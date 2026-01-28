Германия передаст Украине 33 мобильные теплоэлектростанции, - посол Томс

Германия в ближайшее время передаст Украине 33 мобильные теплоэлектростанции, которые позволят обеспечить теплом и электроэнергией десятки тысяч людей.

Об этом сообщил в интервью "Суспильному" посол Германии в Украине Гайко Томс, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь мы также передаем 33 мобильные электростанции - комбинированные теплоэлектростанции. Одна такая установка может обеспечить теплом и электроэнергией десятки тысяч людей. Таким образом, эти 33 установки способны обеспечить электроэнергией миллионы людей в Украине", - отметил Томс.

Он добавил, что сложность заключается в их подключении, но украинские и немецкие специалисты работают над тем, чтобы сделать это как можно быстрее.

Посол также подчеркнул, что Германия является крупнейшим партнером Украины в энергетическом секторе, предоставляя не только генераторы и системы накопления энергии, но и транспорт для ремонтных работ.

Томс также сообщал, что Германия в ближайшее время передаст Украине новые системы IRIS-T.

