Азербайджан отправил в Украину очередной груз электрооборудования на $1 млн
С территории Сумгаитского технологического парка в Украину отправили очередную партию гуманитарной помощи с электрооборудованием из Азербайджана.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отправка помощи обеспечена Министерством энергетики в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 января 2026 года.
Что передал Азербайджан
В состав гуманитарного груза вошли:
- 12 панелей низкого напряжения,
- 11 генераторов,
- 5 трансформаторов и
- 27 тыс. метров кабелей и проводов.
Общая стоимость помощи, организованной на основании обращения украинской стороны, составляет 1 млн долларов США.
Отмечается, что Азербайджан и ранее направлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением. Общая стоимость гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном Украине, включая помощь на восстановление и реконструкцию, уже превысила 45 млн долларов США.
