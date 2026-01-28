Новости Помощь Украине от Германии
Германия передаст Украине 33 мобильные теплоэлектростанции, - посол Томс

Германия в ближайшее время передаст Украине 33 мобильные теплоэлектростанции, которые позволят обеспечить теплом и электроэнергией десятки тысяч людей.

Об этом сообщил в интервью "Суспильному" посол Германии в Украине Гайко Томс, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь мы также передаем 33 мобильные электростанции - комбинированные теплоэлектростанции. Одна такая установка может обеспечить теплом и электроэнергией десятки тысяч людей. Таким образом, эти 33 установки способны обеспечить электроэнергией миллионы людей в Украине", - отметил Томс.

Он добавил, что сложность заключается в их подключении, но украинские и немецкие специалисты работают над тем, чтобы сделать это как можно быстрее.

Посол также подчеркнул, что Германия является крупнейшим партнером Украины в энергетическом секторе, предоставляя не только генераторы и системы накопления энергии, но и транспорт для ремонтных работ.

Германия (7490) Тарифы на электроэнергию (2376) Томс Хайко (3)
а zельоні гниди забезпечать їх потрійним захистом ..угу
28.01.2026 13:55 Ответить
зелені гниди закинуть їх десь на склад та забудуть...як було з іншим обладнанням яке отримували ще в 2022...покидькам важлива тільки двушечка на мацкву
28.01.2026 14:21 Ответить
Або в конча-заспі! Та в саунах-ресторанах.
Прецеденти вже є
28.01.2026 14:29 Ответить
Вони їх приханирять а тоді будуть баригувати, тут потрібно прямо на місто, чі на район міста, віддавати і щоб зразу брали на баланс.
28.01.2026 14:58 Ответить
Десь літом вони дадуть тепло, тим хто доживе .
28.01.2026 14:02 Ответить
Кабміндіч давно нічим не керує і нічого не забезпечує!!

то по справедливості і податки має збирати влада ЕС а не шобла
28.01.2026 14:27 Ответить
Дякуємо, Друзі.
28.01.2026 15:17 Ответить
Краще б Таурусів передали б...
28.01.2026 18:21 Ответить
То вже ця партія чекає на приватизацію
30.01.2026 07:32 Ответить
 
 