УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8309 відвідувачів онлайн
Новини Можливість третьої світової війни
2 075 26

У Німеччині готуються до нападу Росії на НАТО, - Times

У Німеччині готуються до нападу Росії на НАТО

У Німеччині вважають, що до нападу Росії на країни НАТО залишилося два-три роки. При цьому країна буде в епіцентрі подій, як один з ключових членів Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю керівника Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенанта Геральда Функе для Times.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Функе вважає, що через два, або три роки можна чекати сценарію атаки Росії на країни НАТО. В цьому випадку однією з головних проблем логістика, оскільки десятки тисяч солдатів НАТО потрібно буде переправити на фронт.

Але логістичні шляхи, скоріше за все, будуть пошкоджені російськими ракетно-дроновими ударами, саботажем або кібератаками. Німеччина в цьому сценарії буде одним з ключових логістичних центрів Альянсу.

"Для нас важливо зберегти Німеччину як логістичний центр і якомога довше керувати лініями постачання якомога плавніше, а це означає, що якщо один маршрут вийде з ладу, ми матимемо можливість використовувати інші", - пояснив генерал.

Також читайте: Німеччина не зможе поки що постачати Україні нові системи Patriot, - міністр оборони Пісторіус

Автор: 

війна (1606) Німеччина (8002) НАТО (7143) росія (69791)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
27.01.2026 13:56 Відповісти
+7
Тобто , вони дають нам два-три роки на існування. Мабуть вже все порахували, що без ппо та ракет ми більше не проіснуємо.
показати весь коментар
27.01.2026 14:07 Відповісти
+5
Якби Трамп був Президентом США у Німеччині ніхто б не вважав що до нападу Росії на країни НАТО залишилося два-три роки 🤔
показати весь коментар
27.01.2026 13:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Готуватися треба вже зараз - передати сталевому дикобразу більше фольксвагенів т4 і трохи грошей.
показати весь коментар
27.01.2026 13:54 Відповісти
Якби Трамп був Президентом США у Німеччині ніхто б не вважав що до нападу Росії на країни НАТО залишилося два-три роки 🤔
показати весь коментар
27.01.2026 13:55 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2026 13:56 Відповісти
Тобто , вони дають нам два-три роки на існування. Мабуть вже все порахували, що без ппо та ракет ми більше не проіснуємо.
показати весь коментар
27.01.2026 14:07 Відповісти
Ну это после перемирие через 2-3 года , явно во время войны и особенно после 7 лет войны с Украиной они сразу пойдут на нато , как то не логично
показати весь коментар
27.01.2026 14:12 Відповісти
Яке ще пєрємірєє? ***** до останнього кацапа буде нас вбивати та запускати по нас шахеди та ракети.
Нема вже ніякого НАТО і кацапня це знає, так що наштампують шахедів та будуть гатити по ЄВРОПАХ.
показати весь коментар
27.01.2026 14:26 Відповісти
Я даже не знаю что будет с рашкой в таком случаи
показати весь коментар
27.01.2026 14:34 Відповісти
Нічого не буде. ***** в цьому вже переконався.
показати весь коментар
27.01.2026 15:04 Відповісти
И пару месяцев на существование Полши
показати весь коментар
27.01.2026 14:54 Відповісти
ну вже "ікспєрди" давали Україні 2-3 дні. Так у Польщі принаймні є власні Abrams і K2, САУ K9 та Krab, системи РСЗВ HIMARS та K239 Chunmoo, літаки F-35 та FA-50, а також ППО Patriot. , резерв і бюджет, а в нас того всього не було
показати весь коментар
27.01.2026 15:35 Відповісти
В Україні замість цього є "гарний цар" з рецептами шашликів і його команда зрадників
показати весь коментар
27.01.2026 16:02 Відповісти
Нідерланди теж готуються. Дивився передачу на цю тему. Чуваки зіткнулися з дуже великою проблемою. Виявилося, що навіть якшо в тебе є гроші, за рік-два армію з нуля не побудувати. А ще іде великий спротив ідіотів...
показати весь коментар
27.01.2026 14:11 Відповісти
Коли нема людей що готові стати солдатами армію не побудувати ні за які гроші, а з такими людьми велика проблема
показати весь коментар
27.01.2026 14:25 Відповісти
Люди є, з цим якраз в НЛ проблем нема. А шо з тими людьми робити? Професійних вояків з досвідом розігнали, бази та приміщення переробили в овочесховища, танки і всяку іншу зброю розпродали. (Нічого не нагадує?) Тепер все це в темпі вальса відновлюють, але рухається повільніше ніж хотілося...
показати весь коментар
27.01.2026 14:43 Відповісти
нема там кого набрати в особовий склад, пацифістів які не готові захищати Неметчину трохи більше ніж дохрєна. А якщо хтось з політиків зробить кроки для мілітаризації то його поховає "політична опозиція" простим окриком "ви втягуєте нас у війну ... не нашу війну" 🤔
показати весь коментар
27.01.2026 15:05 Відповісти
«Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно.» (С)
показати весь коментар
27.01.2026 15:07 Відповісти
наївна ви людина, яка ніц не розуміє
показати весь коментар
27.01.2026 15:28 Відповісти
Наївна та людина, шо *******, не знаючи. Перекладаю вам "зеленого". Ви просто сліпий, бо не в Нідерландах
показати весь коментар
27.01.2026 15:37 Відповісти
Пан Сліпий походу ображений на європейців, шо вони не воюють за нього, поки він від ТЦК никається. Тому і вважає їх слабаками...
показати весь коментар
27.01.2026 15:52 Відповісти
А цей генераль функе промовчав, чи існуватиме Україна через 2-3 роки на момент ймовірного нападу. Недоговорює.
показати весь коментар
27.01.2026 14:40 Відповісти
буде. БО парашка видихається, їм треба "переміріє"
показати весь коментар
27.01.2026 15:38 Відповісти
Потрібно було готуватися ще як мінімум з 2014 року або ж з 2008 року після промови пуйла 2007 року в якій він фактично поставив ультиматум НАТО. Жаль що дійшло як до жирафа на 9-й день (майже за 19 років).
показати весь коментар
27.01.2026 14:56 Відповісти
Ключевой вопрос кто будет воевать? В той Германии немцев уже не осталось. Кто ещё арабы и африканцы? Вы их работать не можете заставить а тут воевать. А ну да, ещё сотни тысяч русни которая там обосновалась ещё с 90х. Они как раз помогут очень. Пенсы разъехались по Испания и Грециям, молодежи тоже проще выехать в Канаду или США. Никто там воевать не будет.
показати весь коментар
27.01.2026 15:02 Відповісти
з України по новостям воно видніше, звісно
показати весь коментар
27.01.2026 15:39 Відповісти
Авжеж готуються - шукають куди тікати.
показати весь коментар
27.01.2026 15:30 Відповісти
Ця війна вже вийшла за рамки окремої ділянки фронту. І да, ми не основний фронт, і да - ми дуже перебільуємо своє значення, і да ми сильно перебільшуємо фактор стримування Україною. Ще в бій не вступали КНР та КНДР, Іран. Росія - пісюрва і порівнянні з Китаєм, як би вони не проплачували військові рейтинги у всяких газетках: одні мають дохіба людських ресурсів (росія вже немає їх стільки), а інша - технологї і.. ресурси. Їх треба боятися, а не цього колоса на глиняних ножках. Але факт залишається фактом: ЄС булки розслабило і понадіялося на військову парасольку США, яка при Трампу всіх кинула. Хтось ниє про ракети? Так їх виготовляють 600 штук до Петроіота в рік! На весь світ. Вгадайте скільки штук уходить в Україні за один обстріл, якшо на одну балістику 3-4-ракети залпом. То саме і вся інша зброя, включаючи хаймерси, ракети до літаків, якими шахеди і ракети збивають. Штати всіх тримали в збройних заручниках, а тепер кинули всіх. Як по вашому - всі мають віддати останюю зброю і лишитися з голим задом тепер? ну да, ну да.
показати весь коментар
27.01.2026 15:48 Відповісти
 
 