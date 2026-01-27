Україна отримує від Азербайджану чергову партію техніки для енергосистеми

Україна отримала нову партію енергетичної допомоги від Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть азербайджанські ЗМІ.

Це вже не перша така допомога, спрямована на підтримку енергетичної інфраструктури України в умовах тривалого воєнного протистояння з Росією.

Новий вантаж з електрообладнанням

За розпорядженням президента Азербайджану Ільхама Алієва Міністерство енергетики країни організувало відправлення чергового вантажу з електрообладнанням до України.

Вантаж вирушив із Сумгаїтського технологічного парку. Його головна мета – підтримати енергетичний сектор нашої держави під час складної ситуації з електропостачанням.

Історія допомоги та міжнародний контекст

Азербайджан уже раніше надавав Україні гуманітарну підтримку, пов’язану з енергетичним забезпеченням.

Зокрема, минулого тижня країна відправила генератори, щоб зміцнити електропостачання в постраждалих регіонах.

"Це важливий крок для стабілізації енергетичної ситуації в Україні, особливо після масованих обстрілів інфраструктури", – зазначили експерти.

Міжнародна спільнота продовжує підтримувати Україну не лише енергетично, а й політично та фінансово. Наприклад, днями уряд Чехії виділив півмільйона доларів для закупівлі генераторів на тлі критичної ситуації через російські удари по енергосистемі.

Напередодні прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що ряд країн також висловилися допомогти Україні. Передаватимуть таке енергетичне обладнання:

Європейський Союз : 447 генераторів;

: 447 генераторів; Італія : 10 млн євро до Фонду та ще додаткові 50 млн євро закладені в бюджет на 2026 рік;

: 10 млн євро до Фонду та ще додаткові 50 млн євро закладені в бюджет на 2026 рік; Литва : 90 генераторів;

: 90 генераторів; Нідерланди : 23 млн євро на фінансування закупівлі газу, ремонт електростанцій та постачання генераторів і кабелів;

: 23 млн євро на фінансування закупівлі газу, ремонт електростанцій та постачання генераторів і кабелів; Німеччина : 60 млн євро підтримки та додаткове обладнання, яке включає 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів;

: 60 млн євро підтримки та додаткове обладнання, яке включає 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів; Сполучене Королівство : майже 23 млн євро до Фонду;

: майже 23 млн євро до Фонду; США : понад $400 млн на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї цими;

: понад $400 млн на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї цими; Франція : понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт;

: понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт; Японія: 140 генераторів малої і середньої потужності, 60 малих і середніх трансформаторів та обладнання для ремонтних робіт, 2 когенераційні установки, 13 комплектів частотних перетворювачів.

