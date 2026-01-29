Москву обсуждают как возможное место встречи Зеленского и Путина, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время обсуждают Москву как возможное место для встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, отвергнув обсуждение альтернативных вариантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Мы пока говорим о Москве", - отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о готовности РФ провести встречу в Объединенных Арабских Эмиратах.
Он добавил, что в вопросе организации встречи "эвентуальные соображения неуместны", подчеркнув, что пока конкретного решения о формате или точном месте встречи нет.
- Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с диктатором РФ Путиным для решения двух самых чувствительных вопросов путем мирных переговоров.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
