Свириденко: Эта неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года
Об этом сообщилапремьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года. После двух комбинированных атак 20 и 23 января, на фоне сильных морозов и повреждений от предыдущих обстрелов, энергосистема подверглась чрезвычайной нагрузке", - рассказала глава правительства.
Восстановление энергосистемы
По ее словам, после первой атаки одновременно без света оставалось до 85% потребителей, в конце недели уже 60% было восстановлено. Над восстановлением электроснабжения работают более 180 бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников. Водолазы ГСЧС в течение недели работали в ледяной воде, чтобы отремонтировать трубы одной из ТЭЦ.
"Правительство максимально нарастило импорт электроэнергии, а также создало условия для быстрого подключения распределенной генерации. Все обращения бизнеса на платформе "Пульс" по подключению когенерационных установок в срочном порядке готово обрабатывать Минэкономики", - отметила Свириденко.
Работа пунктов несокрушимости
- Также Кабмин расширил сеть пунктов несокрушимости — опорные пункты будут работать до 48 часов непрерывно.
- Всего по всей стране функционирует более 10 600 пунктов, которыми за неделю воспользовались более 130 тысяч человек.
В районах жилых массивов, где в домах нет газового отопления, действуют пункты горячего питания.
Помощь маломобильным людям
"Особое внимание — маломобильным людям. Минсоцполитики обрабатывает запросы таких граждан по номеру 112 в первоочередном порядке. Организован регулярный обход таких граждан для оказания помощи в условиях отсутствия тепла в жилищах. ГСЧС развернуло дополнительные пункты помощи с койко-местами для маломобильных людей", - рассказала Свириденко.
Поддержка бизнеса
Кроме этого, премьер-министр напомнила о введении программ поддержки для бизнеса.
"Малый и средний бизнес получит дополнительную поддержку. ФЛП 2-й и 3-й групп, имеющие как минимум одного наемного работника, смогут оформить единовременную помощь от 7 500 до 15 000 грн на генераторы, их ремонт и топливо. Для предпринимателей будут действовать кредиты под 0% на покупку энергетического оборудования", - рассказала глава Кабмина.
Помощь громадам
Также Свириденко сообщила, что на этой неделе направлено 2,56 млрд грн из резервного фонда бюджета на мобильную генерацию для областей с критической потребностью: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Другую поддержку пострадавшим общинам и энергетическим компаниям оказывают через хаб при Минэнерго и ГСЧС.
Международная поддержка
Кроме того, по итогам заседания "Энергетического Рамштайна" партнеры G7+ в ближайшее время передадут Украине более 6 000 единиц крупного энергетического оборудования для быстрых ремонтов, а также направят дополнительные взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.
З 2022 року влада тільки і займалася, що покращувала енергетику, будувала укриття, проектувала та впроваджувала розподілену генерацію?
Чи ні?
Чи ***** влада не робила з енергетикою 3 роки війни?
і, напевне, Ви розумієте що закопати під землю декілька ТЕЦ на яких тримається Київ - то нереальне завдання, так як і повністю їх замінити розподіленою
І всі чули записи, як їх будували.
Тому йди ***** з своїми спробами відбілити ЗЄ-мародерню.
Керовніки на посадах в ГПУ і ДБР, нервово гризуть нігті!!!
Передбачення і формування сприятливого майбутнього - є.
А для констатацій досить експердів телевізійних, звичайного рівня тупості.
Як вже дістали ці жерці карго культа у владі, що по цей бік Атлантики, що по той.
як ти воював?
Як вам Свириденко в ролі кризового мененджера?
Таке враження що випускники старшої групи дитячого садочка безпосередньо з пісочниці перебралися в урядовий квартал на пагорбах Печерська...