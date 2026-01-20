Азербайджан відправив в Україну черговий вантаж електрообладнання на $1 млн

З території Сумгаїтського технологічного парку до України відправили чергову партію гуманітарної допомоги з електрообладнанням від Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АЗЕРТАДЖ, відправлення допомоги забезпечене Міністерством енергетики відповідно до Розпорядження Президента Азербайджану Ільхама Алієва від 16 січня 2026 року.

Що передав Азербайджан

До складу гуманітарного вантажу увійшли:

  • 12 панелей низької напруги,
  • 11 генераторів,
  • 5 трансформаторів та
  • 27 тис. метрів кабелів та проводів.

Загальна вартість допомоги, організованої на підставі звернення української сторони, становить 1 млн доларів США.

Також читайте: Азербайджан вручив Росії ноту протесту через пошкодження посольства в Києві внаслідок масованої атаки

Допомога від Азербайджану
Зазначається, що Азербайджан і раніше надсилав в Україну гуманітарну допомогу, пов'язану з електропостачанням. Загальна вартість гуманітарної допомоги, наданої Азербайджаном Україні, включаючи допомогу на відновлення та реконструкцію, вже перевищила 45 млн доларів США.

Також читайте: Акумулятори, генератори та котельні: 17 країн надали Україні енергетичне обладнання, - Сибіга

Сьогодні проїзджав повз дві зруйновані п*дор@ми підстанції в Одесі - на відстані десь біля 700 метрів одна від одної. Молю Бога, аби все це повернулось до них.

Дякую, друзі!
20.01.2026 16:19 Відповісти
Дякуємо Азербайджану за надану допомогу!
20.01.2026 16:24 Відповісти
Нафіга це озвучувати публічно, щоб підсвітити кацапам?
20.01.2026 16:27 Відповісти
 
 