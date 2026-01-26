Для украинской энергетики эта неделя стала одной из самых сложных со времен блэкаута 2022 года.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Эта неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года. После двух комбинированных атак 20 и 23 января, на фоне сильных морозов и повреждений от предыдущих обстрелов, энергосистема подверглась чрезвычайной нагрузке", - рассказала глава правительства.

Восстановление энергосистемы

По ее словам, после первой атаки одновременно без света оставалось до 85% потребителей, в конце недели уже 60% было восстановлено. Над восстановлением электроснабжения работают более 180 бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников. Водолазы ГСЧС в течение недели работали в ледяной воде, чтобы отремонтировать трубы одной из ТЭЦ.

"Правительство максимально нарастило импорт электроэнергии, а также создало условия для быстрого подключения распределенной генерации. Все обращения бизнеса на платформе "Пульс" по подключению когенерационных установок в срочном порядке готово обрабатывать Минэкономики", - отметила Свириденко.

Работа пунктов несокрушимости

Также Кабмин расширил сеть пунктов несокрушимости — опорные пункты будут работать до 48 часов непрерывно.

Всего по всей стране функционирует более 10 600 пунктов, которыми за неделю воспользовались более 130 тысяч человек.

В районах жилых массивов, где в домах нет газового отопления, действуют пункты горячего питания.

Помощь маломобильным людям

"Особое внимание — маломобильным людям. Минсоцполитики обрабатывает запросы таких граждан по номеру 112 в первоочередном порядке. Организован регулярный обход таких граждан для оказания помощи в условиях отсутствия тепла в жилищах. ГСЧС развернуло дополнительные пункты помощи с койко-местами для маломобильных людей", - рассказала Свириденко.

Поддержка бизнеса

Кроме этого, премьер-министр напомнила о введении программ поддержки для бизнеса.

"Малый и средний бизнес получит дополнительную поддержку. ФЛП 2-й и 3-й групп, имеющие как минимум одного наемного работника, смогут оформить единовременную помощь от 7 500 до 15 000 грн на генераторы, их ремонт и топливо. Для предпринимателей будут действовать кредиты под 0% на покупку энергетического оборудования", - рассказала глава Кабмина.

Помощь громадам

Также Свириденко сообщила, что на этой неделе направлено 2,56 млрд грн из резервного фонда бюджета на мобильную генерацию для областей с критической потребностью: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Другую поддержку пострадавшим общинам и энергетическим компаниям оказывают через хаб при Минэнерго и ГСЧС.

Международная поддержка

Кроме того, по итогам заседания "Энергетического Рамштайна" партнеры G7+ в ближайшее время передадут Украине более 6 000 единиц крупного энергетического оборудования для быстрых ремонтов, а также направят дополнительные взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.

