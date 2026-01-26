Германия пока не сможет поставлять Украине новые системы Patriot, - министр обороны Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин уже почти исчерпал возможности для оказания новой военной поддержки Украине, в частности поставить больше систем ПВО Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции со своим литовским коллегой Робертасом Каунасом, цитируетDie Zeit.

Писториус призывает союзников Украины оказать большую поддержку противовоздушной обороне страны. Причиной этого является то, что Германия, по его словам, уже почти не имеет возможностей для оказания поддержки Киеву.

Он заявил, что Германия "сделала чрезвычайно много" для противовоздушной обороны Украины, поскольку Берлин передал Киеву более трети немецких систем Patriot.

"Сейчас дальнейшие поставки невозможны, потому что немецкая армия сама ждет замены", - добавил Писториус.

Кроме того, Германия является единственным поставщиком систем IRIS-T и постоянно вооружает Украину. Однако, учитывая значительное усиление российских атак, этого недостаточно, считает министр обороны страны.

"Поэтому было бы хорошо, если бы кто-то еще нашел и смог поставить что-то для поддержки Украины", - отметил Писториус.

Кроме того, он назвал особенно циничными последние российские атаки на Украину в период переговоров в ОАЭ о возможном перемирии: "Это террор против населения, что противоречит международному праву".

