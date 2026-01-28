Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, - посол Томс

Німеччина найближчим часом передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, які дозволять забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей.

Про це повідомив у інтерв’ю "Суспільному" посол Німеччини в Україні Гайко Томс, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції - комбіновані теплоелектростанції. Одна така установка може забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей. Отже, ці 33 установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей в Україні", - зазначив Томс.

Він додав, що виклик полягає в їхньому підключенні, але українські та німецькі фахівці працюють над тим, щоб зробити це якомога швидше.

Посол також підкреслив, що Німеччина є найбільшим партнером України в енергетичному секторі, надаючи не лише генератори та системи накопичення енергії, а й транспорт для ремонтних робіт.

28.01.2026 14:21 Відповісти
28.01.2026 14:02 Відповісти
28.01.2026 13:55 Відповісти
а zельоні гниди забезпечать їх потрійним захистом ..угу
28.01.2026 13:55 Відповісти
зелені гниди закинуть їх десь на склад та забудуть...як було з іншим обладнанням яке отримували ще в 2022...покидькам важлива тільки двушечка на мацкву
28.01.2026 14:21 Відповісти
Або в конча-заспі! Та в саунах-ресторанах.
Прецеденти вже є
28.01.2026 14:29 Відповісти
Вони їх приханирять а тоді будуть баригувати, тут потрібно прямо на місто, чі на район міста, віддавати і щоб зразу брали на баланс.
28.01.2026 14:58 Відповісти
Десь літом вони дадуть тепло, тим хто доживе .
28.01.2026 14:02 Відповісти
Кабміндіч давно нічим не керує і нічого не забезпечує!!

то по справедливості і податки має збирати влада ЕС а не шобла
28.01.2026 14:27 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
28.01.2026 15:17 Відповісти
Краще б Таурусів передали б...
28.01.2026 18:21 Відповісти
То вже ця партія чекає на приватизацію
30.01.2026 07:32 Відповісти
 
 