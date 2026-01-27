У Німеччині готуються до нападу Росії на НАТО, - Times

У Німеччині вважають, що до нападу Росії на країни НАТО залишилося два-три роки. При цьому країна буде в епіцентрі подій, як один з ключових членів Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю керівника Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенанта Геральда Функе для Times.

Подробиці

Функе вважає, що через два, або три роки можна чекати сценарію атаки Росії на країни НАТО. В цьому випадку однією з головних проблем логістика, оскільки десятки тисяч солдатів НАТО потрібно буде переправити на фронт.

Але логістичні шляхи, скоріше за все, будуть пошкоджені російськими ракетно-дроновими ударами, саботажем або кібератаками. Німеччина в цьому сценарії буде одним з ключових логістичних центрів Альянсу.

"Для нас важливо зберегти Німеччину як логістичний центр і якомога довше керувати лініями постачання якомога плавніше, а це означає, що якщо один маршрут вийде з ладу, ми матимемо можливість використовувати інші", - пояснив генерал.

