В Киеве самая сложная ситуация с электро- и теплоснабжением в Деснянском районе, - ДТЭК

По состоянию на вечер 25 января в Киеве самая сложная ситуация с электроснабжением и теплом наблюдается в Деснянском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Группы ДТЭК.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным компании, проблемы с энергоснабжением связаны с одновременным включением мощных электроприборов после восстановления света. Поврежденные обстрелами сети работают как батареи, на которые они не рассчитаны, что приводит к новым авариям и затягиванию восстановления подачи электроэнергии.

Рекомендации для жителей

Группа ДТЭК призывает киевлян уменьшить нагрузку на электросети. Рекомендуется не включать одновременно мощные приборы в каждой квартире, а пользоваться ими по очереди, чтобы ускорить возвращение света и избежать новых аварий.

"Поврежденные обстрелами сети взяли на себя роль батарей, на которую не рассчитаны. Когда в каждой квартире одновременно работают мощные приборы, возникают новые аварии. Возвращение света затягивается еще больше. Поэтому сейчас очень важен вклад каждого из нас. Просим не включать одновременно мощные электроприборы. Пользуйтесь, пожалуйста, ими по очереди", - говорится в сообщении ДТЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Лев XIV призвал активизировать усилия для прекращения войны в Украине

Ситуация в Киеве остается сложной

В Киеве пока без теплоснабжения остаются 1330 многоэтажек. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все дома, где нет тепла. Помогают киевским специалистам и бригады из нескольких других городов Украины и бригады "Укрзализныци". Благодарю всех, кто сегодня поддерживает и помогает столице!" - написал Кличко.

В Киеве сейчас развернуто 1300 пунктов несокрушимости и 91 пункт обогрева, а также планируется открыть еще два крупных пункта. В таких пунктах люди могут согреться, получить горячие напитки, зарядить гаджеты и воспользоваться связью.

Ранее мы сообщали, что в Деснянском районе Киева из-за отсутствия тепла маломобильных людей перемещают в пансионаты.

Читайте также: 88 тыс. семей в Киеве снова без света после атаки РФ, - ДТЭК