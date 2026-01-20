Азербайджан відправив в Україну черговий вантаж електрообладнання на $1 млн

З території Сумгаїтського технологічного парку до України відправили чергову партію гуманітарної допомоги з електрообладнанням від Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АЗЕРТАДЖ, відправлення допомоги забезпечене Міністерством енергетики відповідно до Розпорядження Президента Азербайджану Ільхама Алієва від 16 січня 2026 року.

Що передав Азербайджан

До складу гуманітарного вантажу увійшли:

12 панелей низької напруги,

11 генераторів,

5 трансформаторів та

27 тис. метрів кабелів та проводів.

Загальна вартість допомоги, організованої на підставі звернення української сторони, становить 1 млн доларів США.

Зазначається, що Азербайджан і раніше надсилав в Україну гуманітарну допомогу, пов'язану з електропостачанням. Загальна вартість гуманітарної допомоги, наданої Азербайджаном Україні, включаючи допомогу на відновлення та реконструкцію, вже перевищила 45 млн доларів США.

