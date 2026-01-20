РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14496 посетителей онлайн
Новости Фото Сотрудничество Украины и Азербайджана
12 545 3

Азербайджан отправил в Украину очередной груз электрооборудования на $1 млн

азербайджан

С территории Сумгаитского технологического парка в Украину отправили очередную партию гуманитарной помощи с электрооборудованием из Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отправка помощи обеспечена Министерством энергетики в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 января 2026 года.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что передал Азербайджан

В состав гуманитарного груза вошли:

  • 12 панелей низкого напряжения,
  • 11 генераторов,
  • 5 трансформаторов и
  • 27 тыс. метров кабелей и проводов.

Общая стоимость помощи, организованной на основании обращения украинской стороны, составляет 1 млн долларов США.

Помощь от Азербайджана
Отмечается, что Азербайджан и ранее направлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением. Общая стоимость гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном Украине, включая помощь на восстановление и реконструкцию, уже превысила 45 млн долларов США.

Автор: 

Азербайджан (818) помощь (8282)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сьогодні проїзджав повз дві зруйновані п*дор@ми підстанції в Одесі - на відстані десь біля 700 метрів одна від одної. Молю Бога, аби все це повернулось до них.

Дякую, друзі!
показать весь комментарий
20.01.2026 16:19 Ответить
Дякуємо Азербайджану за надану допомогу!
показать весь комментарий
20.01.2026 16:24 Ответить
Нафіга це озвучувати публічно, щоб підсвітити кацапам?
показать весь комментарий
20.01.2026 16:27 Ответить
 
 