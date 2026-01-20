Азербайджан отправил в Украину очередной груз электрооборудования на $1 млн

С территории Сумгаитского технологического парка в Украину отправили очередную партию гуманитарной помощи с электрооборудованием из Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отправка помощи обеспечена Министерством энергетики в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 января 2026 года.

Что передал Азербайджан

В состав гуманитарного груза вошли:

12 панелей низкого напряжения,

11 генераторов,

5 трансформаторов и

27 тыс. метров кабелей и проводов.

Общая стоимость помощи, организованной на основании обращения украинской стороны, составляет 1 млн долларов США.

Отмечается, что Азербайджан и ранее направлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением. Общая стоимость гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном Украине, включая помощь на восстановление и реконструкцию, уже превысила 45 млн долларов США.

