Німеччина не зможе поки що постачати Україні нові системи Patriot, - міністр оборони Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін вже майже вичерпав можливості для надання нової військової підтримки Україні, зокрема поставити більше систем ППО Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на пресконференції зі своїм литовським колегою Робертасом Каунасом, цитує Die Zeit.

Patriot від Німеччини

Пісторіус закликає союзників України надати більшу підтримку протиповітряній обороні країни. Причиною цього є те, що Німеччина, за його словами, вже майже не має можливостей для надання підтримки Києву.

Він заявив, що Німеччина "зробила надзвичайно багато" для протиповітряної оборони України, оскільки Берлін передав Києву понад третину німецьких систем Patriot.

"Наразі подальші поставки неможливі, тому що німецька армія сама чекає на заміну", - додав Пісторіус.

Про переговори в ОАЕ

Крім того, Німеччина є єдиним постачальником систем IRIS-T і постійно озброює Україну. Однак з огляду на значне посилення російських атак цього недостатньо, вважає міністр оборони країни.

"Тому було б добре, якби хтось ще знайшов і зміг поставити щось для підтримки України", - зауважив Пісторіус.

Крім того, він назвав особливо цинічними останні російські атаки на Україну у період перемовин в ОАЕ про можливе перемир'я: "Це терор проти населення, що суперечить міжнародному праву".

