації то його поховає "політична опозиція" простим окриком "ви втягуєте нас у війну ... не нашу війну" 🤔
27.01.2026 15:05 Ответить
«Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно.» (С)
27.01.2026 15:07 Ответить
наївна ви людина, яка ніц не розуміє
27.01.2026 15:28 Ответить
Наївна та людина, шо *******, не знаючи. Перекладаю вам "зеленого". Ви просто сліпий, бо не в Нідерландах
27.01.2026 15:37 Ответить
Пан Сліпий походу ображений на європейців, шо вони не воюють за нього, поки він від ТЦК никається. Тому і вважає їх слабаками...
27.01.2026 15:52 Ответить
А цей генераль функе промовчав, чи існуватиме Україна через 2-3 роки на момент ймовірного нападу. Недоговорює.
27.01.2026 14:40 Ответить
буде. БО парашка видихається, їм треба "переміріє"
27.01.2026 15:38 Ответить
Потрібно було готуватися ще як мінімум з 2014 року або ж з 2008 року після промови пуйла 2007 року в якій він фактично поставив ультиматум НАТО. Жаль що дійшло як до жирафа на 9-й день (майже за 19 років).
27.01.2026 14:56 Ответить
Ключевой вопрос кто будет воевать? В той Германии немцев уже не осталось. Кто ещё арабы и африканцы? Вы их работать не можете заставить а тут воевать. А ну да, ещё сотни тысяч русни которая там обосновалась ещё с 90х. Они как раз помогут очень. Пенсы разъехались по Испания и Грециям, молодежи тоже проще выехать в Канаду или США. Никто там воевать не будет.
27.01.2026 15:02 Ответить
з України по новостям воно видніше, звісно
27.01.2026 15:39 Ответить
Авжеж готуються - шукають куди тікати.
27.01.2026 15:30 Ответить
Ця війна вже вийшла за рамки окремої ділянки фронту. І да, ми не основний фронт, і да - ми дуже перебільуємо своє значення, і да ми сильно перебільшуємо фактор стримування Україною. Ще в бій не вступали КНР та КНДР, Іран. Росія - пісюрва і порівнянні з Китаєм, як би вони не проплачували військові рейтинги у всяких газетках: одні мають дохіба людських ресурсів (росія вже немає їх стільки), а інша - технологї і.. ресурси. Їх треба боятися, а не цього колоса на глиняних ножках. Але факт залишається фактом: ЄС булки розслабило і понадіялося на військову парасольку США, яка при Трампу всіх кинула. Хтось ниє про ракети? Так їх виготовляють 600 штук до Петроіота в рік! На весь світ. Вгадайте скільки штук уходить в Україні за один обстріл, якшо на одну балістику 3-4-ракети залпом. То саме і вся інша зброя, включаючи хаймерси, ракети до літаків, якими шахеди і ракети збивають. Штати всіх тримали в збройних заручниках, а тепер кинули всіх. Як по вашому - всі мають віддати останюю зброю і лишитися з голим задом тепер? ну да, ну да.
27.01.2026 15:48 Ответить
 
 