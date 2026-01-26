РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4864 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Германии Patriot для Украины
3 259 30

Германия пока не сможет поставлять Украине новые системы Patriot, - министр обороны Писториус

patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин уже почти исчерпал возможности для оказания новой военной поддержки Украине, в частности поставить больше систем ПВО Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции со своим литовским коллегой Робертасом Каунасом, цитируетDie Zeit.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Patriot от Германии

Писториус призывает союзников Украины оказать большую поддержку противовоздушной обороне страны. Причиной этого является то, что Германия, по его словам, уже почти не имеет возможностей для оказания поддержки Киеву.

Он заявил, что Германия "сделала чрезвычайно много" для противовоздушной обороны Украины, поскольку Берлин передал Киеву более трети немецких систем Patriot.

"Сейчас дальнейшие поставки невозможны, потому что немецкая армия сама ждет замены", - добавил Писториус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский во время встречи с Трампом договорился о пакете ракет PAC-3 для Patriot

О переговорах в ОАЭ

Кроме того, Германия является единственным поставщиком систем IRIS-T и постоянно вооружает Украину. Однако, учитывая значительное усиление российских атак, этого недостаточно, считает министр обороны страны.

"Поэтому было бы хорошо, если бы кто-то еще нашел и смог поставить что-то для поддержки Украины", - отметил Писториус.

Кроме того, он назвал особенно циничными последние российские атаки на Украину в период переговоров в ОАЭ о возможном перемирии: "Это террор против населения, что противоречит международному праву".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия критикует Россию за "упорное настаивание" на максималистских территориальных требованиях

Patriot от Германии

  • Напомним, что 2 ноября сообщалось о том, что украинская противовоздушная оборона усилилась зенитно-ракетными комплексами Patriot от Германии.
  • Ранее стало известно, что Германия поставила Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, которые были обещаны в августе, а также уже девятую систему IRIS-T.

Автор: 

Германия (7483) Patriot (444) Писториус Борис (314)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Не понимаю, зачем это в Цензоре.Нет объявлять?... Вы ещё путину позвоните, расскажите об этом....
показать весь комментарий
26.01.2026 23:47 Ответить
+4
Ми знаємо, що не ППО, але ними можна було рознести заводи на Росії, що виготовляють смертоносну зброю і ракети до їх ППО. Ще у 2019 році ''барига'' залишив проекти нашої системи ППО ''Кільчень'', але діюча влада палець об палець не вдарила щоб зробити своє. Хоча для цього було все. Ще раз напишу, що якби у 2019 вибрали Порошенка, то вже точно були б свої системи ППО, в більше вірогідно, що в нападу не було у 2022 році, бо замість розміновувати - заміновували, замість відводити війська навпаки, будували їм фортифікації і замість асфальту - виробляли ракети.
показать весь комментарий
27.01.2026 07:32 Ответить
+2
не страшно..у нас є суперфламінги

чи нема ? )
показать весь комментарий
26.01.2026 23:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не страшно..у нас є суперфламінги

чи нема ? )
показать весь комментарий
26.01.2026 23:17 Ответить
фламінги то не ППО
показать весь комментарий
26.01.2026 23:21 Ответить
але ж воно може знищити все виробництво ракет на паРаші )

і їх вже щонайменше 3 тисячі ..чи ні ? )))

злийся в унітаз, зебіл
показать весь комментарий
26.01.2026 23:27 Ответить
не ППО ..і не ракети ...і взагалі не існують
показать весь комментарий
26.01.2026 23:29 Ответить
Побалакав ? Полегшало ? От і ладиком ! Сходи поспи поки ніщо не прилетіло , може присниться як фламінга збиває циркон чи хоча б кинжал . І не згадуй мені зельоних , я сам від них в ах. і((
показать весь комментарий
27.01.2026 00:31 Ответить
Ми знаємо, що не ППО, але ними можна було рознести заводи на Росії, що виготовляють смертоносну зброю і ракети до їх ППО. Ще у 2019 році ''барига'' залишив проекти нашої системи ППО ''Кільчень'', але діюча влада палець об палець не вдарила щоб зробити своє. Хоча для цього було все. Ще раз напишу, що якби у 2019 вибрали Порошенка, то вже точно були б свої системи ППО, в більше вірогідно, що в нападу не було у 2022 році, бо замість розміновувати - заміновували, замість відводити війська навпаки, будували їм фортифікації і замість асфальту - виробляли ракети.
показать весь комментарий
27.01.2026 07:32 Ответить
Трамп обцяв продати 4 Петріоти -
показать весь комментарий
26.01.2026 23:18 Ответить
Трумп багато чого обіцяв ... гарна приказка є : "казав пан кожуха дам - слово його тепле " ((
показать весь комментарий
27.01.2026 00:32 Ответить
Так, Трамп обіцяв. А що обіцяв в 2019 році на виборах Зеленський? То чому ми бачимо пришибленого не нашого президента і не бачимо брехні від нашого?
показать весь комментарий
27.01.2026 10:34 Ответить
Старі теж не зможе ...
І "таурусів" теж не дасть ...
показать весь комментарий
26.01.2026 23:22 Ответить
Ядерні відходи можна засунути і в Точку-У
показать весь комментарий
26.01.2026 23:26 Ответить
Продай точку у , бо ті що були у 2022 вистріляли .
показать весь комментарий
27.01.2026 00:33 Ответить
Ну суперечить міжнародному праву, і що дальше? Глибоко занепокоєні...
показать весь комментарий
26.01.2026 23:36 Ответить
Не понимаю, зачем это в Цензоре.Нет объявлять?... Вы ещё путину позвоните, расскажите об этом....
показать весь комментарий
26.01.2026 23:47 Ответить
А це військова таємниця ? ((
показать весь комментарий
27.01.2026 00:34 Ответить
Так это открытое заявление министра обороны, в Мацкве уже знают.
показать весь комментарий
27.01.2026 01:06 Ответить
Україна на 100 відсотків залежна від США, як не крути , і як би не крутили дулі і каки місцеві пропержені диванні нафронтники чи нафронтниці, Америка скаже "ні" по патріотам Європа теж не продасть , бо останнє слово за США..а де свої аналоги патріотів?
показать весь комментарий
27.01.2026 01:13 Ответить
своих аналогов пэтриотов ни у кого в мире нет, спуститесь на землю.
показать весь комментарий
27.01.2026 02:49 Ответить
Підтримую. Свої аналоги "Петріотів", які мали назву "Кільчень" плем'я 73% рвазом зі своїм Вождьом закатали в асфальт. А сьогодні переводять стрілки то на США, то на Європу, то на інші країни. Вся відповідь і горе лежать тут, в Україні.
показать весь комментарий
27.01.2026 10:37 Ответить
І скільки тих кільченів було вироблено?
показать весь комментарий
27.01.2026 12:46 Ответить
Ахеренні в нас ''гаранти безпеки''. А що буде коли внаслідок мірного плану рашистам дати пів року-рік передишки і зняти санкції? Це притому що Німеччина за рік виробляє 300 ракет до ПВО а рашисти вироблять 10000 балістичних і крилатих ракет. Ще й стільки ж або більше закуплять за кордоном коли з Сосії знімуть санкції. Бо рашистам на відміну від України далекобійні ракети продають і не бачать в цьому ''ескалації''
показать весь комментарий
27.01.2026 01:25 Ответить
стотыщмильйонов кацапы выпускают. вот нахрена пургу такую нести, если все специалисты единодушны, шо их максимум - 1 шт. в день
показать весь комментарий
27.01.2026 02:51 Ответить
Франція не підтримує план ЄС щодо закупівлі британських Storm Shadow для України...Німеччина не зможе поки що постачати Україні нові системи Patriot, - міністр оборони Пісторіус ...і ви хочете сказати шо керівник мафіозного зеленного племені ,керує світом ?!!! І шо воно робить так , як треба для України ?!!! ...Та його 🤡 вже пора гнати ср* ним віником з ОПи !!! ...
показать весь комментарий
27.01.2026 08:05 Ответить
А чого можна було очікувати після Давосу? Ось і перші ластівки прилетіли
показать весь комментарий
27.01.2026 08:19 Ответить
...За даними деяких нардепів і журналістів, до потоків чорної та сірої контрабанди, викритих НАБУ, були причетні, окрім прикордонників і митників, також особи з Офісу президента, МЗС, СБУ, ДБР, обласних держадміністрацій.

Тобто контрабанда не просто процвітає, а фактично зрослася з владою...
показать весь комментарий
27.01.2026 08:09 Ответить
от це і все ,шо робить цей 🤡 ?керівник мафіозного зеленного племені ...розграбовує Україну ?та здає нашу теріторію московії !!! То чому нам не дають зброю ,треба запитати племенного зелеленьського шакала !!!
показать весь комментарий
27.01.2026 08:29 Ответить
А коли було не так? Чи ти справді думаєш, що при минулих прикордонники і митники самодіяльністю займались, без відома влади? Смішна ти...
показать весь комментарий
27.01.2026 12:48 Ответить
я знаю шо таке прикордонникі , бо працювала в порту ,знаю яку контрабанду і шо , переганяли і суходолом і морем ,але завжди були в пріорітеті націнтереси , і тоді крали , але для себе на життя ...а коли грабували державу , дуже швидко сідали за грати ,це було при совку... маштаби розграбування зеленським мафіозним племям , у час війни зашкалюють ! За таке треба ,розстріл на місці ...бо війна !!!...
показать весь комментарий
27.01.2026 13:06 Ответить
да не вопрос,чувак..готовься отбиваться от раши параши
показать весь комментарий
27.01.2026 11:05 Ответить
Та не буде там ніхто ні від кого відбиватись. Дурних нема. Підпишуть новий Варшавський договір і будуть і далі торгувати.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:50 Ответить
 
 