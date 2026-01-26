"Свириденко: Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року "

Для української енергетики цей тиждень став одним із найскладніших з часів блекауту 2022 року.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. Після двох комбінованих атак 20 і 23 січня, на тлі сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема зазнала надзвичайного навантаження", - розповіла глава уряду.

Відновлення енергосистеми

За її словами, після першої атаки одночасно без світла залишалося до 85% споживачів, наприкінці тижня вже 60% було заживлено. Над відновленням електропостачання працюють понад 180 бригад енергетиків, комунальників і залізничників. Водолази ДСНС протягом тижня працювали у крижаній воді, щоб відремонтувати труби однієї з ТЕЦ.

"Уряд максимально наростив імпорт електроенергії, а також створив умови для швидкого підключення розподіленої генерації. Усі звернення бізнесу на платформі "Пульс" щодо підключення когенераційних установок у терміновому порядку готове опрацьовувати Мінекономіки", - зазначила Свириденко.

Робота Пунктів незламності

Також Кабмін розширив мережу Пунктів незламності — опорні пункти працюватимуть до 48 годин безперервно.

Загалом по всій країні функціонує понад 10 600 пунктів, якими за тиждень скористалося більше 130 тисяч людей.

У районах житлових масивів, де в будинках немає газового опалення, діють пункти гарячого харчування.

Допомога маломобільним людям

"Особлива увага — маломобільним людям. Мінсоцполітики опрацьовує запити таких громадян за номером 112 у першочерговому порядку. Організовано регулярний обхід таких громадян для надання допомоги в умовах відсутності тепла в оселях. ДСНС розгорнуло додаткові пункти допомоги з ліжкомісцями для маломобільних людей", - розповіла Свириденко.

Підтримка бізнесу

Крім цього, прем’єрка нагадала про запровадження програм підтримки для бізнесу.

"Малий і середній бізнес отримає додаткову підтримку. ФОПи 2-ї і 3-ї груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, зможуть оформити одноразову допомогу від 7 500 до 15 000 грн на генератори, їхній ремонт та пальне. Для підприємців діятимуть кредити під 0% на купівлю енергетичного обладнання", - розповіла очільниця Кабміну.

Допомога громадам

Також Свириденко повідомила, що цього тижня спрямовано 2,56 млрд грн з резервного фонду бюджету на мобільну генерацію для областей із критичною потребою: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської. Іншу підтримку постраждалим громадам та енергетичним компаніям надають через хаб при Міненерго та ДСНС.

Міжнародна підтримка

Окрім цього, за підсумками засідання "Енергетичного Рамштайну" партнери G7+ найближчим часом передадуть Україні понад 6 000 одиниць великого енергетичного обладнання для швидких ремонтів, а також спрямують додаткові внески до Фонду підтримки енергетики України.

