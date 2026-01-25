У Києві найскладніша ситуація з електро- і теплопостачанням у Деснянському районі, - ДТЕК

Станом на вечір 25 січня у Києві найскладніша ситуація з електропостачанням та теплом спостерігається у Деснянському районі.

За даними компанії, проблеми з енергопостачанням пов’язані з одночасним включенням потужних електроприладів після відновлення світла. Пошкоджені обстрілами мережі працюють як батареї, на які вони не розраховані, що призводить до нових аварій та затягування відновлення подачі електроенергії.

Рекомендації для мешканців

Група ДТЕК закликає киян зменшити навантаження на електромережі. Рекомендується не вмикати одночасно потужні прилади в кожній квартирі, а користуватися ними по черзі, щоб пришвидшити повернення світла та уникнути нових аварій.

"Пошкоджені обстрілами мережі взяли на себе роль батарей, на яку не розраховані. Коли в кожній квартирі одночасно працюють потужні прилади, виникають нові аварії. Повернення світла затягується ще більше. Тому зараз дуже важливий внесок кожного з нас. Просимо не вмикати одночасно потужні електроприлади. Користуйтесь, будь ласка, ними по черзі", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Ситуація у Києві залишається складною

У Києві наразі без теплопостачання залишаються 1330 багатоповерхівок. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла. Допомагають київським фахівцям і бригади з декількох інших міст України та бригади "Укрзалізниці". Дякую всім, хто сьогодні підтримує та допомагає столиці!", - написав Кличко.

У Києві нині розгорнуто 1300 пунктів незламності та 91 пункт обігріву, а також планується відкрити ще два великі пункти. У таких пунктах люди можуть зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити гаджети та скористатися зв’язком.

Hайбільшу частку у структурі імпорту електроенергії України і надалі займає Угорщина.

Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.

Угорщина була найбільшим імпортером електроенергії з СРСР серед країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).

У 1970-80-х роках Угорщина стабільно займала перше місце за обсягами закупівель радянської електроенергії. Наприклад, у середині 1980-х років на Угорщину припадало близько 30-40% всього радянського експорту електроенергії в соціалістичні країни.

Основні постачання йшли через об'єднану енергосистему «Мир». Ключову роль відігравала унікальна для того часу лінія електропередач 750 кВ «Вінниця - Західноукраїнська - Альбертірша», введена в експлуатацію в 1979 році. Вона безпосередньо поєднувала енергосистему СРСР з угорською. На відміну від Польщі (багатої на вугілля) або Румунії (яка мала власні запаси нафти та газу), Угорщина мала обмежені паливні ресурси, що робило прямі постачання електроенергії найбільш вигідними.

За останні десять років сонячна енергія зросла й тепер забезпечує чверть електроенергії Угорщини. У 2024 році вона обійшла газ і стала другим за величиною джерелом електроенергії після ядерної.

Орбан непогано заробляє на експорті електроенергії до України, перепродуючи електроенергію сусідів та свої надлишки.
25.01.2026 22:17 Відповісти
25.01.2026 22:30 Відповісти
https://transparency.entsoe.eu/transmission/physicalFlows?appState=%7B%22sa%22%3A%5B%22BZN%7C10Y1001C--000182%22%5D%2C%22st%22%3A%22BZN%22%2C%22mm%22%3Atrue%2C%22ma%22%3Afalse%2C%22sp%22%3A%22HALF%22%2C%22dt%22%3A%22MAP%22%2C%22df%22%3A%222026-01-25%22%2C%22tz%22%3A%22CET%22%7D______-сьогодні від 19 до 20год ми одержали від:Польща 380Мват,Словакія 638Мв,Молдавія 532Мв,__віддали Угорщині 3Мв,Румунії 120Мв---але одне не ясно-мабуть Румунська е/е через Молд до нас на південь а з ХмАЕС ми їм повертаєм-а може ми їм повертаєм борги.бо 2024році ми від них весь рік одержували е/е
25.01.2026 23:04 Відповісти
25.01.2026 23:15 Відповісти
26.01.2026 00:58 Відповісти
що замітив на тлі блекаутів і всієї цієї сраки що відбувається - нема крадіжок,мародерства і вандалізму.народ тримається достойно.ну якщо не брати в розрахунок владу - звісно.
