Москву обсуждают как возможное место встречи Зеленского и Путина, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время обсуждают Москву как возможное место для встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, отвергнув обсуждение альтернативных вариантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Мы пока говорим о Москве", - отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о готовности РФ провести встречу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Он добавил, что в вопросе организации встречи "эвентуальные соображения неуместны", подчеркнув, что пока конкретного решения о формате или точном месте встречи нет.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с диктатором РФ Путиным для решения двух самых чувствительных вопросов путем мирных переговоров.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

