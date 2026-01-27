Украина получает от Азербайджана очередную партию техники для энергосистемы
Украина получила новую партию энергетической помощи от Азербайджана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут азербайджанские СМИ.
Это уже не первая такая помощь, направленная на поддержку энергетической инфраструктуры Украины в условиях длительного военного противостояния с Россией.
Новый груз с электрооборудованием
По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство энергетики страны организовало отправку очередного груза с электрооборудованием в Украину.
Груз отправился из Сумгаитского технологического парка. Его главная цель – поддержать энергетический сектор нашего государства во время сложной ситуации с электроснабжением.
История помощи и международный контекст
Азербайджан уже ранее оказывал Украине гуманитарную поддержку, связанную с энергетическим обеспечением.
В частности, на прошлой неделе страна отправила генераторы, чтобы укрепить электроснабжение в пострадавших регионах.
"Это важный шаг для стабилизации энергетической ситуации в Украине, особенно после массированных обстрелов инфраструктуры", – отметили эксперты.
Международное сообщество продолжает поддерживать Украину не только энергетически, но и политически и финансово. Например, на днях правительство Чехии выделило полмиллиона долларов для закупки генераторов на фоне критической ситуации из-за российских ударов по энергосистеме.
Накануне премьер Юлия Свириденко заявила, что ряд стран также высказались за помощь Украине. Будут передавать такое энергетическое оборудование:
- Европейский Союз: 447 генераторов;
- Италия: 10 млн евро в Фонд и еще дополнительные 50 млн евро заложены в бюджет на 2026 год;
- Литва: 90 генераторов;
- Нидерланды: 23 млн евро на финансирование закупки газа, ремонт электростанций и поставку генераторов и кабелей;
- Германия: 60 млн евро поддержки и дополнительное оборудование, которое включает 33 когенерационные установки, 15 мобильных гибридных генераторов, 300 фотоэлектрических установок, 375 аккумуляторных батарей, 31 котельную установку, 45 единиц строительной техники и 10 бойлеров;
- Соединенное Королевство: почти 23 млн евро в Фонд;
- США: более $400 млн на гуманитарные проекты поддержки украинцев в этой ситуации;
- Франция: более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт;
- Япония: 140 генераторов малой и средней мощности, 60 малых и средних трансформаторов и оборудование для ремонтных работ, 2 когенерационные установки, 13 комплектов частотных преобразователей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
власне всі би так робили, то проблем було менше
Подяка Азербайджану за допомогу.