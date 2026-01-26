Німеччина пропонує €1 млн за інформацію про підпал кабельного мосту

У Німеччині оголосили фінансову винагороду у розмірі 1 мільйона євро за інформацію, яка допоможе знайти винуватців підпалу кабельного мосту в Берліні, що спричинив п’ятиденний блекаут.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть німецькі ЗМІ.

Сенаторка Берліна від Соціал-демократичної партії Іріс Шпрангер підтвердила, що винагорода дійсно становить один мільйон євро, і що це рішення ухвалене, щоб пришвидшити розкриття справи.

Обставини інциденту та розслідування

Основні відомі факти про події пов’язані з підпалом кабельного мосту в Берліні:

Інцидент стався на початку січня 2026 року — підпал спричинив пожежу на кабельному мосту, що призвело до масштабних збоїв у роботі електромереж.

Унаслідок цього близько 45 000 домогосподарств та понад 2 000 підприємств залишилися без електропостачання на кілька днів.

Офіційні служби розглядають інцидент як можливий акт тероризму чи диверсії, і Федеральна прокуратура ФРН порушила кримінальне провадження.

У ЗМІ пізніше з’явилося повідомлення від імені ліворадикальної групи Vulkangruppe, яка взяла на себе відповідальність за підпал; слідство розглядає цей лист як потенційно правдоподібний.

Наразі не затримано жодного підозрюваного, і слідчі продовжують пошук осіб, причетних до підпалу.

Місцеві правоохоронці сподіваються, що велика винагорода допоможе отримати конкретні дані про осіб або групи, відповідальних за підпал.

В німецькому уряді заявили, що подібні атаки на інфраструктуру стають дедалі частішими, що вимагає перегляду заходів безпеки на стратегічних об’єктах.

