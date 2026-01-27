Германия предлагает €1 млн за информацию о поджоге кабельного моста
В Германии объявили финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона евро за информацию, которая поможет найти виновников поджога кабельного моста в Берлине, вызвавшего пятидневный блэкаут.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут немецкие СМИ.
Сенатор Берлина от Социал-демократической партии Ирис Шпрангер подтвердила, что вознаграждение действительно составляет один миллион евро, и что это решение принято, чтобы ускорить раскрытие дела.
Обстоятельства инцидента и расследование
Основные известные факты о событиях, связанных с поджогом кабельного моста в Берлине:
Инцидент произошел в начале января 2026 года — поджог вызвал пожар на кабельном мосту, что привело к масштабным сбоям в работе электросетей.
В результате около 45 000 домохозяйств и более 2 000 предприятий остались без электроснабжения на несколько дней.
Официальные службы рассматривают инцидент как возможный акт терроризма или диверсии, и Федеральная прокуратура ФРГ возбудила уголовное дело.
В СМИ позже появилось сообщение от имени леворадикальной группы Vulkangruppe, которая взяла на себя ответственность за поджог; следствие рассматривает это письмо как потенциально правдоподобное.
На данный момент не задержано ни одного подозреваемого, и следователи продолжают поиск лиц, причастных к поджогу.
Местные правоохранители надеются, что большое вознаграждение поможет получить конкретные данные о лицах или группах, ответственных за поджог.
В немецком правительстве заявили, что подобные атаки на инфраструктуру становятся все более частыми, что требует пересмотра мер безопасности на стратегических объектах.
Мій мільйон направте на ППО України 😁
У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що висока грошова нагорода повинна мотивувати інформаторів вийти з тіні. Подібна практика винагород вже застосовувалася у Німеччині: за лідерів Фракції Червоної армії в 1970-1980-х роках обіцяли до мільйона марок. (с)
