Зеленський провів розмову з Мерцом: Німецькі Patriot та IRIS-T захищають значну частину української енергетики

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Допомога від Німеччини

Зеленський зазначив, що Німеччина дуже допомагає Україні від перших днів цієї війни.

"І це надзвичайно великий внесок у порятунок життів українців та нашу здатність захищатися від російської агресії. Фрідріх демонструє справжнє лідерство, і я дуже ціную нашу координацію. Європа стає сильнішою завдяки нашим спільним крокам і підтримці Німеччини для нашого захисту, яка є однією з найбільших у багатьох аспектах у Європі", - сказав президент.

За словами глави держави, саме "німецькі Patriot та IRIS-T захищають значну частину нашої енергетики й наших міст".

"Уже зараз є також важливий пакет енергетичної підтримки. Кожен такий крок робить Україну сильнішою. Дякую за таку відчутну підтримку", - сказав Зеленський.

Подальша співпраця

Також сторони говорили про подальшу співпрацю та домовилися про спільну роботу між Україною та Німеччиною та партнерами у Європі наступного тижня.

"Вдячний за готовність Німеччини допомагати і з відбудовою нашої країни. Домовилися, що наші команди опрацюють усі необхідні кроки", - додав Зеленський.

