Украина получает от Азербайджана очередную партию техники для энергосистемы

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут азербайджанские СМИ.

Это уже не первая такая помощь, направленная на поддержку энергетической инфраструктуры Украины в условиях длительного военного противостояния с Россией.

Новый груз с электрооборудованием

По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство энергетики страны организовало отправку очередного груза с электрооборудованием в Украину.

Груз отправился из Сумгаитского технологического парка. Его главная цель – поддержать энергетический сектор нашего государства во время сложной ситуации с электроснабжением.

История помощи и международный контекст

Азербайджан уже ранее оказывал Украине гуманитарную поддержку, связанную с энергетическим обеспечением.

В частности, на прошлой неделе страна отправила генераторы, чтобы укрепить электроснабжение в пострадавших регионах.

"Это важный шаг для стабилизации энергетической ситуации в Украине, особенно после массированных обстрелов инфраструктуры", – отметили эксперты.

Международное сообщество продолжает поддерживать Украину не только энергетически, но и политически и финансово. Например, на днях правительство Чехии выделило полмиллиона долларов для закупки генераторов на фоне критической ситуации из-за российских ударов по энергосистеме.

Накануне премьер Юлия Свириденко заявила, что ряд стран также высказались за помощь Украине. Будут передавать такое энергетическое оборудование: 

  • Европейский Союз: 447 генераторов;
  • Италия: 10 млн евро в Фонд и еще дополнительные 50 млн евро заложены в бюджет на 2026 год;
  • Литва: 90 генераторов;
  • Нидерланды: 23 млн евро на финансирование закупки газа, ремонт электростанций и поставку генераторов и кабелей;
  • Германия: 60 млн евро поддержки и дополнительное оборудование, которое включает 33 когенерационные установки, 15 мобильных гибридных генераторов, 300 фотоэлектрических установок, 375 аккумуляторных батарей, 31 котельную установку, 45 единиц строительной техники и 10 бойлеров;
  • Соединенное Королевство: почти 23 млн евро в Фонд;
  • США: более $400 млн на гуманитарные проекты поддержки украинцев в этой ситуации;
  • Франция: более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт;
  • Япония: 140 генераторов малой и средней мощности, 60 малых и средних трансформаторов и оборудование для ремонтных работ, 2 когенерационные установки, 13 комплектов частотных преобразователей.

смачно пуйлу в рожу харкнули
власне всі би так робили, то проблем було менше
27.01.2026 18:43 Ответить
Азербайджанці як і українці знають, що таке рашизм.
Подяка Азербайджану за допомогу.
27.01.2026 18:57 Ответить
Подяка Азербайджану! Тільки нахіба ото все анонсувати? рашка ж не анонсує, що і коли отримує від союзників
27.01.2026 19:00 Ответить
Щиро дякуємо!
27.01.2026 19:06 Ответить
Молодці дякуєм
27.01.2026 19:10 Ответить
Дякуємо азербайджанському народу.
27.01.2026 19:11 Ответить
Чох сахол гардаш,пусть Аллах тебе помогает.
27.01.2026 19:27 Ответить
Вже і Азербайджан направляє допомогу. Подяка їм за це. До цього направляли всі дружні нам держави. Небайдужі по всьому світу збирають гроші і направляють в Україну, щоб хоч якось допомогти. Волонтери збирають по гривні і направляють на фронт, щоб втримати прорив, бо про них також хто мало подумав. Бізнесмени різних штибів допомагають фронту і людям. Ненависний ''зеленій владі'' Порошенко також допомагає всім українцям, хоча Голобородько його обклав санкціями.., а хтось бачив, щоб сім'я Голобородька' привезла на фронт генератори, РЕБи, техніку, амуніцію, продукти?Чи киянам щось привезли? Чи може ''квартал'' з міндічами розкошелились? А дудки, вони можуть вивозити тільки з України.
27.01.2026 19:30 Ответить
 
 