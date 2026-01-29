Зеленський провів розмову з Мерцом: Німецькі Patriot та IRIS-T захищають значну частину української енергетики

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Допомога від Німеччини

Зеленський зазначив, що Німеччина дуже допомагає Україні від перших днів цієї війни.

"І це надзвичайно великий внесок у порятунок життів українців та нашу здатність захищатися від російської агресії. Фрідріх демонструє справжнє лідерство, і я дуже ціную нашу координацію. Європа стає сильнішою завдяки нашим спільним крокам і підтримці Німеччини для нашого захисту, яка є однією з найбільших у багатьох аспектах у Європі", - сказав президент.

За словами глави держави, саме "німецькі Patriot та IRIS-T захищають значну частину нашої енергетики й наших міст".

"Уже зараз є також важливий пакет енергетичної підтримки. Кожен такий крок робить Україну сильнішою. Дякую за таку відчутну підтримку", - сказав Зеленський.

Читайте також: Німеччина найближчим часом передасть Україні нові системи IRIS-T, - посол Томс

Подальша співпраця

Також сторони говорили про подальшу співпрацю та домовилися про спільну роботу між Україною та Німеччиною та партнерами у Європі наступного тижня.

"Вдячний за готовність Німеччини допомагати і з відбудовою нашої країни. Домовилися, що наші команди опрацюють усі необхідні кроки", - додав Зеленський.

Читайте також: Німеччина готує нові поставки систем ППО IRIS-T для України

Пакт про взаємне не згадування Таурусів і Фламінгів.
29.01.2026 23:14 Відповісти
тауруси на відміну від фламінго існують
29.01.2026 23:14 Відповісти
фото прекрасне )
Про тауруси вже, напевно, і не згадують.
29.01.2026 23:08 Відповісти
Про Тауруси, як і про Томагавки взагалі ніхто вже і не згадає. Значить були домовленості у Європ з Гамерикою : українці нехай лише обороняються, а про наступ забудуть. Так шо ми приречені на довгі роки війни.
30.01.2026 00:30 Відповісти
Та не буде довгих років. Путін до кінця року винесе всю енергетику, міста і економіка впадуть і станеться просто внутрішній колапс. Згадайте як колись югославію мілошевича добивали. Там відразу всі мости розбомбили і електростанції. А як в Україні настане первіснообщиний лад навряд чи люди будуть довго це терпіти як хочуть глобалісти. Хоча в них плани щоб Україна протрималась до 30 року а вже потім розпалась.
30.01.2026 02:42 Відповісти
Ти таке не говори. Тут у половини серцевий напад станеться поки дочитают
30.01.2026 06:38 Відповісти
єрмак при розлученні забрав усе взуття з підборами
30.01.2026 05:00 Відповісти
На Троєщині в курсі?
30.01.2026 01:11 Відповісти
