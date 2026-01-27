В Германии готовятся к нападению России на НАТО, - Times

В Германии считают, что до нападения России на страны НАТО осталось два-три года. При этом страна будет в эпицентре событий, как один из ключевых членов Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью руководителя Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенанта Геральда Функе для Times.

Функе считает, что через два или три года можно ожидать сценария атаки России на страны НАТО. В этом случае одной из главных проблем станет логистика, поскольку десятки тысяч солдат НАТО нужно будет переправить на фронт.

Но логистические пути, скорее всего, будут повреждены российскими ракетно-дроновыми ударами, саботажем или кибератаками. Германия в этом сценарии будет одним из ключевых логистических центров Альянса.

"Для нас важно сохранить Германию как логистический центр и как можно дольше управлять линиями снабжения как можно плавнее, а это означает, что если один маршрут выйдет из строя, мы будем иметь возможность использовать другие", - пояснил генерал.

