Німеччина найближчим часом передасть Україні нові системи IRIS-T, - посол Томс

Німеччина вже передала Україні дев’ять систем протиповітряної оборони IRIS-T та очікує на постачання нових комплексів найближчим часом.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомив новий посол Німеччини в Україні Гайко Томс, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже передали насправді дев’ять систем IRIS-T, наскільки мені відомо, і найближчим часом очікується постачання ще нових систем IRIS-T", - сказав посол.

Томс зазначив, що забезпечення протиповітряної оборони є критично важливим, а Німеччина наразі залишається найбільшим партнером України у сфері надання ППО, водночас визнавши, що цієї допомоги все ще недостатньо.

Посол також нагадав, що наприкінці 2025 року Німеччина передала Україні два додаткові комплекси Patriot та продовжує постачання боєприпасів для систем протиповітряної оборони.

"Я знаю, що цього все ще недостатньо. Як я вже казав, я також живу тут і розумію, якою є ситуація, я знаю реалії. Але ми робимо все, що можемо, і докладаємо максимум зусиль, щоб підтримати Україну - як через безпосередню допомогу енергетичному сектору, так і через надання засобів протиповітряної оборони", - сказав Томс.

