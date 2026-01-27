2 798 10

Германия предлагает €1 млн за информацию о поджоге кабельного моста

Блэкаут в Берлине: миллион за информацию о поджигателе кабелей

В Германии объявили финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона евро за информацию, которая поможет найти виновников поджога кабельного моста в Берлине, вызвавшего пятидневный блэкаут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут немецкие СМИ.

Сенатор Берлина от Социал-демократической партии Ирис Шпрангер подтвердила, что вознаграждение действительно составляет один миллион евро, и что это решение принято, чтобы ускорить раскрытие дела.

Обстоятельства инцидента и расследование

Основные известные факты о событиях, связанных с поджогом кабельного моста в Берлине:

  • Инцидент произошел в начале января 2026 года — поджог вызвал пожар на кабельном мосту, что привело к масштабным сбоям в работе электросетей.

  • В результате около 45 000 домохозяйств и более 2 000 предприятий остались без электроснабжения на несколько дней.

  • Официальные службы рассматривают инцидент как возможный акт терроризма или диверсии, и Федеральная прокуратура ФРГ возбудила уголовное дело.

  • В СМИ позже появилось сообщение от имени леворадикальной группы Vulkangruppe, которая взяла на себя ответственность за поджог; следствие рассматривает это письмо как потенциально правдоподобное.

  • На данный момент не задержано ни одного подозреваемого, и следователи продолжают поиск лиц, причастных к поджогу.

Местные правоохранители надеются, что большое вознаграждение поможет получить конкретные данные о лицах или группах, ответственных за поджог.

В немецком правительстве заявили, что подобные атаки на инфраструктуру становятся все более частыми, что требует пересмотра мер безопасности на стратегических объектах.

Германия поджог блэкаут
Шукайте в кацапському посольстві.
Мій мільйон направте на ППО України 😁
27.01.2026 00:00 Ответить
За даними слідства, з 2011 року Vulkangruppen причетна до щонайменше 13 атак на об'єкти енергетики, залізниць і зв'язку в Берліні та Бранденбурзі. Виконавці цих акцій досі не встановлені: після атак вони залишають лише заяви про «визнання відповідальності».

У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що висока грошова нагорода повинна мотивувати інформаторів вийти з тіні. Подібна практика винагород вже застосовувалася у Німеччині: за лідерів Фракції Червоної армії в 1970-1980-х роках обіцяли до мільйона марок. (с)
27.01.2026 00:04 Ответить
Меркель з шредером, можуть це напряму запитати у свого ****************!!! «Баширов і петров», добряче лайном нагадили у Німеччині, за їх час сидіння на посадах!
27.01.2026 00:11 Ответить
Хай дадуть "Таурус" - ми вдаримо, і покараємо СПРАВЖНІХ винуватців...
27.01.2026 00:12 Ответить
Інформую, це кацапи!

Куди скидати номер карти?
27.01.2026 01:43 Ответить
Без кцапів, або знищеними мізками ''русскім міром'' ідіотів з українським паспортом, що виїхали туди не обійшлося. Але скоріше за все це зробили агенти кцапів.
27.01.2026 07:13 Ответить
Таджики точно не причетні .
27.01.2026 08:20 Ответить
Відомо хто підпалив, але знайти не можуть.
27.01.2026 08:49 Ответить
Що тут шукати -це Путін. Де мій мільйон?
27.01.2026 09:14 Ответить
Допитайте стару хвойду Ангелу, виконавців вона може і не знає , а от куратора --- сто пудов.
27.01.2026 09:17 Ответить
 
 