2 798 10

Німеччина пропонує €1 млн за інформацію про підпал кабельного мосту

У Німеччині оголосили фінансову винагороду у розмірі 1 мільйона євро за інформацію, яка допоможе знайти винуватців підпалу кабельного мосту в Берліні, що спричинив п’ятиденний блекаут.

Сенаторка Берліна від Соціал-демократичної партії Іріс Шпрангер підтвердила, що винагорода дійсно становить один мільйон євро, і що це рішення ухвалене, щоб пришвидшити розкриття справи.

Обставини інциденту та розслідування

Основні відомі факти про події пов’язані з підпалом кабельного мосту в Берліні:

  • Інцидент стався на початку січня 2026 року — підпал спричинив пожежу на кабельному мосту, що призвело до масштабних збоїв у роботі електромереж.

  • Унаслідок цього близько 45 000 домогосподарств та понад 2 000 підприємств залишилися без електропостачання на кілька днів.

  • Офіційні служби розглядають інцидент як можливий акт тероризму чи диверсії, і Федеральна прокуратура ФРН порушила кримінальне провадження.

  • У ЗМІ пізніше з’явилося повідомлення від імені ліворадикальної групи Vulkangruppe, яка взяла на себе відповідальність за підпал; слідство розглядає цей лист як потенційно правдоподібний.

  • Наразі не затримано жодного підозрюваного, і слідчі продовжують пошук осіб, причетних до підпалу.

Місцеві правоохоронці сподіваються, що велика винагорода допоможе отримати конкретні дані про осіб або групи, відповідальних за підпал.

В німецькому уряді заявили, що подібні атаки на інфраструктуру стають дедалі частішими, що вимагає перегляду заходів безпеки на стратегічних об’єктах.

Шукайте в кацапському посольстві.
Мій мільйон направте на ППО України 😁
27.01.2026 00:00 Відповісти
За даними слідства, з 2011 року Vulkangruppen причетна до щонайменше 13 атак на об'єкти енергетики, залізниць і зв'язку в Берліні та Бранденбурзі. Виконавці цих акцій досі не встановлені: після атак вони залишають лише заяви про «визнання відповідальності».

У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що висока грошова нагорода повинна мотивувати інформаторів вийти з тіні. Подібна практика винагород вже застосовувалася у Німеччині: за лідерів Фракції Червоної армії в 1970-1980-х роках обіцяли до мільйона марок. (с)
27.01.2026 00:04 Відповісти
Меркель з шредером, можуть це напряму запитати у свого ****************!!! «Баширов і петров», добряче лайном нагадили у Німеччині, за їх час сидіння на посадах!
27.01.2026 00:11 Відповісти
Хай дадуть "Таурус" - ми вдаримо, і покараємо СПРАВЖНІХ винуватців...
27.01.2026 00:12 Відповісти
Інформую, це кацапи!

Куди скидати номер карти?
27.01.2026 01:43 Відповісти
Без кцапів, або знищеними мізками ''русскім міром'' ідіотів з українським паспортом, що виїхали туди не обійшлося. Але скоріше за все це зробили агенти кцапів.
27.01.2026 07:13 Відповісти
Таджики точно не причетні .
27.01.2026 08:20 Відповісти
Відомо хто підпалив, але знайти не можуть.
27.01.2026 08:49 Відповісти
Що тут шукати -це Путін. Де мій мільйон?
27.01.2026 09:14 Відповісти
Допитайте стару хвойду Ангелу, виконавців вона може і не знає , а от куратора --- сто пудов.
27.01.2026 09:17 Відповісти
 
 