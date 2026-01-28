Німеччина готує нові поставки систем ППО IRIS-T для України
Німеччина найближчим часом передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T для посилення захисту неба.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю посла Німеччини в Україні Гайко Томса для "Суспільного".
- Берлін продовжує системну підтримку України у сфері протиповітряної оборони та залишається ключовим партнером у цьому напрямі.
Плани Німеччини щодо постачання ППО
Посол повідомив, що станом на сьогодні Україна вже отримала дев’ять систем IRIS-T. Найближчим часом очікується прибуття нових комплексів.
"На даний момент передано дев’ять систем IRIS-T, а найближчим часом очікується прибуття нових комплексів", — зазначив Гайко Томс.
Він наголосив, що надійна протиповітряна оборона є критично важливою для безпеки України. Німеччина, за його словами, робить максимум можливого для підтримки.
Міжнародна допомога та додаткові постачання
Раніше Німеччина передала Україні два комплекси Patriot наприкінці 2025 року. Також триває постачання боєприпасів для систем ППО.
Україна загалом замовила 18 систем IRIS-T. Про це раніше повідомляв генеральний директор компанії Diehl Defence Гельмут Раух.
Глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук зазначала, що значна частина ППО надходить від США за фінансування ЄС. Крім того, Україна очікує на французькі ракети для ППО та винищувачі Mirage 2000-5.
Невже для Samp-T дадуть??? Чи це для Crotale?
