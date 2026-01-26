Свириденко: Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року

Свириденко про стан української енергетики

Для української енергетики цей тиждень став одним із найскладніших з часів блекауту 2022 року. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. Після двох комбінованих атак 20 і 23 січня, на тлі сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема зазнала надзвичайного навантаження", - розповіла глава уряду.

За її словами, після першої атаки одночасно без світла залишалося до 85% споживачів, наприкінці тижня вже 60% було заживлено. Над відновленням електропостачання працюють понад 180 бригад енергетиків, комунальників і залізничників. Водолази ДСНС протягом тижня працювали у крижаній воді, щоб відремонтувати труби однієї з ТЕЦ.

"Уряд максимально наростив імпорт електроенергії, а також створив умови для швидкого підключення розподіленої генерації. Усі звернення бізнесу на платформі "Пульс" щодо підключення когенераційних установок у терміновому порядку готове опрацьовувати Мінекономіки", - зазначила Свириденко.

Робота Пунктів незламності

  • Також Кабмін розширив мережу Пунктів незламності — опорні пункти працюватимуть до 48 годин безперервно.
  • Загалом по всій країні функціонує понад 10 600 пунктів, якими за тиждень скористалося більше 130 тисяч людей.

У районах житлових масивів, де в будинках немає газового опалення, діють пункти гарячого харчування.

Допомога маломобільним людям 

"Особлива увага — маломобільним людям. Мінсоцполітики опрацьовує запити таких громадян за номером 112 у першочерговому порядку. Організовано регулярний обхід таких громадян для надання допомоги в умовах відсутності тепла в оселях. ДСНС розгорнуло додаткові пункти допомоги з ліжкомісцями для маломобільних людей", - розповіла Свириденко.

Підтримка бізнесу 

Крім цього, прем’єрка нагадала про запровадження програм підтримки для бізнесу.

"Малий і середній бізнес отримає додаткову підтримку. ФОПи 2-ї і 3-ї груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, зможуть оформити одноразову допомогу від 7 500 до 15 000 грн на генератори, їхній ремонт та пальне. Для підприємців діятимуть кредити під 0% на купівлю енергетичного обладнання", - розповіла очільниця Кабміну.

Допомога громадам

Також Свириденко повідомила, що цього тижня спрямовано 2,56 млрд грн з резервного фонду бюджету на мобільну генерацію для областей із критичною потребою: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської. Іншу підтримку постраждалим громадам та енергетичним компаніям надають через хаб при Міненерго та ДСНС.

Міжнародна підтримка

Окрім цього, за підсумками засідання "Енергетичного Рамштайну" партнери G7+ найближчим часом передадуть Україні понад 6 000 одиниць великого енергетичного обладнання для швидких ремонтів, а також спрямують додаткові внески до Фонду підтримки енергетики України.

Але ж винних нема.
З 2022 року влада тільки і займалася, що покращувала енергетику, будувала укриття, проектувала та впроваджувала розподілену генерацію?

Чи ні?
Чи ***** влада не робила з енергетикою 3 роки війни?
показати весь коментар
26.01.2026 00:47 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2026 01:16 Відповісти
якщо Ви киянин то мабуть і самі бачите що зробили по розподілені (якщо не бачите, я ворогу підказувати не збираюся)

і, напевне, Ви розумієте що закопати під землю декілька ТЕЦ на яких тримається Київ - то нереальне завдання, так як і повністю їх замінити розподіленою
показати весь коментар
26.01.2026 08:29 Відповісти
Ви, прям, побували на кожному об'єкті енергетики, що стверджуете, що "нічого не робилося" ? За три роки можна знищити будь-яку енергетичну систему будь-якої країни точковими масованими ударами. Де вас таких клепають - вам, фактично, втримали енергосистему, за найкоротший термін подали тепло в багато будинків, але ж ні - треба всюди шукати зраду і коментувати заради коментування. Чи ви хотіли, щоб війна йшла собі, йшла, десь повз вас, а ми захист побудуємо і - оппа - я в домікє!! Так так не буває, ще раз: жоден захист не витримає постійних системних ударів. Пора дорослішати - велкам в реальність
показати весь коментар
26.01.2026 08:46 Відповісти
А ви не чули плівки міндіча,про навіщо кидати гроші на вітер,це про будівництво захисту?А ви не чули про дефолт в Укренерго з вересня 23го року?А ви не чули про відмову центренерго шведам,на відновлення Трипільської тес,але на біопаливі(є проект)?А ви не чули про відмову галущенком японцям про побудову системи когенераційних установок в Україні.А ви не чули про сотні когенераційних установок подарованих містам України містами США ще два роки тому,які ржавіють зараз?Влада тільки збирає гроші допомоги,підвіщує таріфи(після блекату,забули?,а ці гроші ідуть в Енергоатом) і нічого не робить.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
26.01.2026 09:04 Відповісти
Можно оправдать что угодно идеей - жираф большой ему видней.
показати весь коментар
26.01.2026 10:10 Відповісти
Я прям бачу наслідки.
І всі чули записи, як їх будували.

Тому йди ***** з своїми спробами відбілити ЗЄ-мародерню.
показати весь коментар
26.01.2026 10:24 Відповісти
Чого нема винних ? Он в Києві ЛІДОР призначив винним в усіх бідах мера-Боксера , а те що ЛІДОР призначив на Голову Міської Військової Адміністрації свого Ткаченка ( в дівоцтві - Мамєдов ), то про це ЛІДОР вже не пам'ятає!
показати весь коментар
26.01.2026 10:24 Відповісти
ЗЄ не тілтєьки призначив Ткаченка, а ще віддав йому на розпил вкрадені у Києва 8 мільярдів гривень.
показати весь коментар
26.01.2026 10:27 Відповісти
Що в перекладі на людську означає:» І якого Зеленського я подалася із стюардеси в премʼєр -міністерки?»
показати весь коментар
26.01.2026 00:55 Відповісти
«Добре», що свириденко з єрмаком та кабміндічами і власниками облЕнерго, своїм перебуванням на посадах, завчасно допомогли ******, отими грошовими поборами=мародерством, щоб добити СТРАТЕГІЧНУ галузі України, що призвело до загибелі Українців!!
Керовніки на посадах в ГПУ і ДБР, нервово гризуть нігті!!!
показати весь коментар
26.01.2026 01:39 Відповісти
Аби Ви не ******іли, про єнергетику, то було би набагато легше
показати весь коментар
26.01.2026 01:55 Відповісти
Констатація фактів та пояснення причин того що відбулося не є функцією державного керівника.
Передбачення і формування сприятливого майбутнього - є.
А для констатацій досить експердів телевізійних, звичайного рівня тупості.
Як вже дістали ці жерці карго культа у владі, що по цей бік Атлантики, що по той.
показати весь коментар
26.01.2026 06:58 Відповісти
Зелена влада - це не тільки тиждень, це катастрофа України. Негайно потрібне створення Уряду національного спасіння, поки ще є такі можливості.
показати весь коментар
26.01.2026 07:19 Відповісти
Ми про це здогадуемось і без прем'єр-міністер Юлія Свириденко. Не бачимо і не відчуваемо, що щось робиться для покращення ситуації.
показати весь коментар
26.01.2026 07:55 Відповісти
Найскладніше попереду.
показати весь коментар
26.01.2026 08:13 Відповісти
Отак читаєш і дивуєшся, наскільки бути некомпетентним, щоб такому статись. Де ви були 4 роки, слуги- агов! Займались дерибаном, відкатами! У вас совість є? Ви хоть щось зробили для України, ніфіга, за рахунок патріотизму українського народу країна тримається! Ні ракет, нв дронів, а одні пуки, нафіга блекаут робити в Москві, зробіть хоча б на Белороді, Курщині, Ростові! Тільки один піар! А воїни наші , то гинуть, залишаються матері, діти без сина, батька, та навіть дівчата захищають Україну! Хоч одна гнида з Кварталу 95 пішла воювати, чи з партії регіонів, хто воює? Ви ублюдки знищуєте Україну і українців!
показати весь коментар
26.01.2026 08:43 Відповісти
Русня, випустивши десятки тисяч дронів і пару десятків тисяч ркакет не змогла повністю знищити нашу енергетику, а ви серйозно вважаєте, що пару сотень ракет змінять хід війни? ЛОЛ
показати весь коментар
26.01.2026 08:47 Відповісти
Пару сотень на москву - змінять.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
26.01.2026 09:06 Відповісти
ти шо терпіла
як ти воював?
показати весь коментар
26.01.2026 09:08 Відповісти
"Свириденко: Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року "

Раніше повідомляли "Свириденко провела селектор після нічної атаки: Оперативно відновлюємо пошкоджену генерацію, максимально наростили імпорт

Як вам Свириденко в ролі кризового мененджера?

Таке враження що випускники старшої групи дитячого садочка безпосередньо з пісочниці перебралися в урядовий квартал на пагорбах Печерська...
показати весь коментар
26.01.2026 09:29 Відповісти
Так важко було бо 2 міл'ярди з атомної енергетики тягти тож не шутєйне діло.
показати весь коментар
26.01.2026 10:08 Відповісти
 
 