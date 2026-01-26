Німеччина не зможе поки що постачати Україні нові системи Patriot, - міністр оборони Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін вже майже вичерпав можливості для надання нової військової підтримки Україні, зокрема поставити більше систем ППО Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на пресконференції зі своїм литовським колегою Робертасом Каунасом, цитує Die Zeit.

Пісторіус закликає союзників України надати більшу підтримку протиповітряній обороні країни. Причиною цього є те, що Німеччина, за його словами, вже майже не має можливостей для надання підтримки Києву.

Він заявив, що Німеччина "зробила надзвичайно багато" для протиповітряної оборони України, оскільки Берлін передав Києву понад третину німецьких систем Patriot.

"Наразі подальші поставки неможливі, тому що німецька армія сама чекає на заміну", - додав Пісторіус.

Про переговори в ОАЕ

Крім того, Німеччина є єдиним постачальником систем IRIS-T і постійно озброює Україну. Однак з огляду на значне посилення російських атак цього недостатньо, вважає міністр оборони країни.

"Тому було б добре, якби хтось ще знайшов і зміг поставити щось для підтримки України", - зауважив Пісторіус.

Крім того, він назвав особливо цинічними останні російські атаки на Україну у період перемовин в ОАЕ про можливе перемир'я: "Це терор проти населення, що суперечить міжнародному праву".

  • Нагадаємо, що 2 листопада повідомлялося про те, що українська протиповітряна оборона посилилася зенітно-ракетними комплексами Patriot від Німеччини.
  • Раніше стало відомо, що Німеччина поставила Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot, які були обіцяні у серпні, а також уже дев’яту систему IRIS-T.

Топ коментарі
+5
Не понимаю, зачем это в Цензоре.Нет объявлять?... Вы ещё путину позвоните, расскажите об этом....
26.01.2026 23:47 Відповісти
+4
Ми знаємо, що не ППО, але ними можна було рознести заводи на Росії, що виготовляють смертоносну зброю і ракети до їх ППО. Ще у 2019 році ''барига'' залишив проекти нашої системи ППО ''Кільчень'', але діюча влада палець об палець не вдарила щоб зробити своє. Хоча для цього було все. Ще раз напишу, що якби у 2019 вибрали Порошенка, то вже точно були б свої системи ППО, в більше вірогідно, що в нападу не було у 2022 році, бо замість розміновувати - заміновували, замість відводити війська навпаки, будували їм фортифікації і замість асфальту - виробляли ракети.
27.01.2026 07:32 Відповісти
+2
не страшно..у нас є суперфламінги

чи нема ? )
26.01.2026 23:17 Відповісти
26.01.2026 23:17 Відповісти
фламінги то не ППО
26.01.2026 23:21 Відповісти
але ж воно може знищити все виробництво ракет на паРаші )

і їх вже щонайменше 3 тисячі ..чи ні ? )))

злийся в унітаз, зебіл
26.01.2026 23:27 Відповісти
не ППО ..і не ракети ...і взагалі не існують
26.01.2026 23:29 Відповісти
Побалакав ? Полегшало ? От і ладиком ! Сходи поспи поки ніщо не прилетіло , може присниться як фламінга збиває циркон чи хоча б кинжал . І не згадуй мені зельоних , я сам від них в ах. і((
27.01.2026 00:31 Відповісти
27.01.2026 07:32 Відповісти
Трамп обцяв продати 4 Петріоти -
26.01.2026 23:18 Відповісти
Трумп багато чого обіцяв ... гарна приказка є : "казав пан кожуха дам - слово його тепле " ((
27.01.2026 00:32 Відповісти
Так, Трамп обіцяв. А що обіцяв в 2019 році на виборах Зеленський? То чому ми бачимо пришибленого не нашого президента і не бачимо брехні від нашого?
27.01.2026 10:34 Відповісти
Старі теж не зможе ...
І "таурусів" теж не дасть ...
26.01.2026 23:22 Відповісти
Ядерні відходи можна засунути і в Точку-У
26.01.2026 23:26 Відповісти
Продай точку у , бо ті що були у 2022 вистріляли .
27.01.2026 00:33 Відповісти
Ну суперечить міжнародному праву, і що дальше? Глибоко занепокоєні...
26.01.2026 23:36 Відповісти
Так это открытое заявление министра обороны, в Мацкве уже знают.
27.01.2026 01:06 Відповісти
Україна на 100 відсотків залежна від США, як не крути , і як би не крутили дулі і каки місцеві пропержені диванні нафронтники чи нафронтниці, Америка скаже "ні" по патріотам Європа теж не продасть , бо останнє слово за США..а де свої аналоги патріотів?
27.01.2026 01:13 Відповісти
своих аналогов пэтриотов ни у кого в мире нет, спуститесь на землю.
27.01.2026 02:49 Відповісти
Підтримую. Свої аналоги "Петріотів", які мали назву "Кільчень" плем'я 73% рвазом зі своїм Вождьом закатали в асфальт. А сьогодні переводять стрілки то на США, то на Європу, то на інші країни. Вся відповідь і горе лежать тут, в Україні.
27.01.2026 10:37 Відповісти
І скільки тих кільченів було вироблено?
27.01.2026 12:46 Відповісти
Ахеренні в нас ''гаранти безпеки''. А що буде коли внаслідок мірного плану рашистам дати пів року-рік передишки і зняти санкції? Це притому що Німеччина за рік виробляє 300 ракет до ПВО а рашисти вироблять 10000 балістичних і крилатих ракет. Ще й стільки ж або більше закуплять за кордоном коли з Сосії знімуть санкції. Бо рашистам на відміну від України далекобійні ракети продають і не бачать в цьому ''ескалації''
27.01.2026 01:25 Відповісти
стотыщмильйонов кацапы выпускают. вот нахрена пургу такую нести, если все специалисты единодушны, шо их максимум - 1 шт. в день
27.01.2026 02:51 Відповісти
Франція не підтримує план ЄС щодо закупівлі британських Storm Shadow для України...Німеччина не зможе поки що постачати Україні нові системи Patriot, - міністр оборони Пісторіус ...і ви хочете сказати шо керівник мафіозного зеленного племені ,керує світом ?!!! І шо воно робить так , як треба для України ?!!! ...Та його 🤡 вже пора гнати ср* ним віником з ОПи !!! ...
27.01.2026 08:05 Відповісти
А чого можна було очікувати після Давосу? Ось і перші ластівки прилетіли
27.01.2026 08:19 Відповісти
...За даними деяких нардепів і журналістів, до потоків чорної та сірої контрабанди, викритих НАБУ, були причетні, окрім прикордонників і митників, також особи з Офісу президента, МЗС, СБУ, ДБР, обласних держадміністрацій.

Тобто контрабанда не просто процвітає, а фактично зрослася з владою...
27.01.2026 08:09 Відповісти
от це і все ,шо робить цей 🤡 ?керівник мафіозного зеленного племені ...розграбовує Україну ?та здає нашу теріторію московії !!! То чому нам не дають зброю ,треба запитати племенного зелеленьського шакала !!!
27.01.2026 08:29 Відповісти
А коли було не так? Чи ти справді думаєш, що при минулих прикордонники і митники самодіяльністю займались, без відома влади? Смішна ти...
27.01.2026 12:48 Відповісти
я знаю шо таке прикордонникі , бо працювала в порту ,знаю яку контрабанду і шо , переганяли і суходолом і морем ,але завжди були в пріорітеті націнтереси , і тоді крали , але для себе на життя ...а коли грабували державу , дуже швидко сідали за грати ,це було при совку... маштаби розграбування зеленським мафіозним племям , у час війни зашкалюють ! За таке треба ,розстріл на місці ...бо війна !!!...
27.01.2026 13:06 Відповісти
да не вопрос,чувак..готовься отбиваться от раши параши
27.01.2026 11:05 Відповісти
Та не буде там ніхто ні від кого відбиватись. Дурних нема. Підпишуть новий Варшавський договір і будуть і далі торгувати.
27.01.2026 12:50 Відповісти
 
 