Новини Допомога Україні від Німеччини
Німеччина найближчим часом передасть Україні нові системи IRIS-T, - посол Томс

Німеччина вже передала Україні дев’ять систем протиповітряної оборони IRIS-T та очікує на постачання нових комплексів найближчим часом.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомив новий посол Німеччини в Україні Гайко Томс, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже передали насправді дев’ять систем IRIS-T, наскільки мені відомо, і найближчим часом очікується постачання ще нових систем IRIS-T", - сказав посол.

Томс зазначив, що забезпечення протиповітряної оборони є критично важливим, а Німеччина наразі залишається найбільшим партнером України у сфері надання ППО, водночас визнавши, що цієї допомоги все ще недостатньо.

Посол також нагадав, що наприкінці 2025 року Німеччина передала Україні два додаткові комплекси Patriot та продовжує постачання боєприпасів для систем протиповітряної оборони.

"Я знаю, що цього все ще недостатньо. Як я вже казав, я також живу тут і розумію, якою є ситуація, я знаю реалії. Але ми робимо все, що можемо, і докладаємо максимум зусиль, щоб підтримати Україну - як через безпосередню допомогу енергетичному сектору, так і через надання засобів протиповітряної оборони", - сказав Томс.

  • Нагадаємо, що 2 листопада повідомлялося про те, що українська протиповітряна оборона посилилася зенітно-ракетними комплексами Patriot від Німеччини.

однією обороною перемоги не здобудешь...А де наші шахеди та фламинги які теж повинні кожної ночи кошмарити русню....все розкрадено зеленою наволочью...
28.01.2026 13:10 Відповісти
А можна передати, а потім вже оголосити про це?!
28.01.2026 13:28 Відповісти
Дякуємо німцям!
28.01.2026 13:40 Відповісти
Велика подяка німцям. А коли Голобородько передасть ЗСУ наші, українські системи ППО?
28.01.2026 13:54 Відповісти
 
 