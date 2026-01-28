Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, - посол Томс
Німеччина найближчим часом передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, які дозволять забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей.
Про це повідомив у інтерв’ю "Суспільному" посол Німеччини в Україні Гайко Томс, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції - комбіновані теплоелектростанції. Одна така установка може забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей. Отже, ці 33 установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей в Україні", - зазначив Томс.
Він додав, що виклик полягає в їхньому підключенні, але українські та німецькі фахівці працюють над тим, щоб зробити це якомога швидше.
Посол також підкреслив, що Німеччина є найбільшим партнером України в енергетичному секторі, надаючи не лише генератори та системи накопичення енергії, а й транспорт для ремонтних робіт.
- Томс також повідомляв, що Німеччина найближчим часом передасть Україні нові системи IRIS-T.
