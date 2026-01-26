Свириденко: Эта неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года

Свириденко о состоянии украинской энергетики

Для украинской энергетики эта неделя стала одной из самых сложных со времен блэкаута 2022 года. 

Об этом сообщилапремьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года. После двух комбинированных атак 20 и 23 января, на фоне сильных морозов и повреждений от предыдущих обстрелов, энергосистема подверглась чрезвычайной нагрузке", - рассказала глава правительства.

Восстановление энергосистемы

По ее словам, после первой атаки одновременно без света оставалось до 85% потребителей, в конце недели уже 60% было восстановлено. Над восстановлением электроснабжения работают более 180 бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников. Водолазы ГСЧС в течение недели работали в ледяной воде, чтобы отремонтировать трубы одной из ТЭЦ.

"Правительство максимально нарастило импорт электроэнергии, а также создало условия для быстрого подключения распределенной генерации. Все обращения бизнеса на платформе "Пульс" по подключению когенерационных установок в срочном порядке готово обрабатывать Минэкономики", - отметила Свириденко.

Работа пунктов несокрушимости

  • Также Кабмин расширил сеть пунктов несокрушимости — опорные пункты будут работать до 48 часов непрерывно.
  • Всего по всей стране функционирует более 10 600 пунктов, которыми за неделю воспользовались более 130 тысяч человек.

В районах жилых массивов, где в домах нет газового отопления, действуют пункты горячего питания.

Помощь маломобильным людям 

"Особое внимание — маломобильным людям. Минсоцполитики обрабатывает запросы таких граждан по номеру 112 в первоочередном порядке. Организован регулярный обход таких граждан для оказания помощи в условиях отсутствия тепла в жилищах. ГСЧС развернуло дополнительные пункты помощи с койко-местами для маломобильных людей", - рассказала Свириденко.

Поддержка бизнеса 

Кроме этого, премьер-министр напомнила о введении программ поддержки для бизнеса.

"Малый и средний бизнес получит дополнительную поддержку. ФЛП 2-й и 3-й групп, имеющие как минимум одного наемного работника, смогут оформить единовременную помощь от 7 500 до 15 000 грн на генераторы, их ремонт и топливо. Для предпринимателей будут действовать кредиты под 0% на покупку энергетического оборудования", - рассказала глава Кабмина.

Помощь громадам

Также Свириденко сообщила, что на этой неделе направлено 2,56 млрд грн из резервного фонда бюджета на мобильную генерацию для областей с критической потребностью: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Другую поддержку пострадавшим общинам и энергетическим компаниям оказывают через хаб при Минэнерго и ГСЧС.

Международная поддержка

Кроме того, по итогам заседания "Энергетического Рамштайна" партнеры G7+ в ближайшее время передадут Украине более 6 000 единиц крупного энергетического оборудования для быстрых ремонтов, а также направят дополнительные взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.

Але ж винних нема.
З 2022 року влада тільки і займалася, що покращувала енергетику, будувала укриття, проектувала та впроваджувала розподілену генерацію?

Чи ні?
Чи ***** влада не робила з енергетикою 3 роки війни?
26.01.2026 00:47 Ответить
26.01.2026 01:16 Ответить
якщо Ви киянин то мабуть і самі бачите що зробили по розподілені (якщо не бачите, я ворогу підказувати не збираюся)

і, напевне, Ви розумієте що закопати під землю декілька ТЕЦ на яких тримається Київ - то нереальне завдання, так як і повністю їх замінити розподіленою
26.01.2026 08:29 Ответить
Ви, прям, побували на кожному об'єкті енергетики, що стверджуете, що "нічого не робилося" ? За три роки можна знищити будь-яку енергетичну систему будь-якої країни точковими масованими ударами. Де вас таких клепають - вам, фактично, втримали енергосистему, за найкоротший термін подали тепло в багато будинків, але ж ні - треба всюди шукати зраду і коментувати заради коментування. Чи ви хотіли, щоб війна йшла собі, йшла, десь повз вас, а ми захист побудуємо і - оппа - я в домікє!! Так так не буває, ще раз: жоден захист не витримає постійних системних ударів. Пора дорослішати - велкам в реальність
26.01.2026 08:46 Ответить
А ви не чули плівки міндіча,про навіщо кидати гроші на вітер,це про будівництво захисту?А ви не чули про дефолт в Укренерго з вересня 23го року?А ви не чули про відмову центренерго шведам,на відновлення Трипільської тес,але на біопаливі(є проект)?А ви не чули про відмову галущенком японцям про побудову системи когенераційних установок в Україні.А ви не чули про сотні когенераційних установок подарованих містам України містами США ще два роки тому,які ржавіють зараз?Влада тільки збирає гроші допомоги,підвіщує таріфи(після блекату,забули?,а ці гроші ідуть в Енергоатом) і нічого не робить.❤️🇺🇦❤️
26.01.2026 09:04 Ответить
Можно оправдать что угодно идеей - жираф большой ему видней.
26.01.2026 10:10 Ответить
Я прям бачу наслідки.
І всі чули записи, як їх будували.

Тому йди ***** з своїми спробами відбілити ЗЄ-мародерню.
26.01.2026 10:24 Ответить
Чого нема винних ? Он в Києві ЛІДОР призначив винним в усіх бідах мера-Боксера , а те що ЛІДОР призначив на Голову Міської Військової Адміністрації свого Ткаченка ( в дівоцтві - Мамєдов ), то про це ЛІДОР вже не пам'ятає!
26.01.2026 10:24 Ответить
ЗЄ не тілтєьки призначив Ткаченка, а ще віддав йому на розпил вкрадені у Києва 8 мільярдів гривень.
26.01.2026 10:27 Ответить
Що в перекладі на людську означає:» І якого Зеленського я подалася із стюардеси в премʼєр -міністерки?»
26.01.2026 00:55 Ответить
«Добре», що свириденко з єрмаком та кабміндічами і власниками облЕнерго, своїм перебуванням на посадах, завчасно допомогли ******, отими грошовими поборами=мародерством, щоб добити СТРАТЕГІЧНУ галузі України, що призвело до загибелі Українців!!
Керовніки на посадах в ГПУ і ДБР, нервово гризуть нігті!!!
26.01.2026 01:39 Ответить
Аби Ви не ******іли, про єнергетику, то було би набагато легше
26.01.2026 01:55 Ответить
Констатація фактів та пояснення причин того що відбулося не є функцією державного керівника.
Передбачення і формування сприятливого майбутнього - є.
А для констатацій досить експердів телевізійних, звичайного рівня тупості.
Як вже дістали ці жерці карго культа у владі, що по цей бік Атлантики, що по той.
26.01.2026 06:58 Ответить
Зелена влада - це не тільки тиждень, це катастрофа України. Негайно потрібне створення Уряду національного спасіння, поки ще є такі можливості.
26.01.2026 07:19 Ответить
Ми про це здогадуемось і без прем'єр-міністер Юлія Свириденко. Не бачимо і не відчуваемо, що щось робиться для покращення ситуації.
26.01.2026 07:55 Ответить
Найскладніше попереду.
26.01.2026 08:13 Ответить
Отак читаєш і дивуєшся, наскільки бути некомпетентним, щоб такому статись. Де ви були 4 роки, слуги- агов! Займались дерибаном, відкатами! У вас совість є? Ви хоть щось зробили для України, ніфіга, за рахунок патріотизму українського народу країна тримається! Ні ракет, нв дронів, а одні пуки, нафіга блекаут робити в Москві, зробіть хоча б на Белороді, Курщині, Ростові! Тільки один піар! А воїни наші , то гинуть, залишаються матері, діти без сина, батька, та навіть дівчата захищають Україну! Хоч одна гнида з Кварталу 95 пішла воювати, чи з партії регіонів, хто воює? Ви ублюдки знищуєте Україну і українців!
26.01.2026 08:43 Ответить
Русня, випустивши десятки тисяч дронів і пару десятків тисяч ркакет не змогла повністю знищити нашу енергетику, а ви серйозно вважаєте, що пару сотень ракет змінять хід війни? ЛОЛ
26.01.2026 08:47 Ответить
Пару сотень на москву - змінять.❤️🇺🇦❤️
26.01.2026 09:06 Ответить
ти шо терпіла
як ти воював?
26.01.2026 09:08 Ответить
"Свириденко: Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року "

Раніше повідомляли "Свириденко провела селектор після нічної атаки: Оперативно відновлюємо пошкоджену генерацію, максимально наростили імпорт

Як вам Свириденко в ролі кризового мененджера?

Таке враження що випускники старшої групи дитячого садочка безпосередньо з пісочниці перебралися в урядовий квартал на пагорбах Печерська...
26.01.2026 09:29 Ответить
Так важко було бо 2 міл'ярди з атомної енергетики тягти тож не шутєйне діло.
26.01.2026 10:08 Ответить
 
 