У Києві найскладніша ситуація з електро- і теплопостачанням у Деснянському районі, - ДТЕК

Станом на вечір 25 січня у Києві найскладніша ситуація з електропостачанням та теплом спостерігається у Деснянському районі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Tелеграмі Групи ДТЕК.

За даними компанії, проблеми з енергопостачанням пов’язані з одночасним включенням потужних електроприладів після відновлення світла. Пошкоджені обстрілами мережі працюють як батареї, на які вони не розраховані, що призводить до нових аварій та затягування відновлення подачі електроенергії.

Рекомендації для мешканців

Група ДТЕК закликає киян зменшити навантаження на електромережі. Рекомендується не вмикати одночасно потужні прилади в кожній квартирі, а користуватися ними по черзі, щоб пришвидшити повернення світла та уникнути нових аварій.

"Пошкоджені обстрілами мережі взяли на себе роль батарей, на яку не розраховані. Коли в кожній квартирі одночасно працюють потужні прилади, виникають нові аварії. Повернення світла затягується ще більше. Тому зараз дуже важливий внесок кожного з нас. Просимо не вмикати одночасно потужні електроприлади. Користуйтесь, будь ласка, ними по черзі", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Ситуація у Києві залишається складною

У Києві наразі без теплопостачання залишаються 1330 багатоповерхівок. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла. Допомагають київським фахівцям і бригади з декількох інших міст України та бригади "Укрзалізниці". Дякую всім, хто сьогодні підтримує та допомагає столиці!", - написав Кличко.

У Києві нині розгорнуто 1300 пунктів незламності та 91 пункт обігріву, а також планується відкрити ще два великі пункти. У таких пунктах люди можуть зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити гаджети та скористатися зв’язком.

Раніше ми повідомляли, що у Деснянському районі Києва через відсутність тепла маломобільних людей переміщують до пансіонатів.

