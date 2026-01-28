Германия готовит новые поставки систем ПВО IRIS-T для Украины

Германия в ближайшее время передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T для усиления защиты неба.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью посла Германии в Украине Хайко Томса для "Суспільного".

  • Берлин продолжает системную поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны и остается ключевым партнером в этом направлении.

Планы Германии относительно поставок ПВО

Посол сообщил, что на сегодняшний день Украина уже получила девять систем IRIS-T. В ближайшее время ожидается прибытие новых комплексов.

"На данный момент передано девять систем IRIS-T, а в ближайшее время ожидается прибытие новых комплексов", — отметил Хайко Томс.

Он подчеркнул, что надежная противовоздушная оборона является критически важной для безопасности Украины. Германия, по его словам, делает максимум возможного для поддержки.

Международная помощь и дополнительные поставки

Ранее Германия передала Украине два комплекса Patriot в конце 2025 года. Также продолжаются поставки боеприпасов для систем ПВО.

Украина в целом заказала 18 систем IRIS-T. Об этом ранее сообщал генеральный директор компании Diehl Defence Хельмут Раух.

Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук отмечала, что значительная часть ПВО поступает от США при финансировании ЕС. Кроме того, Украина ожидает французские ракеты для ПВО и истребители Mirage 2000-5.

Крім того, Україна очікує на французькі ракети для ППО та винищувачі Mirage 2000-5.

Невже для Samp-T дадуть??? Чи це для Crotale?
28.01.2026 20:30 Ответить
Дуже сильно тішимося, шо в Німеччині тепер канцлер - справді дядько з яйцями. Мерц, Макрон, Павел. Дай їм Боже.
Прокладка анжела допомогла Україні на початку Війни трьома тисячами шоломів... То був встид на весь Світ. Мені дуже прикро, що мої співгромадяни стосовно меркельки і шредера не перейняли румунський досвід (я про долю Чаушеску)... Але сподіваємося на краще.
28.01.2026 20:32 Ответить
Скільки можна анонсувати? Дали тихо - отримали подяку та й по всьому. Але ні, треба оголосити на весь світ! Щоби що?. Просто реаліті-шоу якесь, а не війна. Наче у фільмі Голодні ігри
28.01.2026 21:21 Ответить
Знову анонсики...
Я наприклад можу анансувати що уряд Гаваїв розглядає можливість надання Україні Патріотів. А чому би і не розглянути. А хвилі по воді йдуть..
29.01.2026 01:31
 
 