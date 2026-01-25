В Киеве самая сложная ситуация с электро- и теплоснабжением в Деснянском районе, - ДТЭК
По состоянию на вечер 25 января в Киеве самая сложная ситуация с электроснабжением и теплом наблюдается в Деснянском районе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Группы ДТЭК.
По данным компании, проблемы с энергоснабжением связаны с одновременным включением мощных электроприборов после восстановления света. Поврежденные обстрелами сети работают как батареи, на которые они не рассчитаны, что приводит к новым авариям и затягиванию восстановления подачи электроэнергии.
Рекомендации для жителей
Группа ДТЭК призывает киевлян уменьшить нагрузку на электросети. Рекомендуется не включать одновременно мощные приборы в каждой квартире, а пользоваться ими по очереди, чтобы ускорить возвращение света и избежать новых аварий.
"Поврежденные обстрелами сети взяли на себя роль батарей, на которую не рассчитаны. Когда в каждой квартире одновременно работают мощные приборы, возникают новые аварии. Возвращение света затягивается еще больше. Поэтому сейчас очень важен вклад каждого из нас. Просим не включать одновременно мощные электроприборы. Пользуйтесь, пожалуйста, ими по очереди", - говорится в сообщении ДТЭК.
Ситуация в Киеве остается сложной
В Киеве пока без теплоснабжения остаются 1330 многоэтажек. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все дома, где нет тепла. Помогают киевским специалистам и бригады из нескольких других городов Украины и бригады "Укрзализныци". Благодарю всех, кто сегодня поддерживает и помогает столице!" - написал Кличко.
В Киеве сейчас развернуто 1300 пунктов несокрушимости и 91 пункт обогрева, а также планируется открыть еще два крупных пункта. В таких пунктах люди могут согреться, получить горячие напитки, зарядить гаджеты и воспользоваться связью.
Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.
Угорщина була найбільшим імпортером електроенергії з СРСР серед країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).
У 1970-80-х роках Угорщина стабільно займала перше місце за обсягами закупівель радянської електроенергії. Наприклад, у середині 1980-х років на Угорщину припадало близько 30-40% всього радянського експорту електроенергії в соціалістичні країни.
Основні постачання йшли через об'єднану енергосистему «Мир». Ключову роль відігравала унікальна для того часу лінія електропередач 750 кВ «Вінниця - Західноукраїнська - Альбертірша», введена в експлуатацію в 1979 році. Вона безпосередньо поєднувала енергосистему СРСР з угорською. На відміну від Польщі (багатої на вугілля) або Румунії (яка мала власні запаси нафти та газу), Угорщина мала обмежені паливні ресурси, що робило прямі постачання електроенергії найбільш вигідними.
За останні десять років сонячна енергія зросла й тепер забезпечує чверть електроенергії Угорщини. У 2024 році вона обійшла газ і стала другим за величиною джерелом електроенергії після ядерної.
Орбан непогано заробляє на експорті електроенергії до України, перепродуючи електроенергію сусідів та свої надлишки.
