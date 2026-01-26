Свириденко: Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року
Для української енергетики цей тиждень став одним із найскладніших з часів блекауту 2022 року.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. Після двох комбінованих атак 20 і 23 січня, на тлі сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема зазнала надзвичайного навантаження", - розповіла глава уряду.
Відновлення енергосистеми
За її словами, після першої атаки одночасно без світла залишалося до 85% споживачів, наприкінці тижня вже 60% було заживлено. Над відновленням електропостачання працюють понад 180 бригад енергетиків, комунальників і залізничників. Водолази ДСНС протягом тижня працювали у крижаній воді, щоб відремонтувати труби однієї з ТЕЦ.
"Уряд максимально наростив імпорт електроенергії, а також створив умови для швидкого підключення розподіленої генерації. Усі звернення бізнесу на платформі "Пульс" щодо підключення когенераційних установок у терміновому порядку готове опрацьовувати Мінекономіки", - зазначила Свириденко.
Робота Пунктів незламності
- Також Кабмін розширив мережу Пунктів незламності — опорні пункти працюватимуть до 48 годин безперервно.
- Загалом по всій країні функціонує понад 10 600 пунктів, якими за тиждень скористалося більше 130 тисяч людей.
У районах житлових масивів, де в будинках немає газового опалення, діють пункти гарячого харчування.
Допомога маломобільним людям
"Особлива увага — маломобільним людям. Мінсоцполітики опрацьовує запити таких громадян за номером 112 у першочерговому порядку. Організовано регулярний обхід таких громадян для надання допомоги в умовах відсутності тепла в оселях. ДСНС розгорнуло додаткові пункти допомоги з ліжкомісцями для маломобільних людей", - розповіла Свириденко.
Підтримка бізнесу
Крім цього, прем’єрка нагадала про запровадження програм підтримки для бізнесу.
"Малий і середній бізнес отримає додаткову підтримку. ФОПи 2-ї і 3-ї груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, зможуть оформити одноразову допомогу від 7 500 до 15 000 грн на генератори, їхній ремонт та пальне. Для підприємців діятимуть кредити під 0% на купівлю енергетичного обладнання", - розповіла очільниця Кабміну.
Допомога громадам
Також Свириденко повідомила, що цього тижня спрямовано 2,56 млрд грн з резервного фонду бюджету на мобільну генерацію для областей із критичною потребою: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської. Іншу підтримку постраждалим громадам та енергетичним компаніям надають через хаб при Міненерго та ДСНС.
Міжнародна підтримка
Окрім цього, за підсумками засідання "Енергетичного Рамштайну" партнери G7+ найближчим часом передадуть Україні понад 6 000 одиниць великого енергетичного обладнання для швидких ремонтів, а також спрямують додаткові внески до Фонду підтримки енергетики України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З 2022 року влада тільки і займалася, що покращувала енергетику, будувала укриття, проектувала та впроваджувала розподілену генерацію?
Чи ні?
Чи ***** влада не робила з енергетикою 3 роки війни?
і, напевне, Ви розумієте що закопати під землю декілька ТЕЦ на яких тримається Київ - то нереальне завдання, так як і повністю їх замінити розподіленою
І всі чули записи, як їх будували.
Тому йди ***** з своїми спробами відбілити ЗЄ-мародерню.
Керовніки на посадах в ГПУ і ДБР, нервово гризуть нігті!!!
Передбачення і формування сприятливого майбутнього - є.
А для констатацій досить експердів телевізійних, звичайного рівня тупості.
Як вже дістали ці жерці карго культа у владі, що по цей бік Атлантики, що по той.
як ти воював?
Раніше повідомляли "Свириденко провела селектор після нічної атаки: Оперативно відновлюємо пошкоджену генерацію, максимально наростили імпорт
Як вам Свириденко в ролі кризового мененджера?
Таке враження що випускники старшої групи дитячого садочка безпосередньо з пісочниці перебралися в урядовий квартал на пагорбах Печерська...