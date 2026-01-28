Германия готовит новые поставки систем ПВО IRIS-T для Украины

Германия в ближайшее время передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T для усиления защиты неба.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью посла Германии в Украине Хайко Томса для "Суспільного".

Берлин продолжает системную поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны и остается ключевым партнером в этом направлении.

Планы Германии относительно поставок ПВО

Посол сообщил, что на сегодняшний день Украина уже получила девять систем IRIS-T. В ближайшее время ожидается прибытие новых комплексов.

Он подчеркнул, что надежная противовоздушная оборона является критически важной для безопасности Украины. Германия, по его словам, делает максимум возможного для поддержки.

Международная помощь и дополнительные поставки

Ранее Германия передала Украине два комплекса Patriot в конце 2025 года. Также продолжаются поставки боеприпасов для систем ПВО.

Украина в целом заказала 18 систем IRIS-T. Об этом ранее сообщал генеральный директор компании Diehl Defence Хельмут Раух.

Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук отмечала, что значительная часть ПВО поступает от США при финансировании ЕС. Кроме того, Украина ожидает французские ракеты для ПВО и истребители Mirage 2000-5.

К слову, Германия передаст Украине 33 мобильные теплоэлектростанции.

